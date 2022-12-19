Карло Анчелотти: «Роналду еще хочет конкурировать на высоком уровне. Не думаю, что арабский мир ему подходит»

высказался о будущем .

«Я не знаю, что Роналду будет делать в будущем. Он все еще хочет конкурировать на очень высоком уровне. Не думаю, что арабский мир в этом плане ему подходит», – сказал главный тренер « » в интервью Radio Anch’io.

На данный момент 37-летний форвард находится в статусе свободного агента. В ноябре он расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

Ранее неоднократно сообщалось, что его следующим клубом может стать саудовский « ».

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