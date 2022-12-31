Роналду надеялся получить предложение от «Реала», тренируясь на базе. Мадридцы не стали приглашать форварда

хотел вернуться в « ».

Находясь в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед», форвард хотел продолжить карьеру в европейском топ-клубе, хотя и понимал, что это практически невозможно.

После вылета сборной Португалии с ЧМ-2022 Роналду тренировался на базе мадридского клуба. По данным Marca, игрок надеялся на предложение от «сливочных», однако так и не получил его.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, дважды выиграв и Кубок Испании, четырежды – Лигу чемпионов, а также иные трофеи.

Вчера 37-летний футболист заключил контракт с саудовским « ». Над сделкой работал менеджер нападающего Рикарду Регуфе. Агент Жорже не принимал в ней участие.

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