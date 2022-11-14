Приоритет «Барселоны» – продление Дембеле и Бальде. Всего клуб рассчитывает продлить контракты семерых игроков
«Барселона» хочет продлить контракт с Усманом Дембеле до 2026 года.
Продление соглашения с французским вингером является приоритетом для клуба. Текущий контракт Дембеле действует до 2024 года. Отступные составляют 50 миллионов евро, половина из которых предназначена игроку и его агенту Муссе Сиссоко. Игрок не против продлить соглашение и рассчитывает на поддержку со стороны президента Жоана Лапорты и Хави.
Также клуб продлит соглашения с Алексом Бальде и Иньяки Пеньей – это планируется сделать после чемпионата мира. Маркос Алонсо и Эктор Бельерин также могут продлить контракты еще на один сезон, однако переговоров с ними до сих пор не было.
Клуб также надеется продлить контракты Серджи Роберто и Серджи Бускетса, истекающие в конце сезона, однако Бускетс уже отклонил предложенный ему новый контракт на два года и намерен покинуть клуб по окончании сезона.
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