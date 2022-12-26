Джорджина подарила Роналду Rolls-Royce на Рождество. Он написал: «Спасибо, любовь моя»
Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду машину Rolls-Royce на Рождество.
Португальский футболист выложил фото автомобиля Rolls-Royce, перевязанного красным бантом, отметил Джорджину в публикации и написал: «Спасибо, любовь моя».
Девушка выложила видео, на котором видно, как она дарит Роналду машину.
Цена кабриолета Rolls Royce Dawn – 428 тысяч долларов.
Фото: instagram.com/cristiano/
Кстати Она возможно также, прост у неё карманные такие что можно собрать на Роллс.