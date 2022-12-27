Артета о Венгере на матче с «Вест Хэмом»: «Думаю, мы показали футбол, которого он достоин. Арсен очень повлиял на мое видение игры»

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Микель Артета высказался о визите Арсена Венгера на матч против «Вест Хэма».

«После победы мое настроение только поднимется от общения с ним и от того, что я буду рядом с командой. Он выбрал правильный момент, действительно особенный день, потому что Boxing Day – прекрасный день для футбола, и я думаю, что сегодня наш уровень был таким, какого он достоин. Надеюсь, ему понравилось.

Игроки не знали [о визите Венгера]. Мы хотели сохранить все в тайне. Стэн [Кронке] и Джош [Кронке] тоже здесь, и это был действительно особенный день.

Благодарю его  за то, что он пришел. Надеюсь, проходя по зданию, он прочувствует все, что здесь думают о нем, наследие, которое он оставил здесь. Спасибо ему за все, что он сделал для клуба.

Надеюсь, он захочет проводить с нами больше времени, чаще бывать рядом с нами, потому что он оказывает очень большое влияние на меня в моей карьере, на мое видение игры, так же, как и на весь клуб», – сказал главный тренер «Арсенала».

В матче 17-го тура АПЛ «Арсенал» обыграл «Вест Хэм» со счетом 3:1. На трибунах присутствовал экс-тренер клуба Арсен Венгер, а также владелец клуба Стэн Кронке с сыном Джошем.

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1 комментарий

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Sevuska
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Хотелось бы конечно повторить рекорд Арсена , и не проиграть ни одной игры в сезоне . Но в этом уже не получается.
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