Карло Анчелотти: «Роналду еще хочет конкурировать на высоком уровне. Не думаю, что арабский мир ему подходит»

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Карло Анчелотти высказался о будущем Криштиану Роналду.

«Я не знаю, что Роналду будет делать в будущем. Он все еще хочет конкурировать на очень высоком уровне. Не думаю, что арабский мир в этом плане ему подходит», – сказал главный тренер «Реала» в интервью Radio Anch’io.

На данный момент 37-летний форвард находится в статусе свободного агента. В ноябре он расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

Ранее неоднократно сообщалось, что его следующим клубом может стать саудовский «Аль-Наср».

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