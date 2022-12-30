Дмитрий Губерниев: «Главное разочарование года – то, что Вяльбе признают тренером года. Она забирает награды другого человека, еще и радуется»

Теги Криштиану Роналду лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев ФЛГР Елена Вяльбе ЧМ-2022 Олимпиада-2022 Александр Большунов Анна Щербакова Лыжи

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал разочарованием года признание главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе лучшим тренером.

– Назовите самые яркие спортивные события 2022 года.

– Без всякого сомнения, самое громкое событие уходящего года – финал чемпионата мира по футболу. Ярчайший и блестящий.

Лично для меня лучших событий несколько: победы мужчин и женщин в эстафетных гонках, медали Большунова, победы биатлонистов и золото Щербаковой на Олимпиаде.

– Кто из спортсменов стал разочарованием года?

– Криштиану Роналду. Он разочаровал больше всех.

А вообще, главное разочарование года для меня это то, что все активно признают Елену Валерьевну Вяльбе тренером года. Она никого в жизни никогда не тренировала, она – номинальный главный тренер. Вяльбе забирает награды другого человека, еще и радуется. Мне кажется, это как-то некрасиво, – сказал Губерниев.

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1 комментарий

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Вяльбе такой же тренер-как ты комментатор.
Однако тоже лучшим признали.
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