Радионова о победе Щербаковой в номинации «Спортсменка года»: «Это действительно почетно, Аня – молодец. В следующий раз, думаю, Непряева возьмет награду»

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 прокомментировала победу в номинации «Спортсменка года» на Национальной спортивной премии.

«У каждого свои вкусы: кто-то любит больше фигурное катание, кто-то – лыжи. Я как фигуристка рада за Аню Щербакову.

Конечно, нельзя сказать, что кто-то больше заслужил, кто-то меньше, все-таки профессия спортсмена – это невероятный, каждодневный труд. Награды достоин каждый, но в этот раз решили так.

Я могу только поздравить Аню с этой победой, это действительно почетно, молодец! В следующий раз, я думаю, Наталья Непряева (олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете – Sports.ru) тоже возьмет награду», – сказала Радионова.

Тренер лыжников Бородавко: «Для меня Непряева – спортсменка года. В течение года она сделала на порядок больше, чем Щербакова»