Аршавин о воспитанниках «Зенита»: «Нельзя искусственно навязать команде молодых игроков. Результата добиваются так, как считают нужным»
Андрей Аршавин высказался о воспитанниках «Зенита».
– Как относитесь к критике в адрес «Зенита» за недостаточное число своих воспитанников?
– Часто слышу, что «Зенит» бразильский. Но команде нужен результат, и клуб добивается его так, как считает нужным.
– Хорошим КПД в подготовке резерва считается один воспитанник в год, перешедший в главную команду. Реально придерживаться такого графика?
– Ставим перед собой аналогичные задачи. Но я не могу искусственно навязать молодых футболистов главной команде. Более того, когда они прорывались в основную обойму, они деградировали, потому что только тренировались и не играли. Тогда клуб выбрал другой путь. Отдали в аренду или продали Хотулева. Кравцова, Михайлова, Щетинина, ушел Саба Сазонов. Можно было попытаться оставить игрока, дав, например, больше денег. Но Сергей Семак честно сказал его отцу, на что Саба сможет рассчитывать, и парень предпочел трансфер.
Стараемся не мариновать сформировавшихся футболистов, хотя ясно: если вдруг легионеры сейчас захотят уйти, свои воспитанники могут понадобиться в любую минуту, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.
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