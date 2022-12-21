Тен Хаг обратился к лайф-коучу и участникам «Тур де Франс», чтобы помочь игрокам «МЮ» в восстановлении после ЧМ-2022

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Эрик тен Хаг использует помощь лайф-коуча для восстановления игроков после ЧМ-2022.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» обратился к нидерландской компании Talent Academy Group (TAG), чтобы ее специалисты помогли игрокам клуба, участвовавшим в чемпионате мира, эмоционально восстановиться после турнира в Катаре.

Ренье Керс, старший тренер TAG, который описывает себя как лайф-коуча (лайф-коучинг – система поддержки и сопровождении клиента до получения им результата в жизни в соответствии с запросом – прим.), уже посетил зимний тренировочный лагерь «МЮ» в Испании в этом месяце, чтобы начать знакомство с командой.

Также Тен Хаг консультировался с руководителями и экспертами велокоманд «Тур де Франс» по вопросам оптимального режима сна и питания.

На чемпионате мира участвовало всего 15 игроков «МЮ», среди которых Лисандро Мартинес (Аргентина), Рафаэль Варан (Франция), Харри Магуайр, Люк Шоу, Маркус Рэшфорд (все – Англия), Бруну Фернандеш, Диогу Далот (оба – Португалия), Каземиро, Фред, Антони (все – Бразилия), Кристиан Эриксен (Дания) и другие.

«МЮ» активировал опцию продления на год в контрактах Рэшфорда, Шоу, Далота и Фреда. С Де Хеа идут переговоры

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