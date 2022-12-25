Дюков о лимите «13+12»: «Количество россиян в заявках и их игровое время выросли, несмотря на него»

рассказал, как новый лимит повлиял на игровое время россиян.

– Новый лимит на легионеров себя оправдал?

– Рано делать выводы. Давайте дождемся завершения сезона, после этого подведем итоги. На данный момент мы видим, что выросли количество россиян в заявке и их игровое время, несмотря на этот лимит. Радует, что наши молодые игроки получают больше времени на поле, – сказал президент .

Лимит по формуле «13+12» был введен в РПЛ с началом нынешнего сезона. Он предполагает наличие в заявке футбольного клуба РПЛ не более 13 иностранных игроков и не менее 12 футболистов с российским паспортом. При этом на поле одновременно смогут выйти не более 8 легионеров.

Ранее в действовал лимит по схеме «8+17».