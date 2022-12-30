Алексей Мишин: «Месси, Роналду, Левандовски, Месхи – гении. Но Пеле был гением над другими гениями»
Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал новость о смерти трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле.
Бразилец скончался 29 декабря на 83-м году жизни.
«Пеле мне запомнился, как и всему цивилизационному человечества – гений мяча. Месси, Роналду, Левандовски, которого я очень сильного уважаю, Михаил Месхи – гении. Но Пеле был гением над другими гениями», – сказал Мишин.
Гарринча тоже тогда величайший, ведь у него два кубка мира, как и у Пеле, ведь за 1962 Пеле получил медаль странным образом?
Для миллиардов он не гений из гениев и не надо говорить за всех.