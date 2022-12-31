Пеп Гвардиола: «Уйду из «Ман Сити», если почувствую, что что-то сломалось. Не собираюсь оставаться, как Фергюсон или Венгер»
Пеп Гвардиола не исключил, что покинет «Манчестер Сити» до истечения контракта.
В прошлом месяце каталонец подписал двухлетний контракт с «Ман Сити», который рассчитан до 2025 года.
«В тот момент, когда я почувствую, что что-то сломалось, я уйду в отставку или не продлю контракт. Я не собираюсь оставаться, как Ферги и Арсен.
Контракт – это всего лишь бумага. Я продлил контракт, потому что у меня есть ощущение, что мы все еще можем играть хорошо.
Но в конечном итоге все зависит от результатов. Если мы устанем друг от друга, я не буду дорабатывать контракт», – сказал тренер «Ман Сити».
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Хейтеры: убежит при первых трудностях, тряпка!
Пеп: если что-то сломается, буду пытаться исправить
Хейтеры: будет доить шейхов до последнего!
У немцев чашек ЛЧ в этом веке столько, сколько у того же Челси, но понтов в 10 раз больше.
А Пеп в Баварии показал, что без огромных вливаний денег он полный 0
а Венгер вообще из топ-4 не вылазил
странное высказывание