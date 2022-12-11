Помазун о переходе РФС в Азию: «Лучше остаться в УЕФА. Всем хочется играть в еврокубках, особенно в ЛЧ»

считает, что российскому футболу лучше остаться в УЕФА.

Ранее сообщалось, что обсудит переход в Азиатскую футбольную конфедерацию в конце декабря.

– Этот сезон – первый без еврокубков и официальных матчей сборной. В последнее время все больше говорят о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола. Вы за?

– Неизвестно, сколько продлится наше отстранение. Но, думаю, всем хочется играть на самом высоком уровне. А это – еврокубки, особенно чемпионов.

Молодые футболисты наверняка мечтают прочувствовать это на себе. Поэтому, как мне кажется, лучше остаться в , – заявил вратарь .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ