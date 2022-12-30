Президент «Урала» о переходе РФС в Азию: «УЕФА сказал бы: вернем вас, когда закончится спецоперация. Или вот вам бан на 5 лет. Сейчас конкретики нет»

Теги премьер-лига Россия УЕФА РФС Урал Григорий Иванов Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном переходе РФС в АФК.

Заседание исполкома РФС, на котором могут принять решение о переходе в Азию, состоится сегодня в 14:00 по московскому времени.

– Это очень серьезное и сложное решение. И Российский футбольный союз, исполком РФС сомневается, нужно ли переходить в Азию. Если бы не сомневались, давно бы приняли такое решение, например, на исполкоме в прошлую пятницу. Еще раз скажу: решение очень сложное. 

Руководитель РФС Александр Валерьевич Дюков сказал, что все клубы Премьер-лиги готовы переходить, и все за то, чтобы переходить. Но я высказывался осторожно. Я говорил, что, конечно, лучше играть, чем не играть. Но на клубном уровне мы точно ничего не выиграем. Потому что в Азии играют сильные команды, конечно. Япония, Южная Корея, Австралия – лидеры азиатского континента. Но все их сильнейшие футболисты играют за рубежом, играют в Европе.

Все-таки УЕФА, я считаю, это сильнейшая конфедерация, сильнейший футбольный союз. Но с его стороны в нашем отношении нет конкретики. Нам хотя бы сказали, что вот, ребята, закончится у вас спецоперация, и мы вас сразу же вернем. Или сказали бы – вот вам 5 лет бан, в течение которых вы точно не будете играть, а потом мы вас возвращаем. Тогда мы бы хоть что-то знали. Но сейчас мы вообще ничего не понимаем: когда, сколько это может продлиться.

Ну и еще хочу сказать… Вот сборная – это флагман страны, представляет страну. Ну, вы наказали сборную. Но клубы тут при чем? Юношеские соревнования при чем? Пацаны, которым сейчас 15, 16 лет… Им надо играть. У нас очень хорошая молодежь подрастала и подрастает, и ее много. Пускай бы играли дети, почему вы им не разрешаете играть?

Но УЕФА молчит. Ничего не говорит. Да, сейчас, когда мы начали активно вот эту позицию озвучивать, что мы перейдем в Азию, в УЕФА проснулись и стали говорить – почему, как… Все-таки я неоднократно повторял, что век футболистов очень короткий. Ну, 10-12 лет активной игры в футбол, есть риск вообще не поиграть на международном уровне. Надо что-то с этим делать. Это может быть сложное, непопулярное решение – переход в Азию.

Вот если бы наша сборная играла в Азии, а клубы – в Европе, это, возможно, был бы идеальный вариант. Но, к сожалению, так нельзя. И так точно не будет. Или, например, сборная будет играть отборочные матчи в Азии, выйдет в финал чемпионата мира 2026 года, а нам скажут: нет, ребята, ФИФА запретила играть в своих соревнованиях. И что?

– Давайте посмотрим на ситуацию глазами именно клубного руководителя. Кажется, что с переходом в Азию клубы получат два негативных момента. Первый – талантливые игроки будут активнее стремиться в Европу, не задерживаться в России, если их уровень таланта это позволяет. И второй – европейцы к нам будут ехать, наверное, с меньшей охотой. Это так или нет?

– Если смотреть интервью наших молодых футболистов, все говорят: мы мечтаем поиграть в Европе. А ветераны все хотят в Азию – богатые страны, высокие зарплаты. Так что все не так линейно. Ну, почему, многие футболисты же приезжают за деньгами. Если хорошо платите, футболисты приедут. И я не думаю, что это скажется: где будет наша страна играть – в Европе или нет. Конечно, многие европейцы хотят, чтобы их видели. И сейчас-то уже едут не так охотно… 

– Им важно светиться все равно. А без еврокубков это гораздо сложнее.

– Да, – сказал Иванов в интервью радио «Форум».

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27 комментариев

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Джон Дон
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Ответ Иван Дорн
Кто как называет, кто СВО, кто войной, но ты все докапываешься до терминологии, новые методички еще не довезли?
Методички это по вашей, пригожинской части, на ольгинской. Не путай местами.
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bibendum
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Ответ Я Антиспартаковец
Нам не нужно никуда переходить. Нужно просто ждать окончания войны, полной оккупации Украины. Неважно, сколько времени это займет. Нам не нужны сейчас игры сборной. не нужны игры клубов. Если надо - заморозим весь футбол. Я заядлый футбольный болельщик, весь 21 век слежу за футболом, и я говорю - ВОЙНА ВАЖНЕЕ.Политические интересы важнее, чем футбол. Футбол никого не объединяет, футбол не делает людей мирными, не помогает какому-то там обмену культур. Мы можем прожить без футбола или сократить расходы на него. А ждать мы должны возвращения в УЕФА, и никуда более.
И конечно этот комментарий ты пишешь из окопов?
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ТвояМамка
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УЕФА ничего не решает, вот и молчит.
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Кино Музыка
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Ответ Иван Дорн
Скорее Африка
Магриб)
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Narambug
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А какая может быть конкретика и предсказуемость? Был Будапештский меморандум, и нет его. Кто ж теперь что-то будет обещать, если на действия России не влияют обещания и конкретика?
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Иван Дорн
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Ответ Кино Музыка
Европа сама уже наполовину Азия.
Скорее Африка
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Деревня31
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Я говорил, что, конечно, лучше играть, чем не играть. Но на клубном уровне мы точно ничего не выиграем. Потому что в Азии играют сильные команды

Ниче не понял, надо что бы слабые играли?
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Игорь Желудков
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Понятно что клубу уралу не светят еврокубки да игроков сборной у него нет поэтому он может в азию и хочет
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Nick Crosier
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Вот тут прав дядя Гриша.
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Иван Дорн
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Ответ Джон Дон
От путина определённости не хочет получить? Тот уже сам начал войну называть войной, а этот всё так заискивающе расшаркивается.
Кто как называет, кто СВО, кто войной, но ты все докапываешься до терминологии, новые методички еще не довезли?
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Ghoro
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> Дюков сказал, что все … за то, чтобы переходить
> Но я высказывался осторожно

А потом выяснится, что там все «высказывались осторожно», но почему-то в итоге оказались в едином порыве за 😂
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Great ManUtd
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Ответ Джон Дон
Верно подмечено - презик. Для таких как ты он ваш. Адекватные будут рады слить его в утиль.
Ага, а заодно продаться амерам и евреям.
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Кино Музыка
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Европа сама уже наполовину Азия.
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Никита Самарин
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Переход в Азию - это убийство клубного футбола!
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Джон Дон
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От путина определённости не хочет получить? Тот уже сам начал войну называть войной, а этот всё так заискивающе расшаркивается.
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s_h_a_m_a_n
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Ответ Томаш Зависляк
Жаль, не могу тебя заминусить
Я помогу.
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Я Антиспартаковец
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Ответ Джон Дон
Верно подмечено - презик. Для таких как ты он ваш. Адекватные будут рады слить его в утиль.
Нужно быть перфекционистом и стремиться и к победе и уничтожению украинского государства и освобождению Донбасса, и к смене общественно-экономического строя в России.
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Джон Дон
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Ответ Я Антиспартаковец
Зачем? Наш прeзик сказал, что 318 тысяч человек ему вполне достаточно. Поэтому я буду помогать, как и прежде, агитацией, пропагандой, гуманитаркой
Верно подмечено - презик.
Для таких как ты он ваш. Адекватные будут рады слить его в утиль.
+6
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s_h_a_m_a_n
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Ответ Я Антиспартаковец
Комментарий удален модератором
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Я Антиспартаковец
Ответ Дядя ТУРА
А без телевизора хоть неделю сможешь прожить?
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Я Антиспартаковец
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Ответ s_h_a_m_a_n
Сами не желаете помочь в таком важном деле?
Зачем? Наш прeзик сказал, что 318 тысяч человек ему вполне достаточно. Поэтому я буду помогать, как и прежде, агитацией, пропагандой, гуманитаркой
+2
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Дядя ТУРА
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Ответ Я Антиспартаковец
Нам не нужно никуда переходить. Нужно просто ждать окончания войны, полной оккупации Украины. Неважно, сколько времени это займет. Нам не нужны сейчас игры сборной. не нужны игры клубов. Если надо - заморозим весь футбол. Я заядлый футбольный болельщик, весь 21 век слежу за футболом, и я говорю - ВОЙНА ВАЖНЕЕ.Политические интересы важнее, чем футбол. Футбол никого не объединяет, футбол не делает людей мирными, не помогает какому-то там обмену культур. Мы можем прожить без футбола или сократить расходы на него. А ждать мы должны возвращения в УЕФА, и никуда более.
А без телевизора хоть неделю сможешь прожить?
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s_h_a_m_a_n
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Ответ Я Антиспартаковец
Нам не нужно никуда переходить. Нужно просто ждать окончания войны, полной оккупации Украины. Неважно, сколько времени это займет. Нам не нужны сейчас игры сборной. не нужны игры клубов. Если надо - заморозим весь футбол. Я заядлый футбольный болельщик, весь 21 век слежу за футболом, и я говорю - ВОЙНА ВАЖНЕЕ.Политические интересы важнее, чем футбол. Футбол никого не объединяет, футбол не делает людей мирными, не помогает какому-то там обмену культур. Мы можем прожить без футбола или сократить расходы на него. А ждать мы должны возвращения в УЕФА, и никуда более.
Сами не желаете помочь в таком важном деле?
+3
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Томаш Зависляк
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Ответ Я Антиспартаковец
Нам не нужно никуда переходить. Нужно просто ждать окончания войны, полной оккупации Украины. Неважно, сколько времени это займет. Нам не нужны сейчас игры сборной. не нужны игры клубов. Если надо - заморозим весь футбол. Я заядлый футбольный болельщик, весь 21 век слежу за футболом, и я говорю - ВОЙНА ВАЖНЕЕ.Политические интересы важнее, чем футбол. Футбол никого не объединяет, футбол не делает людей мирными, не помогает какому-то там обмену культур. Мы можем прожить без футбола или сократить расходы на него. А ждать мы должны возвращения в УЕФА, и никуда более.
Жаль, не могу тебя заминусить
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Борис Александрович
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Ответ Я Антиспартаковец
Нам не нужно никуда переходить. Нужно просто ждать окончания войны, полной оккупации Украины. Неважно, сколько времени это займет. Нам не нужны сейчас игры сборной. не нужны игры клубов. Если надо - заморозим весь футбол. Я заядлый футбольный болельщик, весь 21 век слежу за футболом, и я говорю - ВОЙНА ВАЖНЕЕ.Политические интересы важнее, чем футбол. Футбол никого не объединяет, футбол не делает людей мирными, не помогает какому-то там обмену культур. Мы можем прожить без футбола или сократить расходы на него. А ждать мы должны возвращения в УЕФА, и никуда более.
Сразу после Херсона всю окупируете , 🤡
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