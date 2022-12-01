Ливая о шансах Хорватии на ЧМ-2022: «Верим, что минимум повторим результат 2018 года»
Форвард сборной Хорватии Марко Ливая оценил перспективы команды на ЧМ-2022.
– У Бельгии было несколько шансов в последние 10 минут. Это хорошая команда. Но мы рады, что прошли в плей-офф. Думаю, мы тоже хорошая команда. Можем играть против любой команды.
– Шансы Хорватии?
– 50 на 50. Мы верим в то, что сможем минимум повторить результат 2018 года (Хорватия заняла на ЧМ в России второе место – прим. Sports.ru).
– Что вы думаете о Массимо Каррере?
– Он хороший тренер. Я любил играть под его руководством [в АЕК]. У нас хорошие взаимоотношения.
– Знаете ли вы, что он кумир для спартаковских болельщиков?
– Да, знаю, – заявил футболист «Хайдука».
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