Руководителей «Эспаньола» не будет на дерби с «Барсой» в знак протеста против приостановки дисквалификации Левандовского: «Создан вредный для Ла Лиги прецедент»

Руководители « » не посетят дерби с «Барселоной» в знак протеста.

В клубе недовольны тем, что за день до матча была приостановлена дисквалификация форварда «Барсы» Роберта Левандовского.

«Столкнувшись с несправедливостью, которую, по нашей оценке, представляет собой решение мадридского суда за 24 часа до матча, и принимая во внимание опасный прецедент, мы решили не посещать матч на «Камп Ноу».

Мы понимаем, что создается абсолютно вредный прецедент для в целом и для всех клубов, входящих в нее. В этом смысле юридическая служба клуба оценивает все правовые аспекты, чтобы защитить наши интересы.

Мы призываем организаторов турниров и остальные клубы проанализировать последствия этого прецедента для всех.

Будем поддерживать «Эспаньол» на расстоянии, зная, что завтра, как никогда ранее, мы будем бороться вместе за нечто большее, чем три очка», – говорится в заявлении клуба.

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