В «Эспаньоле» возмущены приостановкой дисквалификации Левандовского перед дерби

Теги Барселона Эспаньол Ла Лига дисквалификации Роберт Левандовски Футбол

В «Эспаньоле» раскритиковали решение мадридского суда приостановить дисквалификацию Роберта Левандовского.

Левандовски, таким образом, сможет в субботу сыграть за «Барселону против «Эспаньола».

«Эспаньол» считает необычным решение за 24 часа до матча с «Барселоной» наложить судебный запрет в отношении санкции Левандовского – после того, как отмена дисквалификации была отклонена различными компетентными органами.

Как косвенно вовлеченная сторона мы смогли получить доступ к постановлению только после запроса его из различных органов, а не потому, что оно было доведено до нас, как это установлено процессуальными нормами.

Мы считаем, что требования для оправдания судебного запрета не соблюдаются, поскольку дисквалификация Левандовского поддерживается двумя разными типами, тремя административными постановлениями и арбитражным актом с презумпцией достоверности.

«Эспаньол» понимает, что это несправедливо, учитывая прецеденты с другими клубами. На протяжении сезона наш клуб сталкивался с подобными ситуациями, когда подавались апелляции на удаление игроков, и ни в одном случае они не приводили к созыву соответствующего комитета в течение недели для изучения обвинений, выдвинутых клубом.

Мы анализируем факты и будем отстаивать свои интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении ресурсами. Несмотря на эту несправедливость и это беспрецедентное решение, наша команда в матче будет играть на 110%, чтобы оправдать доверие наших болельщиков», – сказано в заявлении «Эспаньола».

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24 комментария

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Василий Леонов
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А как же "мы хотим играть против лучших"? Так свой страх выставляют и не стесняются
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All These Things I Hate
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Ответ бек саидов
С какого такого дисквалификация Лёвы должно быть в интересах Эспаньола? То есть , они считают что это в их интересах, и говорят что нарушаются какие то их права? Непонятно.
Потому что он не должен играть против них
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All These Things I Hate
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Ответ Леван Мкртчян
С чего это ты так решил ,или фантазируешь на ходу?) Ясно же сказано было -- аппеляция была подана в центральный суд Мадрида , который взял время на принятия окончательного решения . Так что до вынесения окончательного решения дисквалификацию (этот самый же суд) и приостановил. Далее этот суд может какое-угодно решение вынести по количеству матчей дисквы. Так чтл, это к суду Мадрида вопросы, что он подставил Эспаньол , где барсе он не так сильно может и нужен будет ,в отличии от следующих матчей. Барсе может даже хуже от этого раскалда будет, если оставят дисквалификацию в силе, но теперь она может выпасть на игры с более серьезными соперниками
Так из-за кк ты автоматически должен пропустить следующий матч, а вот дополнительные матчи можно через апелляцию обжаловать
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Andy Goodall
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Если суд может вообще отменить красную карточку и дисквалификацию, тогда решение верное. А если речь идет о сроках дисквалификации, то есть на 1 и более матчей, тогда он этот (первый после удаления) матч должен в любом случае пропустить. Не знаю как по закону, но с точки зрения логики так должно быть.
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Виталий Желтоусов
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Бардак не только в рпл.
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Olegus7
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Тоже не понимаю почему флевпндовски имеет право сыграть в этом матче. Красная карточка была - значит пропускает минимум ближайший матч, максимум можно 3-матчевую дисквалификацию отменить, то есть два последующих матча. Или же это новый метод борьбы с умышленными карточками, чтобы пропустить следующий тур, а тут говорят в ближайшем матче сыграешь, а там решим?
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Artem Sokolov
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Испугались 😁😁😁
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yarmuck
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Что с Левой, что без Левы шансов у Эспаньола небольшие, а так пошуметь можно
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бек саидов
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С какого такого дисквалификация Лёвы должно быть в интересах Эспаньола? То есть , они считают что это в их интересах, и говорят что нарушаются какие то их права? Непонятно.
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Тема Стригин
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Я думал только Зенит там может)
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Бродяга-симпатяга
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Кто то дернул за рычаг
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Арсен Папикян
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НЕ отменили,а приостановили, Лева свою дискфалификацию отбудет, но вряд ли на 3 матча,Ла Лига сама виновата, за 2 обычные желтые дискву на 3 матча не дают, так что эспаньолу надо на Ла Лигу возмущаться, на 3 матча реально странно смотрится,дали бы на 1, завтрашний матч 100% пропустил бы,да и барса бы апеляцию не подавала
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белошип
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Кабинетный рычаг Лапорты?)
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Пирс Морган
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Очко жим-жим)
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инок
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Даже наш Басманный суд не принимал таких решений)
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Тэо 19
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А какая разница если Эспаньол в последний раз выигрывал у Барселоны аж в 2009 году? 🤭
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Okaka
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Мафия
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Леван Мкртчян
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Ответ Kappa Pride
Полностью правы, матч с эспаньолом Левандовски в любом случае должен пропустить из-за кк
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cruyff14@bk.ru
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Леван Мкртчян
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Ответ Konstantin Frolov
А какое им вообще должно быть дело?
Так они завтра с Барсой играют, не хотят чтобы Лева играл, вот и возмущаются
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А.Э.РАСИМ
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Эспаньол еще ничего, скоро Реал начнет.
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Kappa Pride
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Полностью правы, матч с эспаньолом Левандовски в любом случае должен пропустить из-за кк
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predMBAPPE
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Вот и покажите на поле завтра как сильно вы возмущены а не в медиа, своим составом занимайтесь лучше, ноют имея такую глыбу как Кракен Брэйтуэйт
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Konstantin Frolov
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А какое им вообще должно быть дело?
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