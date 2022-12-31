Контракт Ловрена с «Лионом» рассчитан на 2 года

Стало известно, на какой срок подпишет контракт с «Лионом».

Соглашение с хорватом рассчитано на 2 года, сообщает инсайдер Николо Скира.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Лион» согласовали сумму компенсации.

Стоит отметить, что Ловрен выступал за « » в 2010-2013 годах. К « » он присоединился в 2020 году.

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