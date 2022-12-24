Деян Ловрен: «Уважаю сербов, а они уважают меня. Джокович первым меня поздравил после ЧМ»

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен высказался о мероприятиях в честь команды после ЧМ.

В 2018 году на вечеринке, организованной после возвращения вице-чемпионов мира на родину, выступал музыкант Марко Перкович, известный под псевдонимом Томпсон, – ряд источников отмечает его неонацистские взгляды.

Ведущий телепередачи Bujica Велимир Буянец отметил, что организаторы сперва не давали Перковичу петь и не включали его микрофон, а затем оставили его без аккомпанемента.

«Честно говоря, это шокировало. Но мы спели снова. Когда начинает один, остальные подхватывают.

Люди знают, что мы никогда не позволим закрыть нам рты. Я за свою страну, я люблю ее и никогда не позволю закрыть мне рот.

Я уважаю сербов, они уважают меня, я вообще не хочу это обсуждать. Новак Джокович первым тогда меня поздравил», – ответил Ловрен.

В 2022 году хорваты на турнире в Катаре заняли третье место, и, сообщалось, что на закрытом мероприятии Ловрен и хавбек исполняли песни Томпсона, демонстрировали приветствие усташей и выкрикивали «За дом – готовы!» – их лозунг.

«А что мы должны делать, слушать скрипку?

Я не приемлю, когда нам что-либо навязывают. Еще за месяц до ЧМ я перестал читать газеты, потому что я знаю, что из-за них создается дополнительное давление на меня, на тренеров, на всех остальных. Но, конечно, информация до меня доходит.

Я уже подготовил иски, некоторым вещам нет прощения. Я не позволю разжигать ненависть», – сказал Ловрен.

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