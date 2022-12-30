Руководителей «Эспаньола» не будет на дерби с «Барсой» в знак протеста против приостановки дисквалификации Левандовского: «Создан вредный для Ла Лиги прецедент»
Руководители «Эспаньола» не посетят дерби с «Барселоной» в знак протеста.
В клубе недовольны тем, что за день до матча была приостановлена дисквалификация форварда «Барсы» Роберта Левандовского.
«Столкнувшись с несправедливостью, которую, по нашей оценке, представляет собой решение мадридского суда за 24 часа до матча, и принимая во внимание опасный прецедент, мы решили не посещать матч на «Камп Ноу».
Мы понимаем, что создается абсолютно вредный прецедент для Ла Лиги в целом и для всех клубов, входящих в нее. В этом смысле юридическая служба клуба оценивает все правовые аспекты, чтобы защитить наши интересы.
Мы призываем организаторов турниров и остальные клубы проанализировать последствия этого прецедента для всех.
Будем поддерживать «Эспаньол» на расстоянии, зная, что завтра, как никогда ранее, мы будем бороться вместе за нечто большее, чем три очка», – говорится в заявлении клуба.
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А в Испании судебная ветка власти вообще немного с придурью. Тут речь только о Лапорте, который полез в мадридский суд оспаривать дисквалификацию...
Не знаю, что там наныл перец, но удаление ложовое
Красная была? Значит он на автомате пропускает следуйщий матч,а это попадает как раз на первый каталонский)
Тут прецедент в том, что после КК Лева сыграет следующий матч, но при этом решения о пересмотре никакого нет и его просто оттянули
Они с Эспаньолом и так большие фавориты на Камп-ноу, что с Левой что без.
А дискву никто не отменял( и вероятнее ,что даже и не сократят). Вот возьмут и примут решение о сохранении срока в тот момент , когда Лева действительно будет нужен в сложных матчах. Не понимаю вот этих вот намеков о , якобы, привлечении админресурсов , когда фиг знает кто еще его тут задействует
Это действительно повод для могучего протеста 😂
Точно не затеряется