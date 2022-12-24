Деян Ловрен: «Уважаю сербов, а они уважают меня. Джокович первым меня поздравил после ЧМ»

Теги Зенит премьер-лига Россия Новак Джокович Сборная Хорватии по футболу ATP ЧМ-2018 FIFA Деян Ловрен ЧМ-2022 Марцело Брозович Политика Футбол

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен высказался о мероприятиях в честь команды после ЧМ.

В 2018 году на вечеринке, организованной после возвращения вице-чемпионов мира на родину, выступал музыкант Марко Перкович, известный под псевдонимом Томпсон, – ряд источников отмечает его неонацистские взгляды.

Ведущий телепередачи Bujica Велимир Буянец отметил, что организаторы сперва не давали Перковичу петь и не включали его микрофон, а затем оставили его без аккомпанемента.

«Честно говоря, это шокировало. Но мы спели снова. Когда начинает один, остальные подхватывают.

Люди знают, что мы никогда не позволим закрыть нам рты. Я за свою страну, я люблю ее и никогда не позволю закрыть мне рот.

Я уважаю сербов, они уважают меня, я вообще не хочу это обсуждать. Новак Джокович первым тогда меня поздравил», – ответил Ловрен.

В 2022 году хорваты на турнире в Катаре заняли третье место, и, сообщалось, что на закрытом мероприятии Ловрен и хавбек Марцело Брозович исполняли песни Томпсона, демонстрировали приветствие усташей и выкрикивали «За дом – готовы!» – их лозунг.

«А что мы должны делать, слушать скрипку?

Я не приемлю, когда нам что-либо навязывают. Еще за месяц до ЧМ я перестал читать газеты, потому что я знаю, что из-за них создается дополнительное давление на меня, на тренеров, на всех остальных. Но, конечно, информация до меня доходит.

Я уже подготовил иски, некоторым вещам нет прощения. Я не позволю разжигать ненависть», – сказал Ловрен.

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10 комментариев

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Svobodu Mne
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Ответ Иван Бень
я болею за Новака с 2007 года и легенда лично теннисного раздела, так что так себе аргумент. Чтоб вы понимали. Новак в 2018 году призывал болеть вместе с ним за Хорватию и его Сербия на правительственном уровне полила дерьмом (вопреки разговорам у него нет хорватской крови, его мама и вообще он 100% серб)
Сербосек из памяти не вылетает
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Игорь Бурлаченко
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Ответ Alexandr Bychkov
Ну, по факту Можно подумать, все вокруг безгрешные моралисты, а Ловрен-синоним слова грех и содом
А дальше что один раз не пи****с?
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Valentin Kompaneytsev
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tnec
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Привлечь на 10 лет всех критиков , за компрометирование фашиста Ловрена
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Иван Бень
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у Новака нездоровая левацкая куколдская политкорректность, за что его в родной Сербии травят еще с 2018 года
я люблю Новака и он мой любимый теннисист, но он не прав 100%%%
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Иван Бень
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я болею за Новака с 2007 года и легенда лично теннисного раздела, так что так себе аргумент. Чтоб вы понимали. Новак в 2018 году призывал болеть вместе с ним за Хорватию и его Сербия на правительственном уровне полила дерьмом (вопреки разговорам у него нет хорватской крови, его мама и вообще он 100% серб)
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nobrainnopain
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А я уважаю пирата,
А я уважаю кота(с)
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Тиджани Бабангида
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Простые и четкие принципы взаимоуважения
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OldRedWhite
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Ну что , ребята ?
Свой в доску зенитовский Ловрен или братушки ? )))
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Alexandr Bychkov
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Ну, по факту
Можно подумать, все вокруг безгрешные моралисты, а Ловрен-синоним слова грех и содом
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