Испанский политик о Rolls-Royce, подаренном Роналду Джорджиной: «Такой подарок выглядит как жесткая порнография во времена, когда людям тяжело»

Испанский политик раскритиковал подарок Джорджины Родригес Криштиану Роналду.

28-летняя Родригес подарила португальцу на Рождество автомобиль Rolls-Royce стоимостью более 330 тысяч евро.

Мигель Анхель Ревилья, экономист и президент испанской провинции Кантабрия, комментируя меры, принятые правительством для смягчения последствий экономического кризиса, упомянул португальского форварда.

«В это время, когда людям очень плохо, такие подарки, как сделала, например, девушка Роналду, сравнимы с порнографией. Я бы попросил немного скромности, когда такое показывают по телевидению. С моральной точки зрения, учитывая то, через что сейчас проходят люди, такое отношение выглядит как жесткая порнография», – заявил Ревилья.

Джорджина снова подарила Криштиану машину – уже третью. Что там в семейном автопарке?

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