Деян Ловрен: «Джокович не дает собой манипулировать, как и я, и его выставляют злодеем. Я за свободу слова, но не свободу ненависти»

Теги Зенит премьер-лига Россия Новак Джокович Сборная Хорватии по футболу ATP Деян Ловрен Футбол

Деян Ловрен привел Новака Джоковича в качестве примера человека, отстаивающего свое мнение.

«Джокович не позволяет собой манипулировать, как и я. Ладно, он в десять раз известнее меня и имеет право говорить то, что думает. Разумеется, его тут же выставляют злодеем, потому что он действует не по плану.

Я не хочу ввязываться во все эти игры. Я всегда буду за свободу слова, но не за свободу ненависти и оскорблений.

Я не знаю, почему нам сегодня пытаются навязывать некоторые вещи. Я не хочу этого и не хочу навязывать их своим детям», – сказал футболист сборной Хорватии и «Зенита» в программе Bujica.

Ловрен о Джоковиче: «Здорового спортсмена выслали из страны, где у него больше значимых дел, чем у принявших решение «важных лиц»

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12 комментариев

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Sevuska
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Ответ nobrainnopain
А без нее никуда в нынешнее время, к сожалению. Да и раньше, зачем нам нужна была первая мировая? Надо циничнее становиться.
Куда или никуда каждый должен решать за себя на человеческом уровне .
Не надо ни кем не становится , а оставаться самим собой .
Первая Мировая война - типическое политическое решение правящих мировых элит . Причём здесь братство народов !?
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nobrainnopain
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Ответ counsel
А был вариант не участвовать? Или вы всерьёз думаете, что все из-за сербов произошло?
Был. Как у англичан в 39м
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counsel
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Ответ nobrainnopain
А без нее никуда в нынешнее время, к сожалению. Да и раньше, зачем нам нужна была первая мировая? Надо циничнее становиться.
А был вариант не участвовать? Или вы всерьёз думаете, что все из-за сербов произошло?
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Jokk
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Как же не хватает немцам и англичанам своего Ловрена - обычного олдскульного мужика, который бы в открытую попер против блм и ЛГБТ, по факту там таких достаточно, но в нужный момент все зассали.
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nobrainnopain
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Ответ Sevuska
Здесь политику главное не вмешивать
А без нее никуда в нынешнее время, к сожалению. Да и раньше, зачем нам нужна была первая мировая? Надо циничнее становиться.
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Виктор Иваненко
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Надо этого парня приземлить после зигования. Интересно, как кульки отреагируют на его зиговки. Миллер, твой ход!
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Sevuska
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Ответ nobrainnopain
Может быть ближе остальных, но не братья, имхо. Не надо очаровываться, чтобы потом не разочароваться
Здесь политику главное не вмешивать
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инок
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Иногда лучше промолчать, чем много говорить - Деян
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Malefikus
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Ответ GaasJT
Ловрен и Джокович - это что-то типа Моргана и Роналду?
Нет, это бабки против 5g облучения
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GaasJT
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Ловрен и Джокович - это что-то типа Моргана и Роналду?
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nobrainnopain
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Ответ Sevuska
Это в крови у сербов . Они наши братья .
Может быть ближе остальных, но не братья, имхо. Не надо очаровываться, чтобы потом не разочароваться
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Sevuska
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Это в крови у сербов . Они наши братья .
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