Контракт Ловрена с «Лионом» рассчитан на 2 года

Теги Зенит Лион премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Деян Ловрен Футбол

Стало известно, на какой срок Деян Ловрен подпишет контракт с «Лионом».

Соглашение с хорватом рассчитано на 2 года, сообщает инсайдер Николо Скира.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Лион» согласовали сумму компенсации.

Стоит отметить, что Ловрен выступал за «Лион» в 2010-2013 годах. К «Зениту» он присоединился в 2020 году.

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7 комментариев

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Дядя Гор
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Там вроде на Латинскую Америку ставка сейчас идет у Зенита. Тем более Деян не молодеет. Обе стороны,на мой скромный взгляд остались довольны.
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Любовь Мелехова
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Ответ Рашпель793
Нынче вся эта тема особенно остро стоит. Так что я вполне допускаю, что эта история сыграла роль. Ещё недавно была новость, что Деян и Зенит близки к продлению контракта.
Зенит собирался продлить контракт на год, а Лион предложил на 2 года. Любой на его месте выбрал бы Лион.
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Рашпель793
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Ответ Матвей Суицидин
Неужели ты думаешь, что России кому-то есть дело до каких-то усташей?
Нынче вся эта тема особенно остро стоит. Так что я вполне допускаю, что эта история сыграла роль. Ещё недавно была новость, что Деян и Зенит близки к продлению контракта.
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Матвей Суицидин
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Ответ Рашпель793
Походу тема с усташами имела таки место быть и от греха подальше решили не продлевать контракт. Период в Зените вышел неоднозначным, играл нестабильно, но в этом сезоне был хорош. Удачи в дальнейшем!
Неужели ты думаешь, что России кому-то есть дело до каких-то усташей?
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Монарх_777
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Удачи, Легенда!
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Allkhon
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Ответ Рашпель793
Походу тема с усташами имела таки место быть и от греха подальше решили не продлевать контракт. Период в Зените вышел неоднозначным, играл нестабильно, но в этом сезоне был хорош. Удачи в дальнейшем!
Что за глупые фантазии... Ловрену предложили хороший вариант после ЧМ, который выгоден и ему и Зениту. А то что происходило на всяких вечеринках это уже дело 10-е, глупо искать какую-то идеологическую подоплеку в этом
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Рашпель793
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Походу тема с усташами имела таки место быть и от греха подальше решили не продлевать контракт.
Период в Зените вышел неоднозначным, играл нестабильно, но в этом сезоне был хорош. Удачи в дальнейшем!
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