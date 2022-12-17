Константин Кучаев: «Модрич – лучший полузащитник мира. Не знаю, кто Хорватию недооценивал или не верил, что они смогут быть в топ-4»

назвал Луку Модрича лучшим полузащитником мира.

– Многие не ожидали, что Хорватия вновь будет в четверке сильнейших. Тебя это удивило?

– На самом деле, не сильно удивился, потому что сборная у них хорошая. Она не наводит страха на соперников, это не именитые Англия, Германия и Испания, но игроки у них достаточно хорошие. – сейчас лучший полузащитник мира.

Не знаю, кто их недооценивал или не верил, что они смогут оказаться в четверке.

– В составе сборной Хорватии выступает экс-игрок ЦСКА Никола Влашич. Следил за ним?

– Я сильно переживал за Никси, хотел, чтобы он больше играл. Он большой молодец, – сказал хавбек ЦСКА.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ