Ловрен переходит из «Зенита» в «Лион» (L’Équipe)

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По информации L’Équipe, с 33-летним хорватом уже согласован контракт. Защитник прошел медосмотр для французского клуба.

«Лион» также договорился с «Зенитом» о сумме компенсации. Она будет небольшой, учитывая то, что у Ловрена оставалось 6 месяцев по контракту.

Стоит отметить, что Ловрен выступал за «Лион» в 2010-2013 годах. К «Зениту» он присоединился в 2020 году.

На ЧМ-2022 Деян стал бронзовым призером в составе сборной Хорватии.

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