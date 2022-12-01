Ливая о шансах Хорватии на ЧМ-2022: «Верим, что минимум повторим результат 2018 года»

Форвард сборной Хорватии Марко Ливая оценил перспективы команды на .

– У Бельгии было несколько шансов в последние 10 минут. Это хорошая команда. Но мы рады, что прошли в плей-офф. Думаю, мы тоже хорошая команда. Можем играть против любой команды.

– Шансы Хорватии?

– 50 на 50. Мы верим в то, что сможем минимум повторить результат 2018 года (Хорватия заняла на ЧМ в России второе место – прим. Sports.ru).

– Что вы думаете о ?

– Он хороший тренер. Я любил играть под его руководством [в АЕК]. У нас хорошие взаимоотношения.

– Знаете ли вы, что он кумир для спартаковских болельщиков?

– Да, знаю, – заявил футболист .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ