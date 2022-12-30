Мартин Брэйтуэйт: «Месси не хватало лишь победы на ЧМ. Теперь он сделал в футболе все, что возможно»
Мартин Брэйтуэйт высказался о Лионеле Месси после победы Аргентины на ЧМ-2022.
Форвард, который сейчас выступает за «Эспаньол», играл за «Барселону» рядом с Месси с 2020 по 2021 год.
«Месси был эффективен [в сборной Аргентины на ЧМ-2022]. Он делал то, что нужно было команде. Он забивал важные голы. Думаю, Аргентина заслужила победу на ЧМ-2022.
Счастлив за Месси. Думаю, ему не хватало только победы на чемпионате мира. Теперь он сделал все, что возможно в карьере футболиста.
Когда я перешел в «Барселону», он был одним из первых, кто подошел ко мне, чтобы увидеться и спросить, все ли хорошо. Он сделал так, что я чувствовал себя комфортно в клубе. Это показывает, что он очень прост в общении. Все знают, кто это такой, но в раздевалке он очень спокоен и скромен», – сказал Брэйтуэйт.
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А почему нельзя говорить о выигранном ЧМ?
Конкуренция на ЧМ запредельная, даже в полуфинале не нашлось места Испании, Португалии, Германии, Англии, Бразилии. Италия вовсе не вышла на ЧМ.
Победить в турнире с 6-7 явными претендентами сложно
Так было всегда и все величие на Месси в полной мере, вся любовь и почитание , обрушатся когда он закончит карьеру.
Это вам не КА или какой-то там ЧМ
1003 игры
795 голов
350 ассистов
7(8) ЗМ
6(7) ФИФА
6 ЗБ
42 трофея
Чемпион Мира
Лео величайший в истории.
Лео Месси 👑🐐 of all time