Ферран о Пепе, Хави и Энрике: «Одни из лучших тренеров мира изменили меня. Я не тот игрок, что был в «Валенсии»

Полузащитник «Барселоны» рассказал о работе под руководством Хави.

« помог мне заиграть лучше на позиции левого вингера, нападающего. Он помог мне понять, как правильно открываться под передачи из глубины и создавать моменты. Он вселяет в меня уверенность, а это для футболиста важнее всего.

То, что я поработал с одними из лучших тренеров мира (имеются в виду , и Хави), оказало на меня решающее влияние. Я не воспитанник академии «Барселоны», но эти три специалиста изменили меня. Я сейчас не тот игрок, который выступал за «Валенсию», – сказал Торрес в интервью клубному каналу.

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