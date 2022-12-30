Алексей Мишин: «Месси, Роналду, Левандовски, Месхи – гении. Но Пеле был гением над другими гениями»

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию прокомментировал новость о смерти трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле.

Бразилец скончался 29 декабря на 83-м году жизни.

«Пеле мне запомнился, как и всему цивилизационному человечества – гений мяча. Месси, Роналду, Левандовски, которого я очень сильного уважаю, – гении. Но Пеле был гением над другими гениями», – сказал Мишин.