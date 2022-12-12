Каррера и Кержаков – в числе кандидатов на пост тренера «Рубина»

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Массимо Каррера – один из кандидатов на пост тренера «Рубина».

Сейчас исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» является Юрий Уткульбаев. Он был назначен после ухода Леонида Слуцкого с должности главного тренера в середине ноября.

По данным «РБ Спорт», казанский клуб рассматривает трех кандидатов на пост главного тренера.

До недавнего времени основным кандидатом на пост главного тренера «Рубина» был Вадим Гаранин. Прежнее руководство клуба рассчитывало на специалиста и даже провело с ним несколько встреч. Однако после изменений в клубе рассматривают и других кандидатов: бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, которого казанцам предлагают агенты, и Александра Кержакова, который ранее работал с «Нижним Новгородом».

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