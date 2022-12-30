Президент «Урала» о переходе РФС в Азию: «УЕФА сказал бы: вернем вас, когда закончится спецоперация. Или вот вам бан на 5 лет. Сейчас конкретики нет»

Президент « » высказался о возможном переходе РФС в АФК.

Заседание исполкома РФС, на котором могут принять решение о переходе в Азию, состоится сегодня в 14:00 по московскому времени.

– Это очень серьезное и сложное решение. И Российский футбольный союз, исполком РФС сомневается, нужно ли переходить в Азию. Если бы не сомневались, давно бы приняли такое решение, например, на исполкоме в прошлую пятницу. Еще раз скажу: решение очень сложное.

Руководитель РФС Александр Валерьевич Дюков сказал, что все клубы Премьер-лиги готовы переходить, и все за то, чтобы переходить. Но я высказывался осторожно. Я говорил, что, конечно, лучше играть, чем не играть. Но на клубном уровне мы точно ничего не выиграем. Потому что в играют сильные команды, конечно. Япония, Южная Корея, Австралия – лидеры азиатского континента. Но все их сильнейшие футболисты играют за рубежом, играют в Европе.

Все-таки УЕФА, я считаю, это сильнейшая конфедерация, сильнейший футбольный союз. Но с его стороны в нашем отношении нет конкретики. Нам хотя бы сказали, что вот, ребята, закончится у вас спецоперация, и мы вас сразу же вернем. Или сказали бы – вот вам 5 лет бан, в течение которых вы точно не будете играть, а потом мы вас возвращаем. Тогда мы бы хоть что-то знали. Но сейчас мы вообще ничего не понимаем: когда, сколько это может продлиться.

Ну и еще хочу сказать… Вот сборная – это флагман страны, представляет страну. Ну, вы наказали сборную. Но клубы тут при чем? Юношеские соревнования при чем? Пацаны, которым сейчас 15, 16 лет… Им надо играть. У нас очень хорошая молодежь подрастала и подрастает, и ее много. Пускай бы играли дети, почему вы им не разрешаете играть?

Но УЕФА молчит. Ничего не говорит. Да, сейчас, когда мы начали активно вот эту позицию озвучивать, что мы перейдем в Азию, в УЕФА проснулись и стали говорить – почему, как… Все-таки я неоднократно повторял, что век футболистов очень короткий. Ну, 10-12 лет активной игры в футбол, есть риск вообще не поиграть на международном уровне. Надо что-то с этим делать. Это может быть сложное, непопулярное решение – переход в Азию.

Вот если бы наша сборная играла в Азии, а клубы – в Европе, это, возможно, был бы идеальный вариант. Но, к сожалению, так нельзя. И так точно не будет. Или, например, сборная будет играть отборочные матчи в Азии, выйдет в финал чемпионата мира 2026 года, а нам скажут: нет, ребята, ФИФА запретила играть в своих соревнованиях. И что?

– Давайте посмотрим на ситуацию глазами именно клубного руководителя. Кажется, что с переходом в Азию клубы получат два негативных момента. Первый – талантливые игроки будут активнее стремиться в Европу, не задерживаться в России, если их уровень таланта это позволяет. И второй – европейцы к нам будут ехать, наверное, с меньшей охотой. Это так или нет?

– Если смотреть интервью наших молодых футболистов, все говорят: мы мечтаем поиграть в Европе. А ветераны все хотят в Азию – богатые страны, высокие зарплаты. Так что все не так линейно. Ну, почему, многие футболисты же приезжают за деньгами. Если хорошо платите, футболисты приедут. И я не думаю, что это скажется: где будет наша страна играть – в Европе или нет. Конечно, многие европейцы хотят, чтобы их видели. И сейчас-то уже едут не так охотно…

– Им важно светиться все равно. А без еврокубков это гораздо сложнее.

– Да, – сказал Иванов в интервью радио «Форум».

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