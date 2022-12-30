Левандовски сможет сыграть с «Эспаньолом». Суд Мадрида отложил старт 3-матчевой дисквалификации

Теги Барселона Эспаньол Ла Лига дисквалификации Роберт Левандовски Футбол

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски сможет сыграть с «Эспаньолом».

Левандовски был удален в матче Ла Лиги против «Осасуны». За поведение на той игре его дисквалифицировали на 3 игры.

Каталонский клуб обратился в центральный суд Мадрида, и он отложил начало действия дисквалификации до принятия окончательного решения по поводу этого спора.

Поляк должен будет отбыть дисквалификацию, если суд все же примет решение не в пользу «Барселоны». Пока окончательное решение не принято, Левандовски может играть.

Это решение мадридского суда позволит Левандовскому сыграть с «Эспаньолом» несмотря на то, что это – следующий матч «Барсы» в Ла Лиге после игры с «Осасуной», в которой он был удален.

У 34-летнего форварда 13 голов в 14 матчах Ла Лиги. Его полную статистику можно изучить здесь.

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44 комментария

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Ruslan3132
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ну КК если есть то 1 матч то он 100% должен пропустить ))) А потом уже решать добавить еще 2 или нет
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nwz7687
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Действие решения о дисквалификации приостановлено судом до вынесения окончательного решения по делу, по ходатайству юриста.

Это называется обеспечительными мерами, а не "админресурс""))
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Tigran Voskanyan
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Ответ MaxKr
Скоро суды общей юрисдикции начнут футбольные правила менять.
Это не сою, а арбитраж - то есть негосударственный третейский суд, как Спортивный Арбитражный суд в Лозанне.
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GaiRic
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так можно было?))
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predMBAPPE
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Он был удалён, но сыграет в следующем матче. Каталонский админресурс и рычаги в деле 😎
И ты только что писал про Барсофанию? 🤣👍🏻
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чебурашка
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Т.е. его удалили и в следующем матче он сможет играть. Ок
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NottinghamForest79
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супер
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Егор Ольшанов
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Вообще-то весь мир знает, что "в более важных матчах" польское днище растворяется на поле.
Особенно когда реалу покер положил
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MaxKr
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Скоро суды общей юрисдикции начнут футбольные правила менять.
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Benner
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Хахаха
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llolishe
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Пхахахахахахахаха
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Егор Ольшанов
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Ответ VictorVallecano
Ничего нового. Барселоне благоволят судьи всех разливов.
Ага ага,мадридский 🏳️‍🌈 (Перес) будет использовать дискву в более важных матчах
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Оливер Кан удаляет Роберту
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Ответ Егор Ольшанов
Дисквалификация будет действовать в более важных матчах (С)Перес
Вообще-то весь мир знает, что "в более важных матчах" польское днище растворяется на поле.
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Эрик Оганезов
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Ответ Георгий Барса
Там же написано что отложили до окончательного решения, апелляцию ещё не рассмотрели же видимо, как все рассмотрят окончательно, так и дисквал начнет действовать, это нормальная практика для многих
Да он и не читал новость
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nwz7687
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Это означает, что дело будет под контролем
безнадежный случай)
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VictorVallecano
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Ничего нового. Барселоне благоволят судьи всех разливов.
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NURI Galiev
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Это делается для того чтобы тянуть за уши т мадридскийх суд.проект.
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Егор Ольшанов
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Дисквалификация будет действовать в более важных матчах
(С)Перес
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ nwz7687
Открою для тебя понятие "обеспечительные меры". Не благодари)
Это означает, что дело будет под контролем
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Max Payne
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Ответ Wanga
Какой по счету рычаг!!?? 🤣🤣
ты не очень умный
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Георгий Барса
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Ответ Direct free kick
Что за цирк? Толку от такого бана? Либо прощайте, либо пусть отбывает наказание
Там же написано что отложили до окончательного решения, апелляцию ещё не рассмотрели же видимо, как все рассмотрят окончательно, так и дисквал начнет действовать, это нормальная практика для многих
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predMBAPPE
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Барсофаны же. Традиция :)
Это не барсофаны а человеческое нутро, кто-то или что-то должно быть виноватым чтобы ты оставался хорошим. Перес враг и олигарх, глупо говорить что он никого не знает в Испании как в мире футбола так и намного выше
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NURI Galiev
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Он был удалён, но сыграет в следующем матче. Каталонский админресурс и рычаги в деле 😎
Так решение мадридского суда, чего вам ещё надо? На три матча условного Бензина отстранил? нет, все что нужно знать о мадридастов, как бы за уши тянуть мотритский суд.проект .
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Wanga
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Какой по счету рычаг!!?? 🤣🤣
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Чистый лист
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Он был удалён, но сыграет в следующем матче. Каталонский админресурс и рычаги в деле 😎
Мало кто знает, но барса подключила админресурс ещё в том матче когда Левандовскому дали липовую жёлтую, а потом дисквалификацировали на 3(!!!) матча.
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