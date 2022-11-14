Приоритет «Барселоны» – продление Дембеле и Бальде. Всего клуб рассчитывает продлить контракты семерых игроков

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Серджи Бускетс Маркос Алонсо Серджи Роберто Эктор Бельерин Иньяки Пенья Усман Дембеле деньги Алекс Бальде Футбол

«Барселона» хочет продлить контракт с Усманом Дембеле до 2026 года.

Продление соглашения с французским вингером является приоритетом для клуба. Текущий контракт Дембеле действует до 2024 года. Отступные составляют 50 миллионов евро, половина из которых предназначена игроку и его агенту Муссе Сиссоко. Игрок не против продлить соглашение и рассчитывает на поддержку со стороны президента Жоана Лапорты и Хави.

Также клуб продлит соглашения с Алексом Бальде и Иньяки Пеньей – это планируется сделать после чемпионата мира. Маркос Алонсо и Эктор Бельерин также могут продлить контракты еще на один сезон, однако переговоров с ними до сих пор не было.

Клуб также надеется продлить контракты Серджи Роберто и Серджи Бускетса, истекающие в конце сезона, однако Бускетс уже отклонил предложенный ему новый контракт на два года и намерен покинуть клуб по окончании сезона.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные