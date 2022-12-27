«Арсенал» готов установить статую Венгера у «Эмирейтс». Это может произойти в 2023-м

«Арсенал» готов поставить памятник бывшему главному тренеру команды .

По данным The Telegraph, статую могут установить возле « » уже в 2023 году.

«Канониры» уже давно хотели отметить заслуги француза таким образом, однако после ухода из клуба в 2018 году он отказывался посещать игры и впервые сделал это лишь вчера.

В «Арсенале» Венгер работал с 1996 по 2018 год и за это время трижды выиграл , по 7 раз – Кубок и Суперкубок Англии.

«Арсенал» вернулся с волевой победой в дерби: три гола за 16 минут! Венгер был на трибуне впервые после увольнения

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