Деян Ловрен: «Джокович не дает собой манипулировать, как и я, и его выставляют злодеем. Я за свободу слова, но не свободу ненависти»

привел Новака Джоковича в качестве примера человека, отстаивающего свое мнение.

«Джокович не позволяет собой манипулировать, как и я. Ладно, он в десять раз известнее меня и имеет право говорить то, что думает. Разумеется, его тут же выставляют злодеем, потому что он действует не по плану.

Я не хочу ввязываться во все эти игры. Я всегда буду за свободу слова, но не за свободу ненависти и оскорблений.

Я не знаю, почему нам сегодня пытаются навязывать некоторые вещи. Я не хочу этого и не хочу навязывать их своим детям», – сказал футболист сборной и « » в программе Bujica.

Ловрен о Джоковиче: «Здорового спортсмена выслали из страны, где у него больше значимых дел, чем у принявших решение «важных лиц»