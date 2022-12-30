Хави о приостановке дисквалификации Левандовского: «Узнавать об этом так поздно – не лучший вариант. Наказание было несправедливым, надеюсь, его сократят»

прокомментировал приостановку дисквалификации Роберта Левандовского.

Форвард «Барселоны» был удален в матче против «Осасуны». За поведение в той игре его дисквалифицировали на 3 матча.

Каталонский клуб обратился в центральный суд Мадрида, и он отложил начало действия дисквалификации до принятия окончательного решения по поводу этого спора. Таким образом, Левандовски сможет принять участие в завтрашнем матче с «Эспаньолом».

«Мы узнали об этом в конце тренировки. В процессе подготовки мы думали, что Левандовски не сыграет. Узнавать такие новости так поздно – не лучший вариант.

Мы удивлены выбором времени для этого, но счастливы. Наказание было несправедливым и не соответствовало проступку.

Я понимаю разочарование « ». Посмотрим, чем все завершится. Надеемся, что дисквалификацию сократят», – сказал главный тренер «Барселоны».

В «Эспаньоле» возмущены приостановкой дисквалификации Левандовского перед дерби

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