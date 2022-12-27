«Арсенал» готов установить статую Венгера у «Эмирейтс». Это может произойти в 2023-м

Теги Арсен Венгер Эмирейтс премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» готов поставить памятник бывшему главному тренеру команды Арсену Венгеру.

По данным The Telegraph, статую могут установить возле «Эмирейтс» уже в 2023 году.

«Канониры» уже давно хотели отметить заслуги француза таким образом, однако после ухода из клуба в 2018 году он отказывался посещать игры и впервые сделал это лишь вчера.

В «Арсенале» Венгер работал с 1996 по 2018 год и за это время трижды выиграл АПЛ, по 7 раз – Кубок и Суперкубок Англии.

«Арсенал» вернулся с волевой победой в дерби: три гола за 16 минут! Венгер был на трибуне впервые после увольнения

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32 комментария

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Direct free kick
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Много чести безтрофейному в Европе физруку
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Dudik
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На 4 линии норм будет смотреться.
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Forza
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Ответ Dmind
там уже стоят памятники Анри, Бергкампу и Адамсу
Возможно это потому что они уже умерли, а на публике появляются их братья близнецы.
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кракадил
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Давно пора. Что вату катали?
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Биограф Венгера
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Готовы они. Обязаны!
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Владимир Абрамов
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Arsene Wenger’s Magic,
He wears a magic hat.
And when he saw THE DOUBLE,
He said I’m having that!

Ooooooohhh!
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Сергей MiKi3iP
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Ответ Артём Околович
Статуя обязана изображать Венгера в пуховике!
Однозначно и в позе как он мучает молнию, но если детали будут согласовывать с Венгером он не согласится
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Александр Смирнов
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Ответ savik-A.M.
Не странно , считается что при жизни нельзя памятники ставит
Это у нас так считается. У них нет таких стереотипов. Один бюст Кривого Роналду чего стоит. У Шварцнеггера есть памятник и у Сталлоне в образе Рокки в Филадельфии.
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Dmind
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Ответ savik-A.M.
Не странно , считается что при жизни нельзя памятники ставит
там уже стоят памятники Анри, Бергкампу и Адамсу
+11
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Алексей Фирстов
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Это будет справедливо и правильно! Непобедимость Арсенала никто до сих пор не повторил.
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savik-A.M.
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Ответ Александр Смирнов
Странно , что ее до сих пор нет.
Не странно , считается что при жизни нельзя памятники ставит
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Ванька-Манька
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Ответ rigobersong
Привет, что с лицом?:)
ахахах, не тролль её, она только из бана вышла, в который в том числе и моими усилиями её отправили)
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rigobersong
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Ответ ZamoRano
Только после чемпионства, поставят до, займут 4ое место, скриньте.
Привет, что с лицом?:)
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Артём Петров
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Надеемся на такая кринжовая как у Агуэро.
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Этот Райола хочет денег
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Это было бы лучшее признание его заслуг и его влияния на игру и результаты клуба!
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TrueGooner
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Давно пора, честно говоря.
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5rnk2r9wwp
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Венгер помирился с кронке? Ну и славно)
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TrueGooner
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Ответ ZamoRano
Только после чемпионства, поставят до, займут 4ое место, скриньте.
Так до или после поставят?
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Dastan Zhapar Uulu
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Он полностью заслуживает статую. Именно по его инициативе построили новый стадион и из за этого много лет жили по счетам, отказываясь от больших трансферов. Венгер Легенда Арсенала.
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Rule1
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Заслуженно
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rigobersong
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ZamoRano
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Только после чемпионства, поставят до, займут 4ое место, скриньте.
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Оганес Plavi Франгулян
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Ответ Артём Околович
Статуя обязана изображать Венгера в пуховике!
разве будут другие варианты?
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Liquidozz
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В пуховике!
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Артем Андреев
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Как когда-то метко выразились на спортсе:
"В детстве я считал, что клуб называется Арсеналом, потому что его тренирует Арсен Венгер" (С).
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