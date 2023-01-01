«Рэшфорд может быть одним из пяти лучших игроков мира. Он меня удивил». Каземиро о Маркусе

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Каземиро Маркус Рэшфорд Футбол

Каземиро причислил Маркуса Рэшфорда к пятерке лучших игроков мира.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» высоко отозвался о нападающем английского клуба.

«Буду с вами предельно честен, меня очень удивило, что из себя представляет Рэшфорд как игрок. По моему мнению, и в особенности с учетом того, что я знаю этого футболиста и вне поля, Рэшфорд может быть одним из пяти лучших игроков мира, если у него все хорошо», – сказал Каземиро.

В текущем чемпионате Премьер-лиги 25-летний форвард набрал 9 (6+3) очков по системе «гол плюс пас» в 16 матчах. Детальную статистику Рэшфорда можно посмотреть здесь.

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11 комментариев

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vladimirzavodovskiii@gmail.com
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Вполне может войти в 5-ку в мире Маркус Рэшфорд
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Ivchev
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Ну, не знаю как дальше будет развиваться Решфорд, но на данный момент это выглядит большим авансом!
ТОП 5 игроков мира, это очень высоко! Это в том же Мю надо быть с отрывом лучшим, что сейчас далеко не так! А ему же не 29 лет, однако, он почти на пике.
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corazón blanco
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Ответ Н.Ф.
Это как же деградирует футбол, если Рэшфорд станет "одним из пяти лучших игроков мира"...
Каземиро просто поддержал своего одноклубника и товарища, тем более Маркус в последнее время хорош. Конечно я не считаю его одним из лучших, ему никогда не хватало стабильности. Но то, что он здорово начал вторую часть сезона - факт.
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Riqelme111
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Ответ Куй Покагорячев
Коммунист?
Хуже. Черный коммунист
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Куй Покагорячев
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Ответ Almatinets
Ну снова можно провести перекличку, кто хейтил Маркуса, хотел сбагрить, обзывал его. Вы тут? P.s. Маркусу только всего самого лучшего! Он родился в Манчестере, Уайтеншо. И он никогда не перейдет в ПСЖ или ещё куда, только если его не метлой выгнать. Он до мозга свой, красный!
Коммунист?
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Н.Ф.
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Это как же деградирует футбол, если Рэшфорд станет "одним из пяти лучших игроков мира"...
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Almatinets
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Ну снова можно провести перекличку, кто хейтил Маркуса, хотел сбагрить, обзывал его. Вы тут?

P.s. Маркусу только всего самого лучшего! Он родился в Манчестере, Уайтеншо. И он никогда не перейдет в ПСЖ или ещё куда, только если его не метлой выгнать. Он до мозга свой, красный!
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YSIMY
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Мнение от одного из лучших игроков мира важно
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ ОттоДракула
Месси, Мбаппе, Неймар, Холанд, Полуяхтов. Где здесь место для Рэшфорда?
Полуяхтов?

Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Кларк Гейбл, Керк Дуглас и Дмитрий Харатьян в фильме "Что тут делает Харатьян?"
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Direct free kick
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ОттоДракула
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