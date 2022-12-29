Испанский политик о Rolls-Royce, подаренном Роналду Джорджиной: «Такой подарок выглядит как жесткая порнография во времена, когда людям тяжело»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Политика деньги Джорджина Родригес Футбол

Испанский политик раскритиковал подарок Джорджины Родригес Криштиану Роналду.

28-летняя Родригес подарила португальцу на Рождество автомобиль Rolls-Royce стоимостью более 330 тысяч евро.

Мигель Анхель Ревилья, экономист и президент испанской провинции Кантабрия, комментируя меры, принятые правительством для смягчения последствий экономического кризиса, упомянул португальского форварда.

«В это время, когда людям очень плохо, такие подарки, как сделала, например, девушка Роналду, сравнимы с порнографией. Я бы попросил немного скромности, когда такое показывают по телевидению. С моральной точки зрения, учитывая то, через что сейчас проходят люди, такое отношение выглядит как жесткая порнография», – заявил Ревилья.

Джорджина снова подарила Криштиану машину – уже третью. Что там в семейном автопарке?

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
moldfan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Подарок Джорджины, точнее не так... то как публично это было подано, попахивает дурновкусием. Но она тратит честно заработанные деньги своего парня, ну или на эксплуатации фэйма за счет парня. Не имеет значение, имеет значение. Что деньги не украдены.

Людям всегда тяжело, где-то и как-то. Особенно относительно других. Сам этот политик наверняка не на автобусе на работу катается, живет в неплохой квартире или доме. А в это время люди в Африке голодает и зарабатывают столько, сколько в его доме на туалетную бумагу и салфетки тратят.

Да как он смеет покупать хамон домой в таких условиях ?
Тошнит от таких показных социалистов... Тем более Криштиану и Джорджина даже не граждани Испании. Тебе то какое дело ?

Купила она этот Ролс Ройс или нет, никак не скажется на качестве жизни тех кому не тяжело.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Buzya
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ corazón blanco
Честно говоря чушь какую-то сказал. Я понимаю, что Роналду сейчас исключительно приводят в негативном ключе и все, что с ним связано. Но здесь вообще это не уместно. Они заработали эти деньги, не украли и имеют право на это.
В то время, как медики зарабатывали гроши во время ковида, рискуя жизнью, футболисты сидели по домам, в отелях и дальше получали свои условные 150 тыщ евро в неделю. Что-то я не особо заметил, что бы футболисты, на время карантина, согласились переводить 90% дохода на поддержку медицинских работников, работников социальных служб, и волонтёров, которые разносили еду людям, сидящим на карантине.

Конечно, чужие деньги считать всегда легко, но не стоит забывать, что социально важные профессии и 20% дохода футболистов не приносят. А это мы берём только контракты с клубами. А есть ещё рекламные контракты, плата за пост в инсте и так далее...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Buzya
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Spaten
Не насосала, а подарила)
Сначала насосала, а потом подарила. В итоге Рон в 0 вышел и ещё удовольствие получил
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spaten
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не насосала, а подарила)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Евсюков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хочу сказать этой Джорджоне... Ты даришь подарки такие , а дети гибнут на у-Украине... почему так.. они же дети , вечные дети . Они наше будущее
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bdv68
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ rigobersong
Мне кажется Кринжу было бы приятнее, если бы Джорджинка что-нибудь сама приготовила:) А так один пафос и показуха за счет Кринжа:)
Амлет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
d_kdc
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Леваки они и в Испании леваки. Паразиты одним словом.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ corazón blanco
Честно говоря чушь какую-то сказал. Я понимаю, что Роналду сейчас исключительно приводят в негативном ключе и все, что с ним связано. Но здесь вообще это не уместно. Они заработали эти деньги, не украли и имеют право на это.
Комментарий скрыт
0
-10
-10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sitnik
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Этот товарищ прижился бы и в нашей думе. Заниматься популизмом не мешки ворчать..
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мне кажется Кринжу было бы приятнее, если бы Джорджинка что-нибудь сама приготовила:) А так один пафос и показуха за счет Кринжа:)
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Честно говоря чушь какую-то сказал. Я понимаю, что Роналду сейчас исключительно приводят в негативном ключе и все, что с ним связано. Но здесь вообще это не уместно. Они заработали эти деньги, не украли и имеют право на это.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Цыгане, они такие:)
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий