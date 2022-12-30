«Из-за санкций перестали приглашать легионеров, и открылись ворота для наших молодых футболистов». Кавазашвили о событии 2022 года

высказался о самом значимом событии в российском футболе в 2022 году.

«Для меня самым значимым событием стало то, что из-за санкций перестали приглашать легионеров в свои клубы, и открылись ворота для наших молодых футболистов, которые должны все больше и больше вносить свой вклад в развитие российского футбола.

Я уже как несколько лет призываю, чтоб сократили легионеров по установке лимита до двух или трех игроков, и сейчас из-за санкций перестали к нам ехать легионеры.

Я хочу, чтоб через пару лет у нас появились свои воспитанники, так и будет развиваться наш отечественный футбол, когда будут играть в основном составе ребята, а не сидеть в запасе.

Я в этом направлении уже вижу прогресс. Есть некоторые ребята, по итогам сезона можно дать оценку, но никак не хвалить.

Если бы у игроков было советское воспитание, когда футболисты стремились играть ради идеи, а не денег, то тогда можно было хвалить и сказать, что этот игрок талантливый и на него приятно смотреть.

А сейчас если такое, скажем, его голова может взлететь как у Кокорина и у Дзюбы, а я этого не хочу», – сказал бывший футболист сборной СССР и «Спартака».

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