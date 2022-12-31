Роналду надеялся получить предложение от «Реала», тренируясь на базе. Мадридцы не стали приглашать форварда
Криштиану Роналду хотел вернуться в «Реал».
Находясь в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед», форвард хотел продолжить карьеру в европейском топ-клубе, хотя и понимал, что это практически невозможно.
После вылета сборной Португалии с ЧМ-2022 Роналду тренировался на базе мадридского клуба. По данным Marca, игрок надеялся на предложение от «сливочных», однако так и не получил его.
Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, дважды выиграв Ла Лигу и Кубок Испании, четырежды – Лигу чемпионов, а также иные трофеи.
Вчера 37-летний футболист заключил контракт с саудовским «Аль-Насром». Над сделкой работал менеджер нападающего Рикарду Регуфе. Агент Жорже Мендеш не принимал в ней участие.
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Ушел дороже, чем пришел, забив 450 голов
Спортсмен должен понимать, когда надо остановиться. Нурмагомедов вот завершил карьеру достаточно рано, но остался непобеждённым и это прямо реальное достижение. А Роналду не понимает когда надо остановиться, его даже арабы будут обыгрывать как стоячего в третьесортном чемпионате и все будут ржать над ним на спорт-лентах и в тик-токе.
1 миллион Буффона против 100 миллионов Роналду. Чувствуем разницу. А Вы?
У Роналду все сложнее) в этом и разница.
А Роналду по тем же причинам в возрасте 38 лет - в Аль-Наср..
Как говорится: "почувствуй резницу"
А тут вдруг из за отстутствия предложений из Европы подписал с арабами, и всех его фанов осенило, что оказывается он уже возрастной и не тот.
Эврика!!!
Да и какой ему Реал, он уровень Эспаньола максимум потянул бы.
Адекватные же, видя почти деда, по футбольным меркам, который пытается строить из себя молодого, который заявлял в ноябре, что любой клуб мира захочет взять игрока с 20+ голов за сезон, и потом бьющийся в истерике, когда отказали все...
Ну в общем, я не его фан ни разу, но у меня этот самый испанский стыд. Возможно как раз потому, что я помню, насколько он хорош был. И брал бы пример с настоящего Роналдо, который созвал конференцию и со слезами сказал, что все, он знает что голова понимает, что делать, но тело уже не может. Он понимал, что все.
А не лайкать фотки себя и Руни, где у Руни нормальное мужское пузико, а у него хоть и пресс, но кожа как у рыбы пережаренной.
Читал на этом сайте интервью одного игрока. Его Роналду в гости пригласил.
На следующий день тот в твиттере написал. Был вчера у Кришито в гостях. Мой хороший совет всем - не ходить, если получите приглашение. Сильно пожалеете.
Думал, выпьем хорошего вина, поболтаем. Облом. Он меня повел показывать у себя в саду половину футбольного поля, которым очень гордится Там мы били два часа по воротам, а потом еще два часа играли один-на-один. На тренировках меньше устаю.
Домой приехал никакой. Нафиг такие приглашения.
Думай как хочешь, но, я полагаю, игрок этот все же в дружеской, шутливой манере описал - а не со злостью на Роналду )
Вообще-то улетел в Дубаи, ваши мессиглоры об этом написали
Ор, то-то не-пешеход Роналду, который бегает столько же. Ну, зато оправдание на будущее придумал, молодец.
Хотя глупо сравнивать. Златан по технике космос