Дмитрий Губерниев: «Главное разочарование года – то, что Вяльбе признают тренером года. Она забирает награды другого человека, еще и радуется»

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал разочарованием года признание главы Федерации лыжных гонок России ( ) лучшим тренером.

– Назовите самые яркие спортивные события 2022 года.

– Без всякого сомнения, самое громкое событие уходящего года – финал чемпионата мира по футболу. Ярчайший и блестящий.

Лично для меня лучших событий несколько: победы мужчин и женщин в эстафетных гонках, медали , победы биатлонистов и золото Щербаковой на .

– Кто из спортсменов стал разочарованием года?

– Криштиану Роналду. Он разочаровал больше всех.

А вообще, главное разочарование года для меня это то, что все активно признают Елену Валерьевну Вяльбе тренером года. Она никого в жизни никогда не тренировала, она – номинальный главный тренер. Вяльбе забирает награды другого человека, еще и радуется. Мне кажется, это как-то некрасиво, – сказал Губерниев.