«Арсенал» готов установить статую Венгера у «Эмирейтс». Это может произойти в 2023-м
«Арсенал» готов поставить памятник бывшему главному тренеру команды Арсену Венгеру.
По данным The Telegraph, статую могут установить возле «Эмирейтс» уже в 2023 году.
«Канониры» уже давно хотели отметить заслуги француза таким образом, однако после ухода из клуба в 2018 году он отказывался посещать игры и впервые сделал это лишь вчера.
В «Арсенале» Венгер работал с 1996 по 2018 год и за это время трижды выиграл АПЛ, по 7 раз – Кубок и Суперкубок Англии.
«Арсенал» вернулся с волевой победой в дерби: три гола за 16 минут! Венгер был на трибуне впервые после увольнения
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
He wears a magic hat.
And when he saw THE DOUBLE,
He said I’m having that!
Ooooooohhh!
"В детстве я считал, что клуб называется Арсеналом, потому что его тренирует Арсен Венгер" (С).