Фонд «Барсы» пожертвует 400 тысяч евро детям-беженцам из Колумбии, Уганды, Турции и Малайзии в сотрудничестве с ООН

заключила соглашение с агентством ООН по делам беженцев.

В ближайшем сезоне каталонский клуб и его фонд в сотрудничестве с международной организацией будут помогать детям-беженцам из Колумбии, Уганды, Турции и Малайзии.

Размер пожертвования составит 400 тысяч евро, по 100 тысяч на беженцев из одной страны.

Также «Барселона» и ее фонд подарят им экипировку клуба на 100 тысяч евро, а тренеры помогут детям в спортивном развитии и социальной адаптации.

На форме «Барсы» появится логотип управления ООН по делам беженцев. Клуб будет жертвовать по 400 тысяч евро за сезон