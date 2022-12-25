Елена Радионова: «Туктамышева – путеводная звезда в женском спортивном долголетии в фигурном катании»

Теги сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Елена Радионова Фигурное катание

Бронзовый призер ЧМ-2015 по фигурному катанию Елена Радионова высказалась о третьем месте Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России в Красноярске.

«Многие эксперты не верили, что Елизавета Туктамышева будет в тройке, но Лиза – молодец! Еще раз доказала, что возраст в фигурном катании не так уж и важен, что можно раздвигать все границы, несмотря на то, что тебе уже за 20.

Лизе – огромное уважение, мне кажется, она пример для тех девочек, которые также выступают на чемпионате России. Это пример того, насколько долго можно находиться в спорте, и не просто находиться, но и кататься не высоком уровне.

Мне кажется, для многих она сейчас станет путеводной звездой, и женское одиночное катание будет не на пару сезонов, а на много лет. Лиза – путеводная звезда в женском спортивном долголетии в фигурном катании», – сказала Радионова.

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17 комментариев

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Irina29
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Ответ Fenix23
Что-то нездоровое, это когда женское, я подчеркну женское одиночное катание представляют исключительно несформировавшиеся подростки.
Да надоели вы уже, помните как двенадцатилетние детишки(даже не подростки) Аделина и Лиза в 2009 году на ЧР взяли золото и серебро, вот это называется девочки укатали женщин. А сейчас хотя бы совсем мелких не берут, минимум 14-15 летних.
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Дружба11
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Ответ Osik92
Логично допубертатная соня укатала пубертатную ками и зреложенскую туктика.подскажите когда была в женской одиночке последний раз совершеннолетняя чемпионка... Туктик была последним совершеннолетним призёром а чемпионом кто
чемпионство у Лизы впереди.
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Дружба11
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Ответ AlexFed
Фигурное катание могут представлять все кто попадает под критерии возраста, который кстати раньше был еще ниже и сама Туктамышева лет с 12 на ЧР участвовала. А если вам мерещатся только подростки и их тела покоя не дают, то это к врачу.
хватит лезть к Лизе и поливать ее,вы достали со своим моральным уродством убогие,вали туда где тебе нравится
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Жанна Авдеева
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Ответ Veronika spuria
Туктамышева постепенно деклассирует всех хрустальных, дайте время.
Ещё 10 лет?))))
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Osik92
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Ответ tull
Есть реальные долгожители, а не те кто дождался очереди и очередной смены поколения после ОИ. Рыжики 9-я медаль ЧР. В отличии от Туктамышевой они все эти годы были лидерами нашего парного катания, а не статистами
Ты таки говоришь как будто Тарасова морозов все 9 лет первыми были.. У туктика тоже полностью медалей разного достоинства на чр
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Osik92
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Логично допубертатная соня укатала пубертатную ками и зреложенскую туктика.подскажите когда была в женской одиночке последний раз совершеннолетняя чемпионка... Туктик была последним совершеннолетним призёром а чемпионом кто
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AlexFed
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Ответ Fenix23
Что-то нездоровое, это когда женское, я подчеркну женское одиночное катание представляют исключительно несформировавшиеся подростки.
Фигурное катание могут представлять все кто попадает под критерии возраста, который кстати раньше был еще ниже и сама Туктамышева лет с 12 на ЧР участвовала. А если вам мерещатся только подростки и их тела покоя не дают, то это к врачу.
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Veronika spuria
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Ответ tull
Есть реальные долгожители, а не те кто дождался очереди и очередной смены поколения после ОИ. Рыжики 9-я медаль ЧР. В отличии от Туктамышевой они все эти годы были лидерами нашего парного катания, а не статистами
Туктамышева постепенно деклассирует всех хрустальных, дайте время.
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Биатлонная зима
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Лиза Молодец ⛸️👍
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Fenix23
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Ответ AlexFed
Вы эту пенсионерку либо на пенсию отправьте, раз возраст покоя не дает, либо сами выходите и катайтесь, раз она кого то там вдохновляет. Эти разговоры про путеводные звезды и возраст попахивают чем то нездоровым, каждый раз одно и то же, как будто реально в доме престарелых, где у всех с памятью проблемы и про старость брюзжат.
Что-то нездоровое, это когда женское, я подчеркну женское одиночное катание представляют исключительно несформировавшиеся подростки.
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Додик Аксель
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Не надо из редкого исключения делать правила Радионовой. Лиза одна в своём возрасте и мастерстве в мировом фигурном катании.
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AlexFed
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Вы эту пенсионерку либо на пенсию отправьте, раз возраст покоя не дает, либо сами выходите и катайтесь, раз она кого то там вдохновляет. Эти разговоры про путеводные звезды и возраст попахивают чем то нездоровым, каждый раз одно и то же, как будто реально в доме престарелых, где у всех с памятью проблемы и про старость брюзжат.
+5
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Lapo Elkann
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Хорошо хоть Туктамышеву зает эксперт ФК , а то вчера не знала кто такая Акатьева
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Ostinato
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А если возраст роли не играет, то чего сама Родионова так рано закончила? Почему на Лизу не ровнялась?
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gg4L
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она себя тоже к числу экспертов причислила, я правильно поняла?
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tull
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Есть реальные долгожители, а не те кто дождался очереди и очередной смены поколения после ОИ. Рыжики 9-я медаль ЧР. В отличии от Туктамышевой они все эти годы были лидерами нашего парного катания, а не статистами
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Товарищ Майор.
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Эта песня хороша, начинай сначала
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