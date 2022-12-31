Гарантированная футбольная зарплата Роналду в «Аль-Насре» – 90 млн долларов в год

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд деньги Фабрицио Романо Футбол

Стала известна гарантированная футбольная зарплата Криштиану Роналду в «Аль-Насре».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, она составляет около 90 миллионов долларов.

Отмечается, что с учетом спонсорских и коммерческих сделок сумма увеличится до 200 миллионов в год.

Роналду – игрок «Аль-Насра». Криштиану и правда уехал в Саудовскую Аравию

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32 комментария

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anus krishtianusa
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А как хотели то, табун боготворящих сестер нужно же кормить
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Benner
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Ответ Мадрид наказывает!
Завистливый Хаве за всю жизнь столько не заработал))
Ты за сто жизней тысячную часть денег Хави не заработаешь)
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Светлов
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Теперь Рональду обгонит Пеле по голам.
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Джавез Тилл
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Ответ Barsa! bolshe chem klub
Пенсию зарабатывает... В итоге, Криштиану провёл выдающиеся карьеру. Просто учитывая его характер и высокомерие, которое кстати и помогло ему стать таким спортсменом, он мягко говоря выцарапал своё имя золотыми буквами в спорте Является самым популярным футболистом не смотря на то что Месси стал чемпионом мира. Это другой вопрос как он это сделал, маркетинг или его менеджеры... Но факт остаётся фактом! В Инстаграме нет человека популярнее Роналду
Давай я отвечу если ты ответа на 2+2, не знаешь... Роналду успевал везде, как Бэкхем в свое время. Но в отличии от Бэкса, Роналду был лучшим в мире вот и результат!!!
Как будто ты сектант этого не знаешь, ведь голами в ворота Барсы, он себе сделал карьеру 😆
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Pelerin
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Ответ rigobersong
Месси Чемпион Мир🇦🇷🥇👀👍 Глоры Кринжа засыпайте до конца своей жизни с этим!:)) альнасру🤣🤣🤣🤣🤣
Кафу, например, в 2 победных финалах играл на ЧМ. Ты засыпаешь с этим до конца жизни? )
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Богдан Агафонов
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Коммерческий переход для всех и какая-никакая практика для Роналду, чтоб в сборную попадать. Прекрасная пенсия. Великая карьера.
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anus krishtianusa
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Вот и закончил карьеру. Великим , как Месси , Пеле, Марадонна так и не стал . Запомнился лишь голами с пенальти, каминг- аутом, отношениями с Бадром
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Mark Safaniev
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Ответ Мадрид наказывает!
Завистливый Хаве за всю жизнь столько не заработал))
Так радуйтесь как будто вы эти деньги заработали )))
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Iomov
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Ну вот опять, Роналду самый высокооплачиваемый футболист в мире!😂😂😂
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Гегенпрессинг Рангника
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Я так и не понял будучи фанатом Роналду как реагировать. Это он никому не нужен или на деньги повелся? Кринжеботы поделитесь методикой
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Alex Mc
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Футбольный труп
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
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Аль-Насср >>> рычаглона + псг.
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Мадрид наказывает!
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Завистливый Хаве за всю жизнь столько не заработал))
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rigobersong
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Месси Чемпион Мир🇦🇷🥇👀👍

Глоры Кринжа засыпайте до конца своей жизни с этим!:))

альнасру🤣🤣🤣🤣🤣
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Artem Piatkov
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Ответ AF007
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Alberville
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Кто скажет, что Криш не заслужил такую пенсию?
Многие. Зависть - сильное чувство.
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Damir Zz
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Ответ rigobersong
Для таких людей нет понятия родина, самый настоящий предатель!:) Не зря даже в португалии уже все над ним угорают:) Да и давно было понятно, рофлят там над ним, еще со времен той статуи, которую с Алика заказали и поставили на мадейре:))
Жаль тебя, штош ты будешь делать без него?))
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Vitto
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Ответ rigobersong
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Месси посол туризма СА. Так что продался саудитам раньше Роналду.
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VERBLYUD
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Я правильно понимаю, что Аль-Наср не играет в Азиатской ЛЧ?))))
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rigobersong
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Ответ AF007
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Жаль твой честный комментарий сейчас удалят:) Все по факту!:))
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AF007
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rigobersong
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Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Для таких людей нет понятия родина, самый настоящий предатель!:) Не зря даже в португалии уже все над ним угорают:) Да и давно было понятно, рофлят там над ним, еще со времен той статуи, которую с Алика заказали и поставили на мадейре:))
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Betting Star
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И всё же он выбрал самый рациональный вариант. Если в МЮ как-то пытался еще быть конкурентоспособным, то после ЧМ похоже окончательно понял и принял, что лучшие годы ушли безвозвратно. А тут появился отличный вариант с сказочной зарплатой. Правильно поступил Рон.
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skytent1
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Фабрицио романо надёжный инсайдер , получается даже мбаппе меньше получает , хотя все были в шоке с его зарплаты
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rigobersong
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Ответ Sevuska
Криш теперь будет играть с саудитами , которые вертели твоего чемпиона мессе как хотели 😂😂😂
Это новая методичка?:) Поведай нам, что там еще?:)
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