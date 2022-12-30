Мартин Брэйтуэйт: «Месси не хватало лишь победы на ЧМ. Теперь он сделал в футболе все, что возможно»

Теги ПСЖ Барселона Эспаньол Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Мартин Брэйтуэйт Футбол

Мартин Брэйтуэйт высказался о Лионеле Месси после победы Аргентины на ЧМ-2022.

Форвард, который сейчас выступает за «Эспаньол», играл за «Барселону» рядом с Месси с 2020 по 2021 год.

«Месси был эффективен [в сборной Аргентины на ЧМ-2022]. Он делал то, что нужно было команде. Он забивал важные голы. Думаю, Аргентина заслужила победу на ЧМ-2022.

Счастлив за Месси. Думаю, ему не хватало только победы на чемпионате мира. Теперь он сделал все, что возможно в карьере футболиста.

Когда я перешел в «Барселону», он был одним из первых, кто подошел ко мне, чтобы увидеться и спросить, все ли хорошо. Он сделал так, что я чувствовал себя комфортно в клубе. Это показывает, что он очень прост в общении. Все знают, кто это такой, но в раздевалке он очень спокоен и скромен», – сказал Брэйтуэйт.

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23 комментария

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Tristan...
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Месси первый футболист в истории, кто завоевал право сесть за один стол с датским конунгом...
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f9rbjygrmn
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Ответ janitor
Фанбои Месси до финала писали, что даже отсутствие кубка ЧМ не помешает ему стать величайшим в истории. Теперь же каждый фанбой первым делом тычет этим кубком. Хотя раньше и победы в КА хватало для величия.
Аххахахахаха
А почему нельзя говорить о выигранном ЧМ?
Конкуренция на ЧМ запредельная, даже в полуфинале не нашлось места Испании, Португалии, Германии, Англии, Бразилии. Италия вовсе не вышла на ЧМ.

Победить в турнире с 6-7 явными претендентами сложно
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Tu Le
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Кубок Франции остался
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janitor
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Фанбои Месси до финала писали, что даже отсутствие кубка ЧМ не помешает ему стать величайшим в истории. Теперь же каждый фанбой первым делом тычет этим кубком. Хотя раньше и победы в КА хватало для величия.
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Haci Ceferli
Надеюсь "арабскую лигу он ещё не брал", мы не будем слышать со следующего сезона??
А брал чемпионат Европы? А Лигу наций?
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Дмитрий Осипов
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Сыграет промозглым вечером в Стоке, тогда и можно будет говорить о великой победе в футболе:)
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Флоренти́но Пéрес
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"Он заслужил ужин со мной" - Брейтуэйт.
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yulay
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Ответ Haci Ceferli
Надеюсь "арабскую лигу он ещё не брал", мы не будем слышать со следующего сезона??
кринж не сможет взять арабскую лигу.
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_Niga_TV _Magnus_Chenell
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Ответ Социо Пат
А как же ещё азиатская ЛЧ? Это вам не КА или какой-то там ЧМ
Лига Европа , конференция еще 😅😅😅
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Johnny Mnemonik
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Да даже больше)
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Иван Бень
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ну раз легенда Барселоны сказал, то так и есть
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cektor
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кубок франции для тебя шутка какая то чт ли ?))
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Oleg
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Ответ Социо Пат
А есть люди которые и к этому достижению относятся скептически. Видать у них есть второй такой игрок с такой огромной копилкой наград как у Месси. Я такого не припомню🤔
Это банально преувеличение значения прошлого и недооценка настоящего.
Так было всегда и все величие на Месси в полной мере, вся любовь и почитание , обрушатся когда он закончит карьеру.
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Социо Пат
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Ответ Haci Ceferli
Надеюсь "арабскую лигу он ещё не брал", мы не будем слышать со следующего сезона??
А как же ещё азиатская ЛЧ?
Это вам не КА или какой-то там ЧМ
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Oleg
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Он выиграл все в эпоху сложного техногенного футбола, где тактические гики разрабатывают целые системы против лидеров.

1003 игры
795 голов
350 ассистов
7(8) ЗМ
6(7) ФИФА
6 ЗБ
42 трофея
Чемпион Мира
Лео величайший в истории.
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Haci Ceferli
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Надеюсь "арабскую лигу он ещё не брал", мы не будем слышать со следующего сезона??
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Benner
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Goat o Goat’e
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atomio
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Именно так, да. Из трёх великих жив только он теперь. Естественно всякие игроки уровня Аль-Насра из Мадейры и близко не стоят
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**@#$НеКолюсь#@**
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Самое главное он ещё не выиграл. Рпл ему не покорилась
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Социо Пат
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А есть люди которые и к этому достижению относятся скептически. Видать у них есть второй такой игрок с такой огромной копилкой наград как у Месси. Я такого не припомню🤔
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Hella black
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Когда прошёл игру от начала до конца — Game over !
Лео Месси 👑🐐 of all time
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Haci Ceferli
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Он прошёл финального босса!
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corazón blanco
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Как говорится прошёл игру)
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