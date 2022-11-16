Президент «Урала» о Матче звезд Кубка России: «Это нецелесообразно. Уже сказали ребятам, что всех отправим в отпуск»
Григорий Иванов прокомментировал информацию о Матче звезд Кубка России.
«Не видел такого письма. Считаю, что проводить такое мероприятие нецелесообразно.
У нас 26 ноября матч в Кубке России, уже сказали, что всех ребят отпустим в отпуск. Сразу после игры в Москве они разлетаются», – сказал президент «Урала».
Ранее сообщалось, что РФС в начале декабря планирует провести мероприятие, в рамках которого пройдет выставочный матч с участием звезд Фонбет Кубка России.
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