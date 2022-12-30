Руководителей «Эспаньола» не будет на дерби с «Барсой» в знак протеста против приостановки дисквалификации Левандовского: «Создан вредный для Ла Лиги прецедент»

Теги Барселона Эспаньол Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

Руководители «Эспаньола» не посетят дерби с «Барселоной» в знак протеста.

В клубе недовольны тем, что за день до матча была приостановлена дисквалификация форварда «Барсы» Роберта Левандовского.

«Столкнувшись с несправедливостью, которую, по нашей оценке, представляет собой решение мадридского суда за 24 часа до матча, и принимая во внимание опасный прецедент, мы решили не посещать матч на «Камп Ноу».

Мы понимаем, что создается абсолютно вредный прецедент для Ла Лиги в целом и для всех клубов, входящих в нее. В этом смысле юридическая служба клуба оценивает все правовые аспекты, чтобы защитить наши интересы.

Мы призываем организаторов турниров и остальные клубы проанализировать последствия этого прецедента для всех. 

Будем поддерживать «Эспаньол» на расстоянии, зная, что завтра, как никогда ранее, мы будем бороться вместе за нечто большее, чем три очка», – говорится в заявлении клуба.

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25 комментариев

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Pelerin
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Ответ Назар Игорь
Между прочим решение о приостановке дисквы Левандовски было принято мадридским судом, а Мадрид вряд ли можно заподозрить в симпатиях к Барселоне.
Рукалицо. Даже в нашем благословенном государстве арбитражному суду г. Москвы глубоко наплевать на ФК Спартак и тем более на ФК Зенит. Выкиньте все эти клише из своей головы.

А в Испании судебная ветка власти вообще немного с придурью. Тут речь только о Лапорте, который полез в мадридский суд оспаривать дисквалификацию...
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Пацанчик реальный
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Лапорта обработал рычаг судьи?
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Егор Зуевич
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По факту этого удаления не должно быть, вот и всё.
Не знаю, что там наныл перец, но удаление ложовое
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ГОЛИБ Хошимов
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Правильно, получивший красную карточку игрок должен пропуспить следующую игру. А у них что? Приостановка
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ГОЛИБ Хошимов
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Руководство ла лиги польный бардак
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VuNePonimaete
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Когда узнал про эту ситуацию, то малость подофигел. Такие перлы раньше случались в топовых лигах? Я как-то не припомню, чтоб игрок несмотря на КК спокойно примет участие в следующей игре
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BurBon
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Ответ Леван Мкртчян
А с чего ты взял, что это, вообще, на руку сейчас Барселоне? Они с Эспаньолом и так большие фавориты на Камп-ноу, что с Левой что без. А дискву никто не отменял( и вероятнее ,что даже и не сократят). Вот возьмут и примут решение о сохранении срока в тот момент , когда Лева действительно будет нужен в сложных матчах. Не понимаю вот этих вот намеков о , якобы, привлечении админресурсов , когда фиг знает кто еще его тут задействует
В этом и вся фишка, мадрид прекрасно понимает что Барса возьмет свои 3 очка на КН в любом случае и просто решили затянуть этот цирк.
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белошип
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Ответ TheCasper13
Ну а то, что дисква левая, их конечно не интересует.
В каком месте левая 🤡?
Красная была? Значит он на автомате пропускает следуйщий матч,а это попадает как раз на первый каталонский)
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WESTERN-
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Что оспаривается. Вторая жёлтая или дисквалификация ? Если вторая жёлтая то решение суда правильное, но вопрос стоило ли так далеко заходить. Если дисквалификация то как могли приостановить когда один матч все же должен как минимум пропустить. Хотя конечно удаление было абсурдным.
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Andrew Chepaylo
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Ответ TheCasper13
Ну а то, что дисква левая, их конечно не интересует.
Так левая на 3 матча, этот из за кк он играть в любом случае не должен
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Игорь Новиков
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Ответ TheCasper13
Ну а то, что дисква левая, их конечно не интересует.
Так он по удалению в любом случае должен был пропустить этот матч.
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Леван Мкртчян
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Ответ Alex1104
Какая бы не была дисквалификация, вмешательство крайне неприятное и попахивает отвратительным прецедентом. Что потом? Голы отменять через суд?
Это не прецедент никакой, много раз были случаи в европейских чемпионатах , когда после апелляции снимали или сокращали дисквалификацию.
Тут прецедент в том, что после КК Лева сыграет следующий матч, но при этом решения о пересмотре никакого нет и его просто оттянули
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Alex1104
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Какая бы не была дисквалификация, вмешательство крайне неприятное и попахивает отвратительным прецедентом. Что потом? Голы отменять через суд?
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Леван Мкртчян
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Ответ Эль Иберико
Цирк. Не припомню чтобы клубам попроще БЧК такое дозволяли.
А с чего ты взял, что это, вообще, на руку сейчас Барселоне?
Они с Эспаньолом и так большие фавориты на Камп-ноу, что с Левой что без.
А дискву никто не отменял( и вероятнее ,что даже и не сократят). Вот возьмут и примут решение о сохранении срока в тот момент , когда Лева действительно будет нужен в сложных матчах. Не понимаю вот этих вот намеков о , якобы, привлечении админресурсов , когда фиг знает кто еще его тут задействует
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s_h_a_m_a_n
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Ответ Назар Игорь
Между прочим решение о приостановке дисквы Левандовски было принято мадридским судом, а Мадрид вряд ли можно заподозрить в симпатиях к Барселоне.
Да ладно. Писали уже, что матча с мадридским клубом ждать будут
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Burel
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Игрок сыграет, пока идёт расследование левейшей дисквы, причём нет гарантии, что её снимут в итоге.
Это действительно повод для могучего протеста 😂
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s_h_a_m_a_n
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Тебаса в РФС надо пригласить.
Точно не затеряется
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Назар Игорь
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Между прочим решение о приостановке дисквы Левандовски было принято мадридским судом, а Мадрид вряд ли можно заподозрить в симпатиях к Барселоне.
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Эль Иберико
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Цирк. Не припомню чтобы клубам попроще БЧК такое дозволяли.
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Тиджани Бабангида
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Прецедент и правда паршивый
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Burel
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всегда были провластными подстилками ещё со времён фашиста Франко
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Burel
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А каким образом это их затронуло вообще ? 😂 и в честь чего протест
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Максим Собакевич
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Ответ error505
Да вообще это все Перес! :)
Надеюсь это рофл
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error505
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Ответ TheCasper13
Ну а то, что дисква левая, их конечно не интересует.
Да вообще это все Перес! :)
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TheCasper13
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Ну а то, что дисква левая, их конечно не интересует.
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