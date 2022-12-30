Роналду будет зарабатывать в «Аль-Насре» 75 млн долларов в год. Он уже прошел первую часть медосмотра (CBS Sports)

подписал контракт с « ».

Об этом сообщает CBS Sports со ссылкой на источники, близкие к клубу из Саудовской Аравии.

Отмечается, что 37-летний португалец будет зарабатывать 75 миллионов долларов в год.

Роналду уже прошел первую часть медосмотра, вторая часть состоится на следующей неделе.

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