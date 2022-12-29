Матыцин о лимите: «Снижение числа легионеров во всех видах спорта должно вести к усилению внутренней конкуренции, появлению новых талантов»

Теги премьер-лига Россия Первая лига КХЛ Олег Матыцин лимит на легионеров лимит на легионеров Футбол

Министр спорта РФ высказался о ситуации с лимитом на легионеров в футболе и хоккее.

— По какому принципу Минспорта согласовывает лимиты на легионеров? Почему в КХЛ он ужесточается, а в РПЛ фактически смягчается?

— По принципу индивидуального взаимодействия с федерациями, с экспертным сообществом. Хоккей и футбол — командные виды спорта. Принципы организации соревнований схожи. Но традиции, формулы проведения чемпионата, регламенты — разные.

Сейчас мы видим, что подход ФХР к ужесточению лимита, особенно после наложения санкций, наверное, оправдан. Мы поддержали этот подход и утвердили со следующего сезона лимит на легионеров в КХЛ, когда каждая команда может заявить не более трех иностранных игроков.

Что касается футбола, то лимит тоже был установлен сравнительно недавно, в период ковида. Нынешние санкции пока не так сильно отразились на количестве легионеров в РПЛ, хотя, конечно, оно снизилось. Важно определить, кто эти игроки, какой они квалификации, какой у них опыт выступлений в своих сборных, какие достижения.

Если сюда приглашается легионер, то он должен быть неким локомотивом развития. К этому уровню должны стремиться, хотя у нас очень сильные школы и тренеры. И традиции. Во всех видах спорта снижение числа легионеров должно вести к усилению внутренней конкуренции, появлению новых талантов, – сказал Олег Матыцин.

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5 комментариев

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Lemax
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Ослабить конкуренцию для усиления конкуренции… гениально)
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LLiriKK
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Уровень конкуренции и развитие - это всё замечательно на словах, но каким образом к этому относятся реальные зарплаты всяких канунниковых и дядюнов, защищённых этим самым пресловутым лимитом на легионеров и от конкуренции, и от нужды развиваться в профессии?
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Валера, уходи!!!
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нахрена вообще нужно это министерство?
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Дмитрий9779
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Но не ведёт.Чему может научиться Иванов у Петрова?У сильного легионера могут.Конкуренция за место в составе +- с таким же по классу не приведет к увеличению мастерства.Все же(кому интересно) смотрят ЮФЛ,мол.первенство,ВХЛ,МХЛ и что там чемпион мира на чемпионе мира сидит?Смех
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angry horse
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Может быть сначала снизить агентское влияние на молодых игроков и уровень неоправданно высоких зарплат, чтобы молодые таланты не пропадали? 🤔
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