Роналду будет зарабатывать в «Аль-Насре» 75 млн долларов в год. Он уже прошел первую часть медосмотра (CBS Sports)
Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром».
Об этом сообщает CBS Sports со ссылкой на источники, близкие к клубу из Саудовской Аравии.
Отмечается, что 37-летний португалец будет зарабатывать 75 миллионов долларов в год.
Роналду уже прошел первую часть медосмотра, вторая часть состоится на следующей неделе.
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Точно эпицентр?) Слишком красиво получилось.
Или что они ожидают? Как контролировать его? Что будет ощущать остальная команда, видя, что он получает больше, чем они все вместе взятые?
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Но против ЧМ Лео аргументов нет.