Константин Кучаев: «Модрич – лучший полузащитник мира. Не знаю, кто Хорватию недооценивал или не верил, что они смогут быть в топ-4»
Константин Кучаев назвал Луку Модрича лучшим полузащитником мира.
– Многие не ожидали, что Хорватия вновь будет в четверке сильнейших. Тебя это удивило?
– На самом деле, не сильно удивился, потому что сборная у них хорошая. Она не наводит страха на соперников, это не именитые Англия, Германия и Испания, но игроки у них достаточно хорошие. Лука Модрич – сейчас лучший полузащитник мира.
Не знаю, кто их недооценивал или не верил, что они смогут оказаться в четверке.
– В составе сборной Хорватии выступает экс-игрок ЦСКА Никола Влашич. Следил за ним?
– Я сильно переживал за Никси, хотел, чтобы он больше играл. Он большой молодец, – сказал хавбек ЦСКА.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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