Елена Радионова: «Туктамышева – путеводная звезда в женском спортивном долголетии в фигурном катании»

Бронзовый призер ЧМ-2015 по фигурному катанию высказалась о третьем месте Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России в Красноярске.

«Многие эксперты не верили, что будет в тройке, но Лиза – молодец! Еще раз доказала, что возраст в фигурном катании не так уж и важен, что можно раздвигать все границы, несмотря на то, что тебе уже за 20.

Лизе – огромное уважение, мне кажется, она пример для тех девочек, которые также выступают на чемпионате России. Это пример того, насколько долго можно находиться в спорте, и не просто находиться, но и кататься не высоком уровне.

Мне кажется, для многих она сейчас станет путеводной звездой, и женское одиночное катание будет не на пару сезонов, а на много лет. Лиза – путеводная звезда в женском спортивном долголетии в фигурном катании», – сказала Радионова.