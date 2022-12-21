Эрик тен Хаг: «В «МЮ» не было боевого духа, желания биться друг за друга. Вот почему трансфер Каземиро был так важен»

Главный тренер « » Эрик тен Хаг описал роль хавбека в команде.

«Интерес со стороны «МЮ» ко мне появился весной. Клуб работал очень скрупулезно и дал понять, что у него есть три кандидата.

Я сказал, что команде не хватает духа, я не видел ничего, что говорило бы о единстве команды. Ментальная устойчивость была на очень низком уровне. Не было ни боевого духа, ни желания биться друг за друга. И изменение культуры стало для меня первостепенной задачей, когда я занял эту должность.

Чтобы добиться этого, в раздевалке нужны соответствующие личности, вот почему трансфер Каземиро был так важен. Он способен ускорить процесс, поскольку знает, что нужно делать для завоевания трофеев», – сказал тренер в интервью Voetbal International.

Тен Хаг о стиле «МЮ»: «Стремимся доминировать, движемся в верном направлении. Но многое можно улучшить – с «Сити» у нас были проблемы»