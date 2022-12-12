Каррера и Кержаков – в числе кандидатов на пост тренера «Рубина»

– один из кандидатов на пост тренера .

Сейчас исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» является Юрий Уткульбаев. Он был назначен после ухода Леонида Слуцкого с должности главного тренера в середине ноября.

По данным «РБ Спорт», казанский клуб рассматривает трех кандидатов на пост главного тренера.

До недавнего времени основным кандидатом на пост главного тренера «Рубина» был . Прежнее руководство клуба рассчитывало на специалиста и даже провело с ним несколько встреч. Однако после изменений в клубе рассматривают и других кандидатов: бывшего главного тренера Массимо Карреру, которого казанцам предлагают агенты, и , который ранее работал с «Нижним Новгородом».

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