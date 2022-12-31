Ловрен переходит из «Зенита» в «Лион» (L’Équipe)

Теги Зенит Лион премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Деян Ловрен Футбол

Деян Ловрен переходит из «Зенита» в «Лион».

По информации L’Équipe, с 33-летним хорватом уже согласован контракт. Защитник прошел медосмотр для французского клуба.

«Лион» также договорился с «Зенитом» о сумме компенсации. Она будет небольшой, учитывая то, что у Ловрена оставалось 6 месяцев по контракту.

Стоит отметить, что Ловрен выступал за «Лион» в 2010-2013 годах. К «Зениту» он присоединился в 2020 году.

На ЧМ-2022 Деян стал бронзовым призером в составе сборной Хорватии.

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84 комментария

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Злодей Спб
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Ну, надо отдать должное, Ловрен в этом сезоне набрал хорошую форму под ЧМ и смог выбить себе заслуженный новый контракт. Главное, чтобы Родригао не начал паковать чемоданы, потому как центр Алип-Чистяков - это будет просто шапито-шоу. А если Ренан приедет, то Родригао-Ренан вполне себе смотрится.
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Александр Володин
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Ответ Дэни Леви Де Лаурентис
Нежданчик
В чем нежданчик? Из Зенита все иностранцы топовые уйдут, это ещё в феврале было понятно. Газовые менеджеры вкупе с... В общем, наш футбол похоронен.
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Mukunku 64
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И ты Бр ,тьфу Деян ?
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свинья в лесу
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Ответ Nick Crosier
Приходит Ренан. Удачи Деяну,если все так и будет.🇧🇾🇷🇸🇷🇺
желаешь ему удачи, вставляя флаг Сербии.... к чему это? картинки нравятся?
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Helge
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Ответ Dinamik1
Ждем когда помоями Россию поливать начнет.
ну зиговать он уже начал
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Helge
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нечего переводить деньги госкорпораций на престарелых легионеров, если команда всё равно не играет в международных турнирах
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ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ
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Ну вот и началось, говорили где ему ещё такие деньги будут платить, нашлись где и это только начало.
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Spaten
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А что теперь Орлову говорить? Подставил деда фашист
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Злобный Конь
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Никто не хочет менять деньги на карьеру.
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Матвей Суицидин
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Ренан - Родригао новая пара цз в Зените
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Алекс Кадет
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Ничего не ожиданного
Удачи ему в карьере
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Eric_Cartman
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Так, стоп. Его ГСО только обелял! Опять переобуваться? 🥶
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Dinamik1
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Ждем когда помоями Россию поливать начнет.
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S. A.
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Неожиданно. Думал, уже не перейдёт в топ-5 чемпионат
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Нико Гонсалес
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Ответ gustavo1097
Неожиданно. Интересно, кто будет с Родригао в паре играть. Надеюсь, не Прилип. Видимо либо Сантос, а Круговой на левый фланг, либо новичок, который вроде вместо Юри Альберто должен прийти
Чистякова забыли.
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samarskij-kuzmich
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Разбегутся все леги из Зенита и Семак докажет всем, кто не верил в него на что он способен. В Первой лиге, в дерби с Ленинградцем, который тоже в Первую лигу перейдёт.
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Lisnil
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Ответ korysh
хаха, только вчера Орлов рассказывал, что он любит Россию раз еще тут играет)
По этой логике он вообще только в Хорватии обязан играть
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свинья в лесу
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ох уж этот антиголубой, московский лекип.
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Кавабунга Шреддоголовый
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Тоже не захотел в АФК и нанес превентивный удар. Да и в ЛЧ хочется
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Transporter02
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Ответ Вадим Макаров
Классика от иностранцев: всё нравится, в России круто, мне в клубе очень хорошо, прекрасные люди и условия. Спустя какое-то время: такой-то переходит из российского клуба в …
Обычная вежливость, зрелость и адекватность. Даже из самых ужасных мест нужно уходить нормально, оставшись в хороших отношениях с покинутыми. Как говорится- улыбаемся и машем
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Иван Новиков
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Ждём, когда пляжники дадут по тапкам.
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blacksmithept
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Не скандала,не грязи,все довольны,возраст есть возраст,даже денежку Зенит получит,о клубе, Питере и России очень тепло отзывался.Спасибо,Ловрен!
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шампион
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Зря, мог бы с Аль-Иттихадом или Истиглялем зарубиться за Лигу азиатских чемпионов.
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Криптонит
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Еврокубки перевесили это логично. Удачи на новом месте
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outofweb
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Ну ушёл, и ушёл. (с)
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