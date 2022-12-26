Джорджина подарила Роналду Rolls-Royce на Рождество. Он написал: «Спасибо, любовь моя»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу светская хроника соцсети Джорджина Родригес Футбол

Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду машину Rolls-Royce на Рождество.

Португальский футболист выложил фото автомобиля Rolls-Royce, перевязанного красным бантом, отметил Джорджину в публикации и написал: «Спасибо, любовь моя».

Девушка выложила видео, на котором видно, как она дарит Роналду машину.

Цена кабриолета Rolls Royce Dawn – 428 тысяч долларов.

Фото: instagram.com/cristiano/

Материалы по теме

51 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Флоренти́но Пéрес
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну поставит он эту машину в гараж рядом с Чироном и Авентадором, толку от неё? Не могла что-то оригинальное придумать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Щёголев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Джорджина - ну, ты мужик)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RashNomadKazakh
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Булат Григорьев
из той серии, когда в детстве купил маме подарок на ее же деньги)
Не, в детстве ты экономишь, жертвуешь своими хотелками собирая сумму с денег на обеды и погулять.
Кстати Она возможно также, прост у неё карманные такие что можно собрать на Роллс.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GaiRic
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
даже машины приходиться самому себе дарить )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlad Vladimirovich
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Че несёте все??!! Она сама модель и на рекламе бабки рубит! А если бы Рон сам себе подарок делал, то не меньше нового широка уж точно! Ролс у него кстати есть!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Уэмбли Стедиум
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да у него целый парк дорогих машин.Езжай ,не хочу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Василий Соловых
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Данияр Жумабекович
Это как в детстве папе дарили подарок на днюху на его же деньги
А может это просто был праздничный секс в машине, о котором он давно мечтал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pitts
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Всё равно потратил бы на БАДы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бухгалтер2021
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
подарок лучше футболисту планеты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hardy
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лучший подарок на новый год- отобрать у Месси кубок мира
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ta-tosha
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ага, купила ему Роллс с его же кредитки :) Или когда ещё работала, на чаевых отложила ? :))))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Серенков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да это реклама Ролс-Ройса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mad_dog
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сколько червивых людей 🤦🏼‍♂️
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данияр Жумабекович
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Spartakus1984
)))))ну ты же не сразу может всю сумму брал,а он давал иногда а ты скопил денюшку
Если бы))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mad_dog
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Какие оригинальные комменты)))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дима Костылев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Зачем ему каждое Рождество Роллс???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maks44
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Теперь Джорджина содержит Криштиану. Он ведь безработный.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну ленточку Джорджина точно за свои купила)
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vy_Ao
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ВладимирНеПутин
У нее эти контракты были до Роналду? Она же была консультантом в магазине одежды.
Какая разница? А у Роналду было контракты до МЮ? Суть то в том, что ей заплатили эти деньги, а не Кришу. На Роллс-ройс вполне могла скопить.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Franc.uz
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Криштиану Роналду
Подарок за мои же деньги, это так приятно. Спасибо любимая!
Конечно она зарабатывает много меньше его,но достаточно чтоб дарить такие подарки
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
atomio
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Месси сделал подарок своей жене и всему своему народу - выиграл Кубок Мира со сборной. Вот и почувствуй разницу 😏
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ТТД Бубнова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Vy_Ao
у неё контракты рекламные также немало приносят, смешной ты глорик) даже таких вещей очевидных не знаешь
Многие не в курсе, какие у нее рекламные контракты, это только фанатам инстасамца интересно. Инстаграм это единственное где он до сих пор хорош, хотя уже был один звоночек )
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Scorpion
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Dmitry__HiLL
Я в детстве у мамы просил денег и покупал на них ей подарок. Только мне было меньше 10 лет) А Джорджина сейчас берет у Рона деньги и на его же деньги дарит ему подарки)
Мда...так и есть
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никому_никабельный
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сбылась мечта Роналду)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий