Эрик тен Хаг: «В «МЮ» не было боевого духа, желания биться друг за друга. Вот почему трансфер Каземиро был так важен»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг описал роль хавбека Каземиро в команде.

«Интерес со стороны «МЮ» ко мне появился весной. Клуб работал очень скрупулезно и дал понять, что у него есть три кандидата.

Я сказал, что команде не хватает духа, я не видел ничего, что говорило бы о единстве команды. Ментальная устойчивость была на очень низком уровне. Не было ни боевого духа, ни желания биться друг за друга. И изменение культуры стало для меня первостепенной задачей, когда я занял эту должность.

Чтобы добиться этого, в раздевалке нужны соответствующие личности, вот почему трансфер Каземиро был так важен. Он способен ускорить процесс, поскольку знает, что нужно делать для завоевания трофеев», – сказал тренер в интервью Voetbal International.

Тен Хаг о стиле «МЮ»: «Стремимся доминировать, движемся в верном направлении. Но многое можно улучшить – с «Сити» у нас были проблемы»

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