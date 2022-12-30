Роналду будет зарабатывать в «Аль-Насре» 75 млн долларов в год. Он уже прошел первую часть медосмотра (CBS Sports)

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд деньги Футбол

Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром».

Об этом сообщает CBS Sports со ссылкой на источники, близкие к клубу из Саудовской Аравии.

Отмечается, что 37-летний португалец будет зарабатывать 75 миллионов долларов в год.

Роналду уже прошел первую часть медосмотра, вторая часть состоится на следующей неделе.

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92 комментария

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Supreme Allah
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Ответ ZAPA
Он туда едет забивать голы, которые потом войдут в его типа «наследие», чтобы стать лучшим бомбардиром в истории, еще и кэш гигантский, всё логично до безобразия
От туда голы не считаются, пусть хоть тысячу забьет , это все равно что ноль
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Black Square
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Ответ Насекомое
Ну это похороны, даже самые преданные сектанты не будут смотреть чемпионат Саудовской Аравии
Чемпионат СА ничем не хуже чемпионата Португалии , очень смотрибельно , тем более Аль-Наср , команда ничем не хуже Порту если сравнивать , команда 1/8 ЛЧ если сравнивать с Европой .
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Sne$hinka
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Ответ Владимир Владимирович
Я бы на его месте поехал покорять Сша, всё таки это эпицентр мира , интересная богатая насыщенная во всём страна . Не особо меньше Рон и там зарабатывал бы .
ЭПИЦЕНТР, -а, м. Область на поверхности земли, расположенная над или под очагом каких-л. разрушительных сил.

Точно эпицентр?) Слишком красиво получилось.
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Эдмонд
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Жаль, конечно. Часто бывает, что игрок, которому ты никогда не симпатизировал, подходит к завершению карьеры, и ты начинаешь за него переживать и болеть. Просто из-за того, что он хоть и не любимый, но очень классный и большой Игрок. А тут полное непонимание куда и зачем. Лучше бы в МЛС уехал, или в Ньюкасл... но там, конечно, таких денег никто не предложит. К сожалению, Криш оказался еще и алчным, хотя заработал уже очень прилично, и мог до конца своих дней еще и за счет имени срубать. Эгоистичный и алчный, жаль
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ars_asap
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Ответ Decard Show
Открою тебе страшную тайну: 75 млн это его чистая зарплата в Аль Наср! Остальные он будут получать из аравийских рекламных контрактов ! Итог суммарно около 200!!!
В таком случае ты думаешь Месси не зарабатывает ничего кроме чистой зарплаты в ПСЖ?
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Supreme Allah
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В мире его навсегда запомнят как человека который на пару лет отобрал рекорды у Месси
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Adeen
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Ответ Варлампий Варлампий
знает каждый - стар и млад, деньги в мире это клад
Они ж там взвоют от него.
Или что они ожидают? Как контролировать его? Что будет ощущать остальная команда, видя, что он получает больше, чем они все вместе взятые?
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Alexander Yavriantz
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Ответ Игорь Климов
А писали про 200 млн. так значит действительно никому не нужен был Португалец7 в топ-5:Европы, если поехал в Саудовскую Аравию не за огромными деньгами.
Так это летом ещё было понятно. А 75 лямов в год это копейки что ли?)
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Гамарджоба Генацвале
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Ответ Насекомое
Ну это похороны, даже самые преданные сектанты не будут смотреть чемпионат Саудовской Аравии
Похороны? Ну что за бред. 37 лет чуваку, ему 75 лямов в год дают. Некто "насекомое" пишет, что это похороны. Похороны здравого смысла?
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BananaMantana
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Ответ Oleg
Проиграл по всем фронтам. Я даже не думал что он так сдастся. Но против ЧМ Лео аргументов нет.
Что ты несешь пхах. Я тебе аргументов могу накидать только про этот ЧМ столько, что ты читать не станешь. Будет эффект вампира на чеснок 😃
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Айрат Ситдиков
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Ответ Rafael Sarkisian
Если это правда, то увы... Было бы красиво в Спортинг уйти и спокойно завершить карьеру в родном клубе.. Хотя от таких контрактов не отказываются, наверное..
А разве его в Спортинг звали?
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Митрандир цвета хаки
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Будет забавно, если проиграет снайперскую гонку какому-нибудь местному арабскому «Квальяреле»🤣
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ FCB1991
Это ненадолго. Как только поймёт, что даже персофаны стали забывать о нём, тут же побежит искать новый вызов.
Он в рабстве до 2025. Шейхи будут просить 300 мультов
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Macumazahn
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Ответ Человек1991
Лютая позорная шизофрения у саудовцев арабов альнасровцев за что 70 лимонов в год хахаха))имиджа у Роналду уже ноль , на рекламе и футболках миллионов уже не будет , а будет только токсичная атмосфера также и в альнасре , и даже там в аравии максимум 10-15 голов в год половина из которых с левых пенальти .))
Имиджа ноль?
Криш самый популярный аккаунт в инсте
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Синий туман
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Может сейчас шумиха вокруг этого персонажа хотя бы ненадолго затихнет.Отыгранный материал.
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Кавабунга Шреддоголовый
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Кончился как футболист. Но в лиге чемпионов поиграет. ЛЧ АФК
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Игорь Климов
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Ответ FCB1991
Это ненадолго. Как только поймёт, что даже персофаны стали забывать о нём, тут же побежит искать новый вызов.
Куда побежит, в чемпионат Эстонии?)
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BananaMantana
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Ответ Насекомое
Ну это похороны, даже самые преданные сектанты не будут смотреть чемпионат Саудовской Аравии
Ты не знаешь сектантов, они не только смотреть будут но и там переодеваться в фанатов Аль-Насре 😄
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на войне как на войне
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Ответ Игорь Климов
Для всех вменяемых людей вопрос о самом величайшем футболисте современности закрыт, величайший футболист- это Лео Месси.
Величайшее произведение фармакологии
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Oleg
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Ответ AF007
Проиграл Месси вдрызг. Поделом
Проиграл по всем фронтам. Я даже не думал что он так сдастся.
Но против ЧМ Лео аргументов нет.
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Мохнатый55
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Новый вызов в карьере.
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Dexter Dallas
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а продавщиха будет ходить в парандже? или она не поедет. тк даже она понимает, что это позор. уж лучше бы в млс поехал доигрывать
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Никита Лутченко
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Ответ Rafael Sarkisian
Если это правда, то увы... Было бы красиво в Спортинг уйти и спокойно завершить карьеру в родном клубе.. Хотя от таких контрактов не отказываются, наверное..
Человек слишком любит деньги,чтобы играть за условных 3 в спортинге
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HK Traktor
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Ответ Rafael Sarkisian
Если это правда, то увы... Было бы красиво в Спортинг уйти и спокойно завершить карьеру в родном клубе.. Хотя от таких контрактов не отказываются, наверное..
Жадность. Плюс разговоры о том, что в 37 лет ни у кого таких контрактов не было и прочее. «Величайший»
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Игорь Климов
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Для всех вменяемых людей вопрос о самом величайшем футболисте современности закрыт, величайший футболист- это Лео Месси.
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