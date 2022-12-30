Орлов о Ловрене и приветствии усташей: «Хорваты цепляются к Деяну из-за его хорошего отношения к России. Просто ищут повод»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная Хорватии по футболу Геннадий Орлов Деян Ловрен ЧМ-2022 Политика Футбол

Комментатор Геннадий Орлов поддержал Деяна Ловрена.

Защитника «Зенита» и сборной Хорватии критикуют за то, что во время вечеринки после ЧМ-2022 футболисты национальной команды демонстрировали приветствие усташей – фашистской националистической организации, в годы Второй мировой войны возглавлявшей Независимое государство Хорватия и сотрудничавшей с Германией и Италией.

– Во-первых, мы не знаем, что там была за обстановка и кто его спровоцировал. Во-вторых, это его личная жизнь. Почему мы берем его личную жизнь за основу? Он разве делал какие-то публичные заявления?

Наоборот – своим присутствием в России, он показывает, как хорошо относится к нашей стране. И понятно, что многим хорватам это не нравится. Вот они и цепляются за это видео. У них вечно с сербами конфликт. Но мало ли что они на бытовом уровне говорят друг другу.

Ловрен играет за «Зенит» и весь мир об этом знает. Этим самым он показывает свое отношение к России. Разве это можно класть на весы с тем, что произошло на какой-то вечеринке, где они, наверное, были подшофе. Это несерьезно. Просто ищут повод.

Есть такая категория людей, которая, к сожалению, среди депутатов, которые постоянно хотят принизить спорт. У некоторых есть желание, чтобы наши спортсмены не выступали на Олимпиадах и чемпионатах мира.

Но надо жить либо по разуму, либо по эмоциям. Разум говорит об одном – если мы не даем спортсмену заниматься и развиваться, мы нарушаем основной закон жизни, мы лишаем его профессии.

– Вы за то, чтобы контракт с Ловреном продлили?

– Да. Для меня это даже не обсуждается. Кто-то пытается вбить клин, но главное судить не по словам, а по поступкам. А его поступок – игра за российскую команду, – заявил Орлов.

Контракт 35-летнего защитника с «Зенитом» истекает летом 2023 года.

«Ловрен показывает нацистские жесты, оскорбляя православный народ Сербии. Каково ему играть в православной России?» Сербский журналист о приветствии усташей от игрока «Зенита»

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17 комментариев

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Pozitive
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Ответ korysh
Орлов как всегда смешон. А может он за Зенит играет просто из-за любви к деньгам и ему плевать на Россию?)
Тимощюк тоже играет
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korysh
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Орлов как всегда смешон. А может он за Зенит играет просто из-за любви к деньгам и ему плевать на Россию?)
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krasota19740
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Почему нет новости о том , что Краснодар купил Кади у Карабаха ?
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Кокич
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Орлову в адвокаты бы...
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xa-xa
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Я один жду : когда же поставят Деда покоментировать пинг-понг?! 😳
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Teodrakis
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Мне кажется, или в любую войну, внутренняя оппозиция поддерживает нападающих на их страну, в надежде потом возглавить образовавшееся государство, и чаще всего это объединение конкретной народности, ясен пень они всё нацики.
Но разве это не естественно? Разве борьба за независимость своего народа со всеми вокруг это прям неправильно?
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Dmitry Orlov
Наглая подтасовка приветствия Ловрена.
"3ига-3ага, хой-хой-хой", подытожил Орлов🤓
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Alexander Rakhilkin
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Бедняга Орлов… Бросился на защиту Ловрена.
Отношения между сербами и хорватами сейчас хороши как никогда с момента войны 90х. Да и для самих хорватов слово «усташ» звучит оскорбительно. По пьяни Ловрен что-то брякнул, и?
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Фарид Харисов
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Ответ 5rnk2r9wwp
Антифа ?
Да, я антиFa.

Мне очень не нравятся шампуни данной фирмы.
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5rnk2r9wwp
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Ответ Фарид Харисов
Ловрен кинул хорватский вариант зиги, в этой ситуации он ничем не лучше зигующих Азовцев и украинских полков, использующих в качестве эмблемы нацистскую символику. Мне как антифашисту мерзко от такого действия со стороны Деяна, хейт абсолютно заслуженный.
Антифа ?
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воен
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Проклятые русофобы!
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5rnk2r9wwp
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Кто там говорил, что Газпром пенсионеров обделяет?
Вот вам, пример счастливого деда на пособии!
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Арсений Элин
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Вопрос лишь в том как сам игрок это комментирует,но тк он молчит эти все мнения ничего не стоят тк это домыслы...
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Пирс Морган
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"Во-первых, мы не знаем, что там была за обстановка и кто его спровоцировал." После этого можно не читать этого Сола Гудмана
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Shibosan
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"И вообще он солнышко приветствовал", - сказал Орлов.
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Dmitry Orlov
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Наглая подтасовка приветствия Ловрена.
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Фарид Харисов
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Ловрен кинул хорватский вариант зиги, в этой ситуации он ничем не лучше зигующих Азовцев и украинских полков, использующих в качестве эмблемы нацистскую символику.

Мне как антифашисту мерзко от такого действия со стороны Деяна, хейт абсолютно заслуженный.
+9
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