Испанский политик о Rolls-Royce, подаренном Роналду Джорджиной: «Такой подарок выглядит как жесткая порнография во времена, когда людям тяжело»
Испанский политик раскритиковал подарок Джорджины Родригес Криштиану Роналду.
28-летняя Родригес подарила португальцу на Рождество автомобиль Rolls-Royce стоимостью более 330 тысяч евро.
Мигель Анхель Ревилья, экономист и президент испанской провинции Кантабрия, комментируя меры, принятые правительством для смягчения последствий экономического кризиса, упомянул португальского форварда.
«В это время, когда людям очень плохо, такие подарки, как сделала, например, девушка Роналду, сравнимы с порнографией. Я бы попросил немного скромности, когда такое показывают по телевидению. С моральной точки зрения, учитывая то, через что сейчас проходят люди, такое отношение выглядит как жесткая порнография», – заявил Ревилья.
Джорджина снова подарила Криштиану машину – уже третью. Что там в семейном автопарке?
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Людям всегда тяжело, где-то и как-то. Особенно относительно других. Сам этот политик наверняка не на автобусе на работу катается, живет в неплохой квартире или доме. А в это время люди в Африке голодает и зарабатывают столько, сколько в его доме на туалетную бумагу и салфетки тратят.
Да как он смеет покупать хамон домой в таких условиях ?
Тошнит от таких показных социалистов... Тем более Криштиану и Джорджина даже не граждани Испании. Тебе то какое дело ?
Купила она этот Ролс Ройс или нет, никак не скажется на качестве жизни тех кому не тяжело.
Конечно, чужие деньги считать всегда легко, но не стоит забывать, что социально важные профессии и 20% дохода футболистов не приносят. А это мы берём только контракты с клубами. А есть ещё рекламные контракты, плата за пост в инсте и так далее...