Хави о приостановке дисквалификации Левандовского: «Узнавать об этом так поздно – не лучший вариант. Наказание было несправедливым, надеюсь, его сократят»

Теги Барселона Эспаньол Хави Ла Лига дисквалификации Роберт Левандовски Футбол

Хави прокомментировал приостановку дисквалификации Роберта Левандовского.

Форвард «Барселоны» был удален в матче Ла Лиги против «Осасуны». За поведение в той игре его дисквалифицировали на 3 матча. 

Каталонский клуб обратился в центральный суд Мадрида, и он отложил начало действия дисквалификации до принятия окончательного решения по поводу этого спора. Таким образом, Левандовски сможет принять участие в завтрашнем матче с «Эспаньолом».

«Мы узнали об этом в конце тренировки. В процессе подготовки мы думали, что Левандовски не сыграет. Узнавать такие новости так поздно – не лучший вариант.

Мы удивлены выбором времени для этого, но счастливы. Наказание было несправедливым и не соответствовало проступку.

Я понимаю разочарование «Эспаньола». Посмотрим, чем все завершится. Надеемся, что дисквалификацию сократят», – сказал главный тренер «Барселоны».

В «Эспаньоле» возмущены приостановкой дисквалификации Левандовского перед дерби

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21 комментарий

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VladCory
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Ответ untilofend
а что это типа не правильно? очень даже хорошо судьи должны отвечать за свой косяки
неправильно то, что в случае такого прецедента соревнования могут просто тупо разрушиться, ибо по обычным гражданско-правовым нормам оспорить в суде можно что угодно - карточки, голы, результаты. и суд в качестве обеспечительных мер всё приостановит.
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untilofend
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Ответ VladCory
а как насчет "запрета ФИФА на разбирательства в гражданских судах"? в Испании не действует? можно теперь любое спортивное решение оспаривать в суде Мадрида? отменять карточки? тормозить дисквалификации? отменять результаты?
а что это типа не правильно? очень даже хорошо
судьи должны отвечать за свой косяки
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Ответ Kyancey
Что «Барселоне» мешало выигрывать КЕЧ в начале зарождения футбола? И про судейские кубки ЛЧ 2006, 2009, 2011 ничего не хочешь сказать?
Реал и мешал,и не только Барселоне заметим,точнее не конкретно он(Реал) а кто им руководил и кто ему помогал.
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Kyancey
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Ответ !Sc@ryClown!
Барса до поры была самым титулованным испанским клубом,36ЛЛ с учетом Франко,и 13 ЛЧ из которых 50% выиграны в начале зарождение клубного еврофутбола ну и 3 липовые ЛЧ при Зидане физруке с отскоками и липовыми пенками и голами из оффсайда.
Что «Барселоне» мешало выигрывать КЕЧ в начале зарождения футбола? И про судейские кубки ЛЧ 2006, 2009, 2011 ничего не хочешь сказать?
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Рискну предположить
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Ответ bostonKG
Перестань ныть ,Хави
Как скажешь, бостонКГ, извини что предстал тряпкой в твоих глазах. Буду исправляться 💪🏻
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Ответ белошип
У Реала 36 лл у рабыни 25 По личке тоже порят полосатый кабинет)
Барса до поры была самым титулованным испанским клубом,36ЛЛ с учетом Франко,и 13 ЛЧ из которых 50% выиграны в начале зарождение клубного еврофутбола ну и 3 липовые ЛЧ при Зидане физруке с отскоками и липовыми пенками и голами из оффсайда.
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ПоСоХ
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Ответ zzzeeerrrooo
Пропустить с АТМ , все по красиво сделают
Рассмотрят в марте аккурат перед Реалом что бы еще больше скулить стали
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VladCory
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а как насчет "запрета ФИФА на разбирательства в гражданских судах"? в Испании не действует? можно теперь любое спортивное решение оспаривать в суде Мадрида? отменять карточки? тормозить дисквалификации? отменять результаты?
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zzzeeerrrooo
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Ответ s_h_a_m_a_n
Ни фига не понял. Если он получил КК-как он сможет играть в следующем матче? Одну игру он так и так должен пропустить.
Пропустить с АТМ , все по красиво сделают
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VictorVallecano
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Приостановили дисквалификацию, но Хави даже тут найдет повод для нытья. Классическая каталонская школа.
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белошип
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Ответ !Sc@ryClown!
Тебас и Перес уже достали ставить палки в колеса лучшему клубу в истории Испании чтоб их мешок хоть что то выиграл.
У Реала 36 лл у рабыни 25
По личке тоже порят полосатый кабинет)
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sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
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Ответ !Sc@ryClown!
Тебас и Перес уже достали ставить палки в колеса лучшему клубу в истории Испании чтоб их мешок хоть что то выиграл.
Мешок по рычагам прыгает из-за своего бурного прошлого на трансфером рынке. Сейчас хотят хоть что-то выиграть, а то один трофей за 3 сезона
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В Питере Пять
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Ответ s_h_a_m_a_n
Ни фига не понял. Если он получил КК-как он сможет играть в следующем матче? Одну игру он так и так должен пропустить.
Ну это же Барселона.))
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белошип
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Вернулся клубный футбол,вернулся и трепач-физрук с постоянным нытьем)
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zamzam
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Какая то дичь происходит в Барселоне вроде только закончились все дрязги и опять бредовые решения
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Burel
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Ответ !Sc@ryClown!
Тебас и Перес уже достали ставить палки в колеса лучшему клубу в истории Испании чтоб их мешок хоть что то выиграл.
хопошо хоть мадридисты президента Барсы пока не убили, как при Франко
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Burel
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это точно.. позор пересу. На поле его судейский проект даже перестраивающаяся Барса с кучей травмированных уже опережает. Вот и приходится включать на полную все админресурсы
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!Sc@ryClown!
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Тебас и Перес уже достали ставить палки в колеса лучшему клубу в истории Испании чтоб их мешок хоть что то выиграл.
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В Питере Пять
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Ты как челобитную царю подаешь?!
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s_h_a_m_a_n
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Ни фига не понял.
Если он получил КК-как он сможет играть в следующем матче?
Одну игру он так и так должен пропустить.
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bostonKG
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Перестань ныть ,Хави
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