Роналду надеялся получить предложение от «Реала», тренируясь на базе. Мадридцы не стали приглашать форварда

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига Жорже Мендеш высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду хотел вернуться в «Реал». 

Находясь в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед», форвард хотел продолжить карьеру в европейском топ-клубе, хотя и понимал, что это практически невозможно. 

После вылета сборной Португалии с ЧМ-2022 Роналду тренировался на базе мадридского клуба. По данным Marca, игрок надеялся на предложение от «сливочных», однако так и не получил его. 

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, дважды выиграв Ла Лигу и Кубок Испании, четырежды – Лигу чемпионов, а также иные трофеи.

Вчера 37-летний футболист заключил контракт с саудовским «Аль-Насром». Над сделкой работал менеджер нападающего Рикарду Регуфе. Агент Жорже Мендеш не принимал в ней участие. 

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74 комментария

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Arsenii Cherkasov
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Думал что на двухсторонке одного не хватит, вот и подумал
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на войне как на войне
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Роналду достойно отблагодарил Реал
Ушел дороже, чем пришел, забив 450 голов
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Злодей Спб
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Все эти страдания стареющего Роналду напоминают историю с Фёдором Емельяненко, когда он вместо того чтобы уйти на пике величия, под конец карьеры слил кучу весьма сомнительных боёв и понёс репутационные потери.

Спортсмен должен понимать, когда надо остановиться. Нурмагомедов вот завершил карьеру достаточно рано, но остался непобеждённым и это прямо реальное достижение. А Роналду не понимает когда надо остановиться, его даже арабы будут обыгрывать как стоячего в третьесортном чемпионате и все будут ржать над ним на спорт-лентах и в тик-токе.
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TiNO
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Наивный португальский юноша
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на войне как на войне
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Ответ Виктор Петров
Не надо было громкими словами разбрасываться, типа я я я я пришла вернуть мю былое величие яяя я я я и я я снова я и Ирэн я я я я я,
Сама поняла что пишешь витечко?
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RedDevil1909
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Ответ Владимир Галимов
А всего-то не надо было истерично бежать из "Реала" в 2018-м. Променял клуб, которому всегда люто фартит в ЛЧ, на прямо противоположный.
за него Реал сотню выгреб,причем здесь истерика
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Ivan Ivanych
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Ответ Мурик07
Интересно на что катарскому шейху сел Мессян?
На то, чем тряс мартинес.
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Ответ Andre'
Когда Буффон потерял место в основном составе «Ювентуса» в возрасте 40 лет, он ушел на пенсию в «Пари Сен-Жермен» из-за большей зарплаты... А Роналду по тем же причинам в возрасте 38 лет - в Аль-Наср.. Как говорится: "почувствуй резницу"
А где сейчас Буффон?
1 миллион Буффона против 100 миллионов Роналду. Чувствуем разницу. А Вы?
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Виктор Петров
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Ответ jjeka
Походу все кто угарает тупо забыли, что человеку через полтора месяца 38 лет, Криш элементарно постарел и доигрывает в футбол в пенсионерской лиге и это совершенно обычное дело. Весь остальной интершум вокруг него, все скандалы с интервью - по сути мишура. Есть только факт: Роналду постарел и это нормально. Свои лучшие и потрясающие годы он оставил давно позади и ему тяжело принять это в силу своего характера. Но именно такой его характер сделал его одним из величайших игроков в истории. Джордан выиграл свою последнюю гайку в 35. Федерер выиграл свой последний титул в 35. Затем оба стремительно начали сдавать, доигрывая свои карьеры. К этому возрасту организм проф. спортсмена начинает резко деградировать (у многих еще раньше). Месси сейчас как раз 35 и очень любопытно будет посмотреть на него в 38. С учетом его эконом-пешеходного стиля игры может даже попылит подольше выше названных. А Кришу огромная благодарность за эту длиннющую великолепную карьеру, за эту славную охоту, за эти потрясающие голы пачками, за эти яркие победы. Его достижения и медийность сделали его одним из самых влиятельных людей в мировом спорте
Не надо было громкими словами разбрасываться, типа я я я я пришла вернуть мю былое величие яяя я я я и я я снова я и Ирэн я я я я я,
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Eden Hazard
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Ответ Dragonfruit
Ибра в 37 порвал кресты, в 38 взял лигу европы, в 40 серию а Хотя глупо сравнивать. Златан по технике космос
У Златана в голове есть только Златан. Златану не нужно побить 100500 рекордов, чтоб их перед его появлением на красной коровой дорожке полтора часа произносили. Там просто скажут, Златан, и этого для человека, который в 2 года засунул пальцы в розетку и убил ток, достаточно)))
У Роналду все сложнее) в этом и разница.
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Владимир Галимов
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А всего-то не надо было истерично бежать из "Реала" в 2018-м. Променял клуб, которому всегда люто фартит в ЛЧ, на прямо противоположный.
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Павел Мельников
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Если это так, выглядит очень наивно. Реал не стал бы наступать на грабли МЮ, и, к тому же, Перес даже после Ювентуса не стал возвращать Роналду.
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Men77
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Ответ на войне как на войне
А что? Чем деньги псж лучше денег аль насра? Шейховские нефтедоллары.
Тебя Климов ищет, ответь ему.
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RedDevil1909
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повертел попой в Мадриде да и уехал к саудитам,летом надо было тренироваться нормально
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на войне как на войне
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Ответ Men77
А кто тупо забыл? Его же фаны тупо и забыли. Еще месяц назад для них все были плохие и Тен Хаг и Сантуш и вообще все, кто говорит, что он уже не тот. А тут вдруг из за отстутствия предложений из Европы подписал с арабами, и всех его фанов осенило, что оказывается он уже возрастной и не тот. Эврика!!!
А что? Чем деньги псж лучше денег аль насра? Шейховские нефтедоллары.
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Andre'
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Когда Буффон потерял место в основном составе «Ювентуса» в возрасте 40 лет, он ушел на пенсию в «Пари Сен-Жермен» из-за большей зарплаты...
А Роналду по тем же причинам в возрасте 38 лет - в Аль-Наср..
Как говорится: "почувствуй резницу"
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на войне как на войне
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Ответ Eden Hazard
Да не угорают особо. Мне вчера наконец объяснили что такое "испанский стыд". Думаю, угорают лишь хейтеры и те фаны Месси, которые отбитые (про нормальных молчу). Адекватные же, видя почти деда, по футбольным меркам, который пытается строить из себя молодого, который заявлял в ноябре, что любой клуб мира захочет взять игрока с 20+ голов за сезон, и потом бьющийся в истерике, когда отказали все... Ну в общем, я не его фан ни разу, но у меня этот самый испанский стыд. Возможно как раз потому, что я помню, насколько он хорош был. И брал бы пример с настоящего Роналдо, который созвал конференцию и со слезами сказал, что все, он знает что голова понимает, что делать, но тело уже не может. Он понимал, что все. А не лайкать фотки себя и Руни, где у Руни нормальное мужское пузико, а у него хоть и пресс, но кожа как у рыбы пережаренной.
Ты иди и со своим пузом разберись
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Men77
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Ответ jjeka
Походу все кто угарает тупо забыли, что человеку через полтора месяца 38 лет, Криш элементарно постарел и доигрывает в футбол в пенсионерской лиге и это совершенно обычное дело. Весь остальной интершум вокруг него, все скандалы с интервью - по сути мишура. Есть только факт: Роналду постарел и это нормально. Свои лучшие и потрясающие годы он оставил давно позади и ему тяжело принять это в силу своего характера. Но именно такой его характер сделал его одним из величайших игроков в истории. Джордан выиграл свою последнюю гайку в 35. Федерер выиграл свой последний титул в 35. Затем оба стремительно начали сдавать, доигрывая свои карьеры. К этому возрасту организм проф. спортсмена начинает резко деградировать (у многих еще раньше). Месси сейчас как раз 35 и очень любопытно будет посмотреть на него в 38. С учетом его эконом-пешеходного стиля игры может даже попылит подольше выше названных. А Кришу огромная благодарность за эту длиннющую великолепную карьеру, за эту славную охоту, за эти потрясающие голы пачками, за эти яркие победы. Его достижения и медийность сделали его одним из самых влиятельных людей в мировом спорте
А кто тупо забыл? Его же фаны тупо и забыли. Еще месяц назад для них все были плохие и Тен Хаг и Сантуш и вообще все, кто говорит, что он уже не тот.
А тут вдруг из за отстутствия предложений из Европы подписал с арабами, и всех его фанов осенило, что оказывается он уже возрастной и не тот.
Эврика!!!
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Tiestorzn17
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Ему тогда тренироваться надо было не там, они ж видели какое он дерево и не позвали, логично.
Да и какой ему Реал, он уровень Эспаньола максимум потянул бы.
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Eden Hazard
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Ответ jjeka
Походу все кто угарает тупо забыли, что человеку через полтора месяца 38 лет, Криш элементарно постарел и доигрывает в футбол в пенсионерской лиге и это совершенно обычное дело. Весь остальной интершум вокруг него, все скандалы с интервью - по сути мишура. Есть только факт: Роналду постарел и это нормально. Свои лучшие и потрясающие годы он оставил давно позади и ему тяжело принять это в силу своего характера. Но именно такой его характер сделал его одним из величайших игроков в истории. Джордан выиграл свою последнюю гайку в 35. Федерер выиграл свой последний титул в 35. Затем оба стремительно начали сдавать, доигрывая свои карьеры. К этому возрасту организм проф. спортсмена начинает резко деградировать (у многих еще раньше). Месси сейчас как раз 35 и очень любопытно будет посмотреть на него в 38. С учетом его эконом-пешеходного стиля игры может даже попылит подольше выше названных. А Кришу огромная благодарность за эту длиннющую великолепную карьеру, за эту славную охоту, за эти потрясающие голы пачками, за эти яркие победы. Его достижения и медийность сделали его одним из самых влиятельных людей в мировом спорте
Да не угорают особо. Мне вчера наконец объяснили что такое "испанский стыд". Думаю, угорают лишь хейтеры и те фаны Месси, которые отбитые (про нормальных молчу).
Адекватные же, видя почти деда, по футбольным меркам, который пытается строить из себя молодого, который заявлял в ноябре, что любой клуб мира захочет взять игрока с 20+ голов за сезон, и потом бьющийся в истерике, когда отказали все...
Ну в общем, я не его фан ни разу, но у меня этот самый испанский стыд. Возможно как раз потому, что я помню, насколько он хорош был. И брал бы пример с настоящего Роналдо, который созвал конференцию и со слезами сказал, что все, он знает что голова понимает, что делать, но тело уже не может. Он понимал, что все.
А не лайкать фотки себя и Руни, где у Руни нормальное мужское пузико, а у него хоть и пресс, но кожа как у рыбы пережаренной.
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Karel
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Ответ Тэо 19
А я тут полностью за Роналду, хоть я никогда и не болел за него, но считаю что тут Роналду поступил все правильно, ушёл к арабам и будет сейчас зарабатывать 200 миллионов ничего не делая, и валять дурака на поле, и играть просто в свое удовольствие за 200 миллионов в 37 лет, и рассекать на своей яхте с шейха и наслаждаться жизнью, а не мучаться как Месси ради этого ЧМ, просто красавец Роналду !!! 👏👏👏
Что ты пишешь - это для Роналду не отдых. Скорее, это твоя мечта и мечта других болельщиков.
Читал на этом сайте интервью одного игрока. Его Роналду в гости пригласил.

На следующий день тот в твиттере написал. Был вчера у Кришито в гостях. Мой хороший совет всем - не ходить, если получите приглашение. Сильно пожалеете.
Думал, выпьем хорошего вина, поболтаем. Облом. Он меня повел показывать у себя в саду половину футбольного поля, которым очень гордится Там мы били два часа по воротам, а потом еще два часа играли один-на-один. На тренировках меньше устаю.
Домой приехал никакой. Нафиг такие приглашения.

Думай как хочешь, но, я полагаю, игрок этот все же в дружеской, шутливой манере описал - а не со злостью на Роналду )
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на войне как на войне
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Ответ bpfx5h6vrf
А как ты оправдываешь двухдневную одиночную тренировку на базе Реала? Для поддержания тонуса? 😅🤣🤣🤣🤣😅😅
Он перед кем должен оправдываться?
Вообще-то улетел в Дубаи, ваши мессиглоры об этом написали
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#nikon
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Ответ Dragonfruit
Ибра в 37 порвал кресты, в 38 взял лигу европы, в 40 серию а Хотя глупо сравнивать. Златан по технике космос
У Златана характер бойца.
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Родя Раскольников
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Ответ jjeka
Походу все кто угарает тупо забыли, что человеку через полтора месяца 38 лет, Криш элементарно постарел и доигрывает в футбол в пенсионерской лиге и это совершенно обычное дело. Весь остальной интершум вокруг него, все скандалы с интервью - по сути мишура. Есть только факт: Роналду постарел и это нормально. Свои лучшие и потрясающие годы он оставил давно позади и ему тяжело принять это в силу своего характера. Но именно такой его характер сделал его одним из величайших игроков в истории. Джордан выиграл свою последнюю гайку в 35. Федерер выиграл свой последний титул в 35. Затем оба стремительно начали сдавать, доигрывая свои карьеры. К этому возрасту организм проф. спортсмена начинает резко деградировать (у многих еще раньше). Месси сейчас как раз 35 и очень любопытно будет посмотреть на него в 38. С учетом его эконом-пешеходного стиля игры может даже попылит подольше выше названных. А Кришу огромная благодарность за эту длиннющую великолепную карьеру, за эту славную охоту, за эти потрясающие голы пачками, за эти яркие победы. Его достижения и медийность сделали его одним из самых влиятельных людей в мировом спорте
>С учетом его эконом-пешеходного стиля игры

Ор, то-то не-пешеход Роналду, который бегает столько же. Ну, зато оправдание на будущее придумал, молодец.
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Dragonfruit
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Ибра в 37 порвал кресты, в 38 взял лигу европы, в 40 серию а

Хотя глупо сравнивать. Златан по технике космос
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