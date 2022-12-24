Деян Ловрен: «Джокович не дает собой манипулировать, как и я, и его выставляют злодеем. Я за свободу слова, но не свободу ненависти»
Деян Ловрен привел Новака Джоковича в качестве примера человека, отстаивающего свое мнение.
«Джокович не позволяет собой манипулировать, как и я. Ладно, он в десять раз известнее меня и имеет право говорить то, что думает. Разумеется, его тут же выставляют злодеем, потому что он действует не по плану.
Я не хочу ввязываться во все эти игры. Я всегда буду за свободу слова, но не за свободу ненависти и оскорблений.
Я не знаю, почему нам сегодня пытаются навязывать некоторые вещи. Я не хочу этого и не хочу навязывать их своим детям», – сказал футболист сборной Хорватии и «Зенита» в программе Bujica.
Ловрен о Джоковиче: «Здорового спортсмена выслали из страны, где у него больше значимых дел, чем у принявших решение «важных лиц»
Не надо ни кем не становится , а оставаться самим собой .
Первая Мировая война - типическое политическое решение правящих мировых элит . Причём здесь братство народов !?