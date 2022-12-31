Гарантированная футбольная зарплата Роналду в «Аль-Насре» – 90 млн долларов в год
Стала известна гарантированная футбольная зарплата Криштиану Роналду в «Аль-Насре».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, она составляет около 90 миллионов долларов.
Отмечается, что с учетом спонсорских и коммерческих сделок сумма увеличится до 200 миллионов в год.
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Как будто ты сектант этого не знаешь, ведь голами в ворота Барсы, он себе сделал карьеру 😆
Глоры Кринжа засыпайте до конца своей жизни с этим!:))
альнасру🤣🤣🤣🤣🤣
Многие. Зависть - сильное чувство.