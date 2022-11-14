Приоритет «Барселоны» – продление Дембеле и Бальде. Всего клуб рассчитывает продлить контракты семерых игроков

хочет продлить контракт с Усманом Дембеле до 2026 года.

Продление соглашения с французским вингером является приоритетом для клуба. Текущий контракт Дембеле действует до 2024 года. Отступные составляют 50 миллионов евро, половина из которых предназначена игроку и его агенту Муссе Сиссоко. Игрок не против продлить соглашение и рассчитывает на поддержку со стороны президента Жоана Лапорты и .

Также клуб продлит соглашения с и Иньяки Пеньей – это планируется сделать после чемпионата мира. и также могут продлить контракты еще на один сезон, однако переговоров с ними до сих пор не было.

Клуб также надеется продлить контракты и , истекающие в конце сезона, однако Бускетс уже отклонил предложенный ему новый контракт на два года и намерен покинуть клуб по окончании сезона.