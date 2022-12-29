Ферран о Пепе, Хави и Энрике: «Одни из лучших тренеров мира изменили меня. Я не тот игрок, что был в «Валенсии»
Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес рассказал о работе под руководством Хави.
«Хави помог мне заиграть лучше на позиции левого вингера, нападающего. Он помог мне понять, как правильно открываться под передачи из глубины и создавать моменты. Он вселяет в меня уверенность, а это для футболиста важнее всего.
То, что я поработал с одними из лучших тренеров мира (имеются в виду Луис Энрике, Пеп Гвардиола и Хави), оказало на меня решающее влияние. Я не воспитанник академии «Барселоны», но эти три специалиста изменили меня. Я сейчас не тот игрок, который выступал за «Валенсию», – сказал Торрес в интервью клубному каналу.
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Сетьена - так для последовательности добавил, он как раз хорошо вписывается в картину. Хотя да, ты прав - Сетьен на фоне "двух гениев" выбивается из картины, хотел просто приукрасить т.к. люблю Барсу, не вышло...
Исправить такого под силу разве что Анчелотти, который смог настроить прицел у Винисиуса.