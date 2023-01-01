«Рэшфорд может быть одним из пяти лучших игроков мира. Он меня удивил». Каземиро о Маркусе
Каземиро причислил Маркуса Рэшфорда к пятерке лучших игроков мира.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» высоко отозвался о нападающем английского клуба.
«Буду с вами предельно честен, меня очень удивило, что из себя представляет Рэшфорд как игрок. По моему мнению, и в особенности с учетом того, что я знаю этого футболиста и вне поля, Рэшфорд может быть одним из пяти лучших игроков мира, если у него все хорошо», – сказал Каземиро.
В текущем чемпионате Премьер-лиги 25-летний форвард набрал 9 (6+3) очков по системе «гол плюс пас» в 16 матчах. Детальную статистику Рэшфорда можно посмотреть здесь.
ТОП 5 игроков мира, это очень высоко! Это в том же Мю надо быть с отрывом лучшим, что сейчас далеко не так! А ему же не 29 лет, однако, он почти на пике.
P.s. Маркусу только всего самого лучшего! Он родился в Манчестере, Уайтеншо. И он никогда не перейдет в ПСЖ или ещё куда, только если его не метлой выгнать. Он до мозга свой, красный!
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