Дюков о рабочей группе по возвращению в международные турниры: «Мнение Карпина – лучше играть, чем не играть. Группа ускорит решение этой задачи» 

Александр Дюков высказался о создании рабочей группы по возвращению России в международные турниры.

В пятницу, 30 декабря состоялся исполком РФС по вопросу возможного перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). По его итогам приняли решение создать совместную с рабочую группу по вопросу возвращения в международные турниры.

– Учитывалось ли мнение при принятии решения?

– Да, учитывалось. Его мнение – лучше играть, чем не играть. Это решение, которое ставит задачу найти пути, чтобы начать играть как можно быстрее. Считаю, что создание рабочей группы, в которую, в том числе, войдет и , и , ускорит решение этой задачи.

Мы можем перейти в Азию, но, чтобы принять участие в чемпионате мира нам нужно решение ФИФА. Мы можем общаться со всеми заинтересованными сторонами по очереди или создать рабочую группу, в которой будут все, чтобы быстрее договориться.

Считаю, что, пойдя по этому пути, мы потратим меньше времени, чем если мы просто перейдем в АФК. Сейчас никто не знает, какой вариант был правильным, время покажет, – сказал президент .

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