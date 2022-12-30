Дюков о рабочей группе по возвращению в международные турниры: «Мнение Карпина – лучше играть, чем не играть. Группа ускорит решение этой задачи»
Александр Дюков высказался о создании рабочей группы по возвращению России в международные турниры.
В пятницу, 30 декабря состоялся исполком РФС по вопросу возможного перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). По его итогам приняли решение создать совместную с УЕФА рабочую группу по вопросу возвращения в международные турниры.
– Учитывалось ли мнение Валерия Карпина при принятии решения?
– Да, учитывалось. Его мнение – лучше играть, чем не играть. Это решение, которое ставит задачу найти пути, чтобы начать играть как можно быстрее. Считаю, что создание рабочей группы, в которую, в том числе, войдет и ФИФА, и МОК, ускорит решение этой задачи.
Мы можем перейти в Азию, но, чтобы принять участие в чемпионате мира нам нужно решение ФИФА. Мы можем общаться со всеми заинтересованными сторонами по очереди или создать рабочую группу, в которой будут все, чтобы быстрее договориться.
Считаю, что, пойдя по этому пути, мы потратим меньше времени, чем если мы просто перейдем в АФК. Сейчас никто не знает, какой вариант был правильным, время покажет, – сказал президент РФС.
Россия пока не переходит в Азию. Что об этом нужно знать
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А. Дюков
Если ты не знаешь когда будете играть-работай на перспективу. Строй команду из тех кому 20-22.
Хоть какая-то польза будет
Все адекватные люди должны быть ПРОТИВ!