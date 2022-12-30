Мартин Брэйтуэйт: «Месси не хватало лишь победы на ЧМ. Теперь он сделал в футболе все, что возможно»

высказался о после победы Аргентины на .

Форвард, который сейчас выступает за « », играл за «Барселону» рядом с Месси с 2020 по 2021 год.

«Месси был эффективен [в сборной Аргентины на ЧМ-2022]. Он делал то, что нужно было команде. Он забивал важные голы. Думаю, заслужила победу на ЧМ-2022.

Счастлив за Месси. Думаю, ему не хватало только победы на чемпионате мира. Теперь он сделал все, что возможно в карьере футболиста.

Когда я перешел в «Барселону», он был одним из первых, кто подошел ко мне, чтобы увидеться и спросить, все ли хорошо. Он сделал так, что я чувствовал себя комфортно в клубе. Это показывает, что он очень прост в общении. Все знают, кто это такой, но в раздевалке он очень спокоен и скромен», – сказал Брэйтуэйт.

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