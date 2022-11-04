PR-специалист ЦСКА о коллаборациях с фигуристами: «Вижу противостояние со «Спартаком», который делает активности с Щербаковой. Конкуренция стимулирует»
PR-специалист ЦСКА Анна Галлай рассказала, что дают клубу коллаборации с фигуристами.
– Почему решили скооперироваться с фигуристами, а не с волейболистами, хоккеистами, например?
– Во-первых, сразу отмечу, что, конечно, у нас в планах есть идеи по коллаборациям с другими видами спорта. ЦСКА – это большая спортивная семья: и хоккей, и баскетбол, и регби, и гандбол, и спортобщество ЦСКА, и так далее. И это здорово!
Что касается фигурного катания, одна из наших целей и задач – это новая аудитория. Аудитория фигурного катания поражает своими масштабами, мы прекрасно видим это и как по полным залам на различных соревнованиях, так и по цитируемости в СМИ. Но на самом деле, как это часто бывает, помогла воля случая.
В один из дней я приехала на базу в Новогорск, где у нас были летние тренировочные сборы, и увидела там Сашу Трусову. Я узнала ее по волосам, даже хотела подойти сфотографироваться – постеснялась.
Затем пришла в голову мысль, что раз здесь совсем рядом живут и тренируются такие выдающиеся фигуристки, то почему бы с ними что-нибудь не придумать?
Дальше я нашла номер пресс-службы Team Tutberidze, связалась, предложила идею с коллаборацией. Единственная проблема, с которой мы столкнулись, была связана с графиком: нужно было подстроиться по времени, чтобы ни у команды, ни у фигуристок не было тренировок. Мы нашли этот один из немногих моментов.
– Во время первого визита фигуристки сыграли товарищеский матч. Как ученицы Тутберидзе отреагировали на предложение провести подобный спарринг с игроками ЦСКА?
– Девчонки с радостью откликнулись, наши ребята тоже. Как всем известно, наш футболист Костя Кучаев – молодой человек известной фигуристки Елены Радионовой. Более того, он земляк Саши Трусовой – тоже из Рязани. Он знает ее, слышал о ней неоднократно, бывал на фигурном катании. <...>
Саша Трусова меня поразила. Видимо, сказывается то, что у нее есть младшие братья, и наверняка это был не первый в ее жизни контакт с мячом и с футбольным полем. Она настолько самоотверженно шла в стыки, в единоборства, в мяч, брала на себя инициативу!
Тут Константину Кучаеву, как профессиональному футболисту, виднее, на какую позицию можно было бы поставить Трусову. На мой скромный взгляд, она могла бы принять мяч у своих ворот, в одиночку протащить его через все поле и забить шикарный гол.
– Какие результаты от коллабораций с фигуристами вы видите уже сейчас?
– В первую очередь это история о медийном поле. Мы заботимся о наших болельщиках и хотим радовать их тем, что мы делаем, разнообразить контент и различные активности.
Одновременно с этим речь и об инструменте привлечения новой аудитории, и о знакомстве с брендом ПФК ЦСКА, как я говорила в самом начале. Мы всегда должны чуть расширять границы, работать на что-то новое – в том числе, чтобы и самим не «заржаветь».
Кстати, еще вижу интересное противостояние и со «Спартаком», который в параллель с нами делает активности с фигуристкой Аней Щербаковой. Я подписана на Аню и видела, что она посещает матчи «Спартака», видела, что клуб ее отмечает.
Буквально на следующий день после нашей истории с символическим ударом и фотографиями Саши и Марка в футболках ЦСКА я вижу, как «Спартак» после матча вручил майку Анне Щербаковой. Плюс один пунктик для конкуренции в медийном поле! И такая конкуренция только стимулирует, – сказала Галлай.
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