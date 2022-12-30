Кавазашвили о смерти Пеле: «Каждый, кто слышал его имя, становился добрее. Он останется в сердце любого гражданина мира»

Теги Спартак Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Лев Яшин Пеле Анзор Кавазашвили сборная СССР Футбол

Анзор Кавазашвили выразил соболезнования в связи со смертью Пеле.

«Ушел из жизни человек, который столько сделал для развития футбола во всем мире! Его именем можно было творить чудеса, оказывать поддержку людям. Когда любой человек слышал имя Пеле, он становился добрее. Я очень сожалею, что король футбола, гражданин мира Пеле ушел из жизни, и его не будет с нами. Тем более, я с ним и на поле встречался, и в жизни.

Он приезжал на годовщину смерти Льва Ивановича Яшина. Мы за столом сидели с ним, тепло общались. Мне тогда казалось удивительным, что он помнит меня. Он мне тогда сказал, что помнит, как забил мне гол, когда мы с ним встречались на поле в 1965 году. Я когда фотографию ему показал, он улыбнулся и забрал у меня снимок, на котором мы с ним вместе запечатлены. А я ему говорю: «Друг, у меня только одна фотография. Ты мне ее подпиши и оставь на память». Он так и сделал. Фотографию я ему не отдал.

Выражаю глубочайшие соболезнования его семье и близким. Его имя будет в сердце любого гражданина мира. Он был изумительным, добрым, отзывчивым человеком», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР.

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5 комментариев

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Blaumerc
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Вот это вот по членски по комитету по этике.
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idemidov
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Ответ LazialeSpb
Когда надо может быть адекватом оказывается
Да ладно, дед уже на девятом десятке. Что заговаривается — так старость не радость.
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LazialeSpb
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Когда надо может быть адекватом оказывается
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idemidov
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Вот та фотка: http://rusteam.permian.ru/players/photos/kavazashvili/kavazashvili_05.jpg
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Данилъ Шипицинъ
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Кроме Кавазашвили
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