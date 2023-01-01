«Рэшфорд может быть одним из пяти лучших игроков мира. Он меня удивил». Каземиро о Маркусе

Каземиро причислил к пятерке лучших игроков мира.

Полузащитник « » высоко отозвался о нападающем английского клуба.

«Буду с вами предельно честен, меня очень удивило, что из себя представляет Рэшфорд как игрок. По моему мнению, и в особенности с учетом того, что я знаю этого футболиста и вне поля, Рэшфорд может быть одним из пяти лучших игроков мира, если у него все хорошо», – сказал .

В текущем чемпионате Премьер-лиги 25-летний форвард набрал 9 (6+3) очков по системе «гол плюс пас» в 16 матчах. Детальную статистику Рэшфорда можно посмотреть здесь.