Алексей Мишин: «Месси, Роналду, Левандовски, Месхи – гении. Но Пеле был гением над другими гениями»

Теги Криштиану Роналду Лионель Месси Пеле Алексей Мишин Роберт Левандовски Михаил Месхи Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал новость о смерти трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле.

Бразилец скончался 29 декабря на 83-м году жизни.

«Пеле мне запомнился, как и всему цивилизационному человечества – гений мяча. Месси, Роналду, Левандовски, которого я очень сильного уважаю, Михаил Месхи – гении. Но Пеле был гением над другими гениями», – сказал Мишин.

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13 комментариев

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Oleg
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Ответ Abdul Aziz
Сеголня подобные комменты будут набирать минусы обильно. Сегодня нужно писать только Пеле - величайший. Иные комменты будут минусоваться. Странные неадекватные понятия Спортру
А почему мы должны про игрока, игру которого мало кто видел, писать величайший?
Гарринча тоже тогда величайший, ведь у него два кубка мира, как и у Пеле, ведь за 1962 Пеле получил медаль странным образом?
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Oleg
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Ответ 1960лоцман
Только вот Пеле гений на все эпохи.
Для кого для вас?
Для миллиардов он не гений из гениев и не надо говорить за всех.
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Александр Р
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Ответ 1960лоцман
Только вот Пеле гений на все эпохи.
Да кто решил это ? Какие критерии ? Великий да , но ты ж понимаешь, что через 50 лет люди будут также говорить поо Месси . Зачем вот это - «самый-самый» есть три величайших гения разных эпох - Пеле, Марадона, Месси
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Marcus-light
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Ответ Игорь Климов
Пеле, Марадона, Месси - это гении футбола разных эпох, а остальные игроки в этом списке мимо этого определения.
Я так понимаю, что в вашем понимании гениямм могут называться только игроки атаки на позиции полусреднего? Ок, знаток)
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SergioRamos92
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Левандовски и Роналду трудно гениями назвать,они скорее топовые бомбардиры.
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Oleg
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Сейчас каждый олд вылезет со своей ностальгией. Не сомневаюсь что Орлов скажет Пеле король, а Зенит величайший клуб.
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Abdul Aziz
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Ответ Игорь Климов
Пеле, Марадона, Месси - это гении футбола разных эпох, а остальные игроки в этом списке мимо этого определения.
Сеголня подобные комменты будут набирать минусы обильно. Сегодня нужно писать только Пеле - величайший. Иные комменты будут минусоваться. Странные неадекватные понятия Спортру
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corazón blanco
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Ответ Игорь Климов
Пеле, Марадона, Месси - это гении футбола разных эпох, а остальные игроки в этом списке мимо этого определения.
Игорь, зачем Вы регулярно, как мантру повторяете одно и тоже про то, кто является гениями. У разных людей - разные точки зрения, есть свое собственное мнение. Почему другие футболисты не могут быть гениями?
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1960лоцман
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Ответ Игорь Климов
Пеле, Марадона, Месси - это гении футбола разных эпох, а остальные игроки в этом списке мимо этого определения.
Только вот Пеле гений на все эпохи.
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1960лоцман
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Все верно,весь мир знает кто такой Пеле,он останется навсегда в сердцах людей.
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СуперКонь
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Месхи?
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Игорь Климов
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Пеле, Марадона, Месси - это гении футбола разных эпох, а остальные игроки в этом списке мимо этого определения.
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уличный иуда
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Левандовский?
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