Орлов о Ловрене и приветствии усташей: «Хорваты цепляются к Деяну из-за его хорошего отношения к России. Просто ищут повод»

Комментатор Геннадий Орлов поддержал .

Защитника «Зенита» и сборной критикуют за то, что во время вечеринки после футболисты национальной команды демонстрировали приветствие усташей – фашистской националистической организации, в годы Второй мировой войны возглавлявшей Независимое государство Хорватия и сотрудничавшей с Германией и Италией.

– Во-первых, мы не знаем, что там была за обстановка и кто его спровоцировал. Во-вторых, это его личная жизнь. Почему мы берем его личную жизнь за основу? Он разве делал какие-то публичные заявления?

Наоборот – своим присутствием в России, он показывает, как хорошо относится к нашей стране. И понятно, что многим хорватам это не нравится. Вот они и цепляются за это видео. У них вечно с сербами конфликт. Но мало ли что они на бытовом уровне говорят друг другу.

Ловрен играет за «Зенит» и весь мир об этом знает. Этим самым он показывает свое отношение к России. Разве это можно класть на весы с тем, что произошло на какой-то вечеринке, где они, наверное, были подшофе. Это несерьезно. Просто ищут повод.

Есть такая категория людей, которая, к сожалению, среди депутатов, которые постоянно хотят принизить спорт. У некоторых есть желание, чтобы наши спортсмены не выступали на Олимпиадах и чемпионатах мира.

Но надо жить либо по разуму, либо по эмоциям. Разум говорит об одном – если мы не даем спортсмену заниматься и развиваться, мы нарушаем основной закон жизни, мы лишаем его профессии.

– Вы за то, чтобы контракт с Ловреном продлили?

– Да. Для меня это даже не обсуждается. Кто-то пытается вбить клин, но главное судить не по словам, а по поступкам. А его поступок – игра за российскую команду, – заявил Орлов.

Контракт 35-летнего защитника с «Зенитом» истекает летом 2023 года.

«Ловрен показывает нацистские жесты, оскорбляя православный народ Сербии. Каково ему играть в православной России?» Сербский журналист о приветствии усташей от игрока «Зенита»

«Зенит» готов продлить контракт с Ловреном до лета 2024 года

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