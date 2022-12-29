Матыцин о лимите: «Снижение числа легионеров во всех видах спорта должно вести к усилению внутренней конкуренции, появлению новых талантов»

Министр спорта РФ высказался о ситуации с лимитом на легионеров в футболе и хоккее.

— По какому принципу Минспорта согласовывает лимиты на легионеров? Почему в КХЛ он ужесточается, а в фактически смягчается?

— По принципу индивидуального взаимодействия с федерациями, с экспертным сообществом. Хоккей и футбол — командные виды спорта. Принципы организации соревнований схожи. Но традиции, формулы проведения чемпионата, регламенты — разные.

Сейчас мы видим, что подход ФХР к ужесточению лимита, особенно после наложения санкций, наверное, оправдан. Мы поддержали этот подход и утвердили со следующего сезона лимит на легионеров в , когда каждая команда может заявить не более трех иностранных игроков.

Что касается футбола, то лимит тоже был установлен сравнительно недавно, в период ковида. Нынешние санкции пока не так сильно отразились на количестве легионеров в РПЛ, хотя, конечно, оно снизилось. Важно определить, кто эти игроки, какой они квалификации, какой у них опыт выступлений в своих сборных, какие достижения.

Если сюда приглашается легионер, то он должен быть неким локомотивом развития. К этому уровню должны стремиться, хотя у нас очень сильные школы и тренеры. И традиции. Во всех видах спорта снижение числа легионеров должно вести к усилению внутренней конкуренции, появлению новых талантов, – сказал Олег Матыцин.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!