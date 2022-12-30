Дюков о рабочей группе по возвращению в международные турниры: «Мнение Карпина – лучше играть, чем не играть. Группа ускорит решение этой задачи» 

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Валерий Карпин МОК Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков Футбол

Александр Дюков высказался о создании рабочей группы по возвращению России в международные турниры.

В пятницу, 30 декабря состоялся исполком РФС по вопросу возможного перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). По его итогам приняли решение создать совместную с УЕФА рабочую группу по вопросу возвращения в международные турниры.

– Учитывалось ли мнение Валерия Карпина при принятии решения?

– Да, учитывалось. Его мнение – лучше играть, чем не играть. Это решение, которое ставит задачу найти пути, чтобы начать играть как можно быстрее.  Считаю, что создание рабочей группы, в которую, в том числе, войдет и ФИФА, и МОК, ускорит решение этой задачи.

Мы можем перейти в Азию, но, чтобы принять участие в чемпионате мира нам нужно решение ФИФА. Мы можем общаться со всеми заинтересованными сторонами по очереди или создать рабочую группу, в которой будут все, чтобы быстрее договориться.

Считаю, что, пойдя по этому пути, мы потратим меньше времени, чем если мы просто перейдем в АФК. Сейчас никто не знает, какой вариант был правильным, время покажет, – сказал президент РФС.

Россия пока не переходит в Азию. Что об этом нужно знать

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ход_Конём
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Играть или не играть, вот в чем вопрос.
А. Дюков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Целую группу создали!!! Под что? Подарите РФС калькулятор - этого хватит посчитать все плюсы и минусы.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
СИ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А где руководство рфс было сразу после 28.0222года? О чем думали и чем занимались?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
s_h_a_m_a_n
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Карпину тоже пора мозги включать.
Если ты не знаешь когда будете играть-работай на перспективу. Строй команду из тех кому 20-22.
Хоть какая-то польза будет
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
selso99
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
По итогам работы группы, через три месяца создадут комиссию
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
laudrup
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Чем так играть, как 2 последних матча, так лучше не играть.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джиза
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мнение Карпина, мнение Кавазашвили, мнение Дюкова. А мнение болельщиков?!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В вотсапе группу создали?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kyancey
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да кто нас в Азии ждёт? Кому мы там нужны? Один, прости Господи, Таджикистан поддерживает переход России в АФК!
Все адекватные люди должны быть ПРОТИВ!
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bartez1986
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как мнение Карпина может влиять на то, что один хрен мы нигде играть в ближайшее время не будем?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий