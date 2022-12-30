В «Эспаньоле» возмущены приостановкой дисквалификации Левандовского перед дерби

В « » раскритиковали решение мадридского суда приостановить дисквалификацию Роберта Левандовского.

Левандовски, таким образом, сможет в субботу сыграть за «Барселону против «Эспаньола».

«Эспаньол» считает необычным решение за 24 часа до матча с «Барселоной» наложить судебный запрет в отношении санкции Левандовского – после того, как отмена дисквалификации была отклонена различными компетентными органами.

Как косвенно вовлеченная сторона мы смогли получить доступ к постановлению только после запроса его из различных органов, а не потому, что оно было доведено до нас, как это установлено процессуальными нормами.

Мы считаем, что требования для оправдания судебного запрета не соблюдаются, поскольку дисквалификация Левандовского поддерживается двумя разными типами, тремя административными постановлениями и арбитражным актом с презумпцией достоверности.

«Эспаньол» понимает, что это несправедливо, учитывая прецеденты с другими клубами. На протяжении сезона наш клуб сталкивался с подобными ситуациями, когда подавались апелляции на удаление игроков, и ни в одном случае они не приводили к созыву соответствующего комитета в течение недели для изучения обвинений, выдвинутых клубом.

Мы анализируем факты и будем отстаивать свои интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении ресурсами. Несмотря на эту несправедливость и это беспрецедентное решение, наша команда в матче будет играть на 110%, чтобы оправдать доверие наших болельщиков», – сказано в заявлении «Эспаньола».

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