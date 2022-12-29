Ферран о Пепе, Хави и Энрике: «Одни из лучших тренеров мира изменили меня. Я не тот игрок, что был в «Валенсии»

Теги Барселона Хави Ла Лига Пеп Гвардиола Луис Энрике Ферран Торрес Футбол

Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес рассказал о работе под руководством Хави.

«Хави помог мне заиграть лучше на позиции левого вингера, нападающего. Он помог мне понять, как правильно открываться под передачи из глубины и создавать моменты. Он вселяет в меня уверенность, а это для футболиста важнее всего.

То, что я поработал с одними из лучших тренеров мира (имеются в виду Луис Энрике, Пеп Гвардиола и Хави), оказало на меня решающее влияние. Я не воспитанник академии «Барселоны», но эти три специалиста изменили меня. Я сейчас не тот игрок, который выступал за «Валенсию», – сказал Торрес в интервью клубному каналу.

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7 комментариев

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Ван Гог
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Как был дном, так им и остался. Но то, что он попадает в заявки основных команд - это, конечно, феномен!
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Inside 88 LW
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Ответ barca1899messi
Куман и сетьен невоспитанники Барсы в качестве тренировки Зачем ты пишешь глупости
Куман учился азов тренерской карьеры в Барсе под предводителем такого же гения Ван Гаала(был его ассистентом).
Сетьена - так для последовательности добавил, он как раз хорошо вписывается в картину. Хотя да, ты прав - Сетьен на фоне "двух гениев" выбивается из картины, хотел просто приукрасить т.к. люблю Барсу, не вышло...
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barca1899messi
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Ответ Inside 88 LW
Даже не хочу вспоминать остальных просто оставлю имена - Куман, Сетьен, Хави...
Куман и сетьен невоспитанники Барсы в качестве тренировки Зачем ты пишешь глупости
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Inside 88 LW
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Ответ Blaumerc
Барселона не только одна из лучших академий для футболистов, она и ещё лучший конвейер для тренеров в мировом футболе.
Даже не хочу вспоминать остальных просто оставлю имена - Куман, Сетьен, Хави...
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Inside 88 LW
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Ну да, не было бы Хави - сидел бы дальше в глубоком запасе у МС, затем Валенсия бы отправляла по арендам - вечно подающего надежду, прессинг-машину...
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Blaumerc
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Барселона не только одна из лучших академий для футболистов, она и ещё лучший конвейер для тренеров в мировом футболе.
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ololoshkin
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Даже трех гениев не хватило для того, чтобы научить Торреса попадать по воротам.

Исправить такого под силу разве что Анчелотти, который смог настроить прицел у Винисиуса.
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