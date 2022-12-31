Пеп Гвардиола: «Уйду из «Ман Сити», если почувствую, что что-то сломалось. Не собираюсь оставаться, как Фергюсон или Венгер»

Теги Алекс Фергюсон Арсен Венгер Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола не исключил, что покинет «Манчестер Сити» до истечения контракта.

В прошлом месяце каталонец подписал двухлетний контракт с «Ман Сити», который рассчитан до 2025 года.

«В тот момент, когда я почувствую, что что-то сломалось, я уйду в отставку или не продлю контракт. Я не собираюсь оставаться, как Ферги и Арсен.

Контракт – это всего лишь бумага. Я продлил контракт, потому что у меня есть ощущение, что мы все еще можем играть хорошо.

Но в конечном итоге все зависит от результатов. Если мы устанем друг от друга, я не буду дорабатывать контракт», – сказал тренер «Ман Сити».

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40 комментариев

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komrad.loxanckin
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Что это создание утверждает? Прими клуб, который был в относительной жопе, удержи этот клуб в топе на протяжении 20 лет, а потом трынди. А пока, завали-ка лицо.
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zer
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про САФа вообще не понял, именно с ним МЮ в последний раз чемпином становился, когда в команде играли простии господи Клеверли и Фил Джонсон (были и топари)
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Тэо 19
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Гвардиола создал в Баварии супер состав с Левандовски и Алькантарой, а ЛЧ так и не выиграл, как никогда не выиграет ЛЧ и с Сити ☝️ ...
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Dmitry Koway
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Ответ локо чемпик
Сэр Алекс вроде и не сдавал позиций а Венгер вообще из топ-4 не вылазил странное высказывание
Ну, ващет в ле арсенал спустился при Венгере
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Ахмед Курбанов
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Ответ локо чемпик
Сэр Алекс вроде и не сдавал позиций а Венгер вообще из топ-4 не вылазил странное высказывание
Для кого топ 4 успех, а для кого-то 2 место уже провал
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Олег Ринкевич
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Ответ Zlatan Ibra
Тряпка Пеп, уж Венгер и Фергюсон пересобирали команду в самые сложные времена, а не бежали от трудностей в другой богатенький клуб)
И вообще можно сказать,что Ферги выбрал идеальное время для ухода - команда после него продержалась на плаву ещё пару лет!
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crazy manc
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Ответ Чёрный тюльпан
Верить словам этого лысого трепача - себя не уважать. Помнится мне, как он рассказывал, что тренировать будет недолго, лет до 50, а потом свалит на покой, потому что работа выматывает. Мол он не собирался тренировать до преклонного возраста, как это делал тот же САФ. Но Пепун не был бы Пепуном, если бы не ####### в очередной раз. Очевидно, что он будет тренировать до тех пор, пока не обгонит Фергюсона по количеству трофеев. Просто эталонный лицемер, который бегает по клубам, которые и без него вполне себе брали трофеи внутри страны, может не с такой же уверенностью и регулярностью, но делали это. Баварию так вообще развалил своим ватокатством. После Сити рванёт небось в ПСЖ, чтобы и там нахаляву срубить все внутренние чашки. Правда в Париже уже не прокатит рассказывать сказки про то, как он пришёл в клуб и начал всё пылесосить, потому что и до него это делал тот же Блан.
Никогда не обгонит
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sashafan2
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О чем это он? Фергюсон ушел победителем АПЛ.
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Тэо 19
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Ответ локо чемпик
Сэр Алекс вроде и не сдавал позиций а Венгер вообще из топ-4 не вылазил странное высказывание
Да, у Венгера каждый год 4 место это был трофей 🤭😂 ...
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Jordan95
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Ответ Zlatan Ibra
Тряпка Пеп, уж Венгер и Фергюсон пересобирали команду в самые сложные времена, а не бежали от трудностей в другой богатенький клуб)
У Пепа просто таких времён не бывает, другой уровень.
Назови мне более стабильного тренера в истории?
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Snag
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А что ломалось у Фергюссона, простите?
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JURAVLI
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Пеп: уйду, если не буду справляться
Хейтеры: убежит при первых трудностях, тряпка!

Пеп: если что-то сломается, буду пытаться исправить
Хейтеры: будет доить шейхов до последнего!
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BananaMantana
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Ответ Zlatan Ibra
Тряпка Пеп, уж Венгер и Фергюсон пересобирали команду в самые сложные времена, а не бежали от трудностей в другой богатенький клуб)
Я тут на стороне Пепа. Приносит вот удовольствие человеку отлаживать в новых командах игру пускай этим занимается. Ферги и Венгер работали над величием их клубов, Пеп больше как творец, художник.
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Jordan95
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Ответ Ovsyankin
Это не Баварию разваливать
А кто Баварию разваливал?
У немцев чашек ЛЧ в этом веке столько, сколько у того же Челси, но понтов в 10 раз больше.
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Тэо 19
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Пеп Гвардиола: «Уйду из «Ман Сити», когда шейхи перестанут давать деньги ...
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Чёрный тюльпан
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Верить словам этого лысого трепача - себя не уважать. Помнится мне, как он рассказывал, что тренировать будет недолго, лет до 50, а потом свалит на покой, потому что работа выматывает. Мол он не собирался тренировать до преклонного возраста, как это делал тот же САФ. Но Пепун не был бы Пепуном, если бы не ####### в очередной раз. Очевидно, что он будет тренировать до тех пор, пока не обгонит Фергюсона по количеству трофеев. Просто эталонный лицемер, который бегает по клубам, которые и без него вполне себе брали трофеи внутри страны, может не с такой же уверенностью и регулярностью, но делали это. Баварию так вообще развалил своим ватокатством. После Сити рванёт небось в ПСЖ, чтобы и там нахаляву срубить все внутренние чашки. Правда в Париже уже не прокатит рассказывать сказки про то, как он пришёл в клуб и начал всё пылесосить, потому что и до него это делал тот же Блан.
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Djeday
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Кем он себя возомнил? Венгер и Фергюсон сами строили свои команды и доминировал и. Без миллиардных вливаний
А Пеп в Баварии показал, что без огромных вливаний денег он полный 0
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Damir Zz
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Ответ CM1
Немного двусмысленно звучит, когда руководитель заявляет, что уйдет из команды (фирмы, организации), как только там что-то сломается. Полагаю, что это все сложности перевода или Пеп не очень удачно сформулировал то, что он имел в виду...
Вряд ли сложности перевода. Не такие уж сложные конструкции перевода
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локо чемпик
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Сэр Алекс вроде и не сдавал позиций
а Венгер вообще из топ-4 не вылазил
странное высказывание
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Ashan Sorokin
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Ну это понятно ведь у Фергюсона и Венгера уровень был повыше и они не когда не боялись трудностей
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Мадрид наказывает!
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Лысая Пипа поняла, что с Сити пора завязывать.
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Zlatan Ibra
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Тряпка Пеп, уж Венгер и Фергюсон пересобирали команду в самые сложные времена, а не бежали от трудностей в другой богатенький клуб)
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Andrew Moiseev
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Ответ Злобный Конь
У Фергюсона сегодня ДР, кстати. 81 год,вроде.
Ага, и у его бывшего игрока Стива Брюса
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Papa Bear
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Фэрги так-то на коне ушел. Видимо, Пеп просто плохо читал его автобиографию.
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CM1
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Немного двусмысленно звучит, когда руководитель заявляет, что уйдет из команды (фирмы, организации), как только там что-то сломается. Полагаю, что это все сложности перевода или Пеп не очень удачно сформулировал то, что он имел в виду...
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