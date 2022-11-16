Президент «Урала» о Матче звезд Кубка России: «Это нецелесообразно. Уже сказали ребятам, что всех отправим в отпуск»

прокомментировал информацию о Матче звезд Кубка России.

«Не видел такого письма. Считаю, что проводить такое мероприятие нецелесообразно.

У нас 26 ноября матч в Кубке России, уже сказали, что всех ребят отпустим в отпуск. Сразу после игры в Москве они разлетаются», – сказал президент .

Ранее сообщалось, что в начале декабря планирует провести мероприятие, в рамках которого пройдет выставочный матч с участием звезд Фонбет Кубка России.