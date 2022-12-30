Левандовски сможет сыграть с «Эспаньолом». Суд Мадрида отложил старт 3-матчевой дисквалификации

Форвард «Барселоны» сможет сыграть с « ».

Левандовски был удален в матче Ла Лиги против «Осасуны». За поведение на той игре его дисквалифицировали на 3 игры.

Каталонский клуб обратился в центральный суд Мадрида, и он отложил начало действия дисквалификации до принятия окончательного решения по поводу этого спора.

Поляк должен будет отбыть дисквалификацию, если суд все же примет решение не в пользу «Барселоны». Пока окончательное решение не принято, Левандовски может играть.

Это решение мадридского суда позволит Левандовскому сыграть с «Эспаньолом» несмотря на то, что это – следующий матч «Барсы» в после игры с «Осасуной», в которой он был удален.

У 34-летнего форварда 13 голов в 14 матчах Ла Лиги. Его полную статистику можно изучить здесь.

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