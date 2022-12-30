Дмитрий Губерниев: «Главное разочарование года – то, что Вяльбе признают тренером года. Она забирает награды другого человека, еще и радуется»
Комментатор Дмитрий Губерниев назвал разочарованием года признание главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе лучшим тренером.
– Назовите самые яркие спортивные события 2022 года.
– Без всякого сомнения, самое громкое событие уходящего года – финал чемпионата мира по футболу. Ярчайший и блестящий.
Лично для меня лучших событий несколько: победы мужчин и женщин в эстафетных гонках, медали Большунова, победы биатлонистов и золото Щербаковой на Олимпиаде.
– Кто из спортсменов стал разочарованием года?
– Криштиану Роналду. Он разочаровал больше всех.
А вообще, главное разочарование года для меня это то, что все активно признают Елену Валерьевну Вяльбе тренером года. Она никого в жизни никогда не тренировала, она – номинальный главный тренер. Вяльбе забирает награды другого человека, еще и радуется. Мне кажется, это как-то некрасиво, – сказал Губерниев.
Однако тоже лучшим признали.