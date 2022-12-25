Дюков о лимите «13+12»: «Количество россиян в заявках и их игровое время выросли, несмотря на него»

Теги премьер-лига Россия РФС Александр Дюков лимит на легионеров Футбол

Александр Дюков рассказал, как новый лимит повлиял на игровое время россиян.

– Новый лимит на легионеров себя оправдал?

– Рано делать выводы. Давайте дождемся завершения сезона, после этого подведем итоги. На данный момент мы видим, что выросли количество россиян в заявке и их игровое время, несмотря на этот лимит. Радует, что наши молодые игроки получают больше времени на поле, – сказал президент РФС.

Лимит по формуле «13+12» был введен в РПЛ с началом нынешнего сезона. Он предполагает наличие в заявке футбольного клуба РПЛ не более 13 иностранных игроков и не менее 12 футболистов с российским паспортом. При этом на поле одновременно смогут выйти не более 8 легионеров.

Ранее в РПЛ действовал лимит по схеме «8+17».

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24 комментария

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Юрий Кечко
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Ответ Кукич
Большинство легов уехали и вместо части легионеров приехали третьесортные леги.
Которые все равно сильнее паспортистов

А такие как ты не ахирели ещё жаловаться ? То что кто то едет в нынешних условиях уже хорошо
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Брулин
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Просто многие иностранцы сбежали из России и освободили места.
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Кукич
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Большинство легов уехали и вместо части легионеров приехали третьесортные леги.
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сам ГазПром
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Только причинно следственные связи этого явления никак с лимитом не связаны.
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Кукич
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Ахахаха.Просто ору. И вправду главное отчитаться
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Григорий Молотков
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Ответ Darth_Malice
ну это подтягивание решения под ответ. увеличилось то не естественным путём через выигранную конкуренцию, а потому что многие просто уехали. зато в минспорте можно очень красивые отчёты показывать. был лучшего мнения о Дюкове
типичный чиновник газпрома, все на поверхности и так было
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belwrestler
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Ответ Spartakus1984
Пусть Дюков расскажет про лимит на легионеров в Азии,там не более трёх иностранцев можно выпускать на поле(может даже и в заявке иметь)Как зенит будет Азиатскую ЛЧ выигрывать?
Не совсем так - 5+1 лимит в АФК на "местных", притом 1 - это "коренной" азиат, а 5 - просто с паспортом страны (т.к. много натурализованных).
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Юрий Кечко
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Ответ Spartakus1984
Пусть Дюков расскажет про лимит на легионеров в Азии,там не более трёх иностранцев можно выпускать на поле(может даже и в заявке иметь)Как зенит будет Азиатскую ЛЧ выигрывать?
Это во внутренних чемпионатах , которые сами устанавливают
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Shikamaru Alexeevich
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К6оун
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Сергей Гаряшин
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Ответ error505
Игровое время россиян выросло только потому, что все легионеры уехали и играть остаётся только ими
Тут статья была,считали легла,кто уехал,кто приехал,в последнее трансфер окно и там,по подсчётам легов приехало больше,чем уехало
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игровое время молодых россиян выросло в клубах нижней части и Спартаке, в том числе по причине травм основных легионеров, в гегемоне же на поле выходят максимум 8 легионеров в 95% матчей, меньше только тогда, когда некого выпустить...
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Teodrakis
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В ФНЛ ПФЛ максимум один норм игрок до 23 в команде. Остальные старперы. При этом очень интересно следить за молодыми ребятами даже вылетевшего Чертаново, Алании или вот слежу за Махачкалой, ребята очень молодые выходят и это перспективно. Надо каждому 100тысячному городу обеспечить команду в ПФЛ и чтобы играли молодые. Сливки пойдут дальше.
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Spartakus1984
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Пусть Дюков расскажет про лимит на легионеров в Азии,там не более трёх иностранцев можно выпускать на поле(может даже и в заявке иметь)Как зенит будет Азиатскую ЛЧ выигрывать?
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купишуз
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,,Но при любом лимите Зенит будет чемпионом, это я гарантирую,,
Добавил работник газпрома😁
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Ковид 07.10.52
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Лимит сделали под один клуб из одного города...и не надо нести пургу газподин Дюков....
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Geronimo Good
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Дюков будто не понимает, что россиян в заявке стало больше из-за того, что много хороших легионеров уехало, а те кого приходится покупать сейчас ещё и не всегда лучше россиян оказываются.
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Lil Maslach
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да кого уже волнует лимит, у рос. футбола есть проблемы посерьезнее теперь
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Darth_Malice
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ну это подтягивание решения под ответ. увеличилось то не естественным путём через выигранную конкуренцию, а потому что многие просто уехали. зато в минспорте можно очень красивые отчёты показывать. был лучшего мнения о Дюкове
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encaro_one
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Может что случилось помимо нового лимита, что легионеры среднего уровня неохотно стали в Россию появляться и даже уехали массово.
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Shuller18
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Так сильные леги уехали, поэтому россиян визуально больше стало.
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Владислав Бондарчук
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Потому что работают более эффективные методы. Бан рф
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Ростовский
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Ответ error505
Игровое время россиян выросло только потому, что все легионеры уехали и играть остаётся только ими
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error505
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Игровое время россиян выросло только потому, что все легионеры уехали и играть остаётся только ими
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Да-да, в лимитах было дело
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