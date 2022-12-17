Радионова о победе Щербаковой в номинации «Спортсменка года»: «Это действительно почетно, Аня – молодец. В следующий раз, думаю, Непряева возьмет награду»

Теги сборная России лыжные гонки женское катание Елена Радионова Наталья Непряева Анна Щербакова Фигурное катание

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова прокомментировала победу Анны Щербаковой в номинации «Спортсменка года» на Национальной спортивной премии. 

«У каждого свои вкусы: кто-то любит больше фигурное катание, кто-то – лыжи. Я как фигуристка рада за Аню Щербакову.

Конечно, нельзя сказать, что кто-то больше заслужил, кто-то меньше, все-таки профессия спортсмена – это невероятный, каждодневный труд. Награды достоин каждый, но в этот раз решили так.

Я могу только поздравить Аню с этой победой, это действительно почетно, молодец! В следующий раз, я думаю, Наталья Непряева (олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете – Sports.ru) тоже возьмет награду», – сказала Радионова.

Тренер лыжников Бородавко: «Для меня Непряева – спортсменка года. В течение года она сделала на порядок больше, чем Щербакова»

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