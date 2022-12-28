Аршавин о воспитанниках «Зенита»: «Нельзя искусственно навязать команде молодых игроков. Результата добиваются так, как считают нужным»

высказался о воспитанниках «Зенита».

– Как относитесь к критике в адрес «Зенита» за недостаточное число своих воспитанников?

– Часто слышу, что «Зенит» бразильский. Но команде нужен результат, и клуб добивается его так, как считает нужным.

– Хорошим КПД в подготовке резерва считается один воспитанник в год, перешедший в главную команду. Реально придерживаться такого графика?

– Ставим перед собой аналогичные задачи. Но я не могу искусственно навязать молодых футболистов главной команде. Более того, когда они прорывались в основную обойму, они деградировали, потому что только тренировались и не играли. Тогда клуб выбрал другой путь. Отдали в аренду или продали . Кравцова, , , ушел . Можно было попытаться оставить игрока, дав, например, больше денег. Но Сергей Семак честно сказал его отцу, на что Саба сможет рассчитывать, и парень предпочел трансфер.

Стараемся не мариновать сформировавшихся футболистов, хотя ясно: если вдруг легионеры сейчас захотят уйти, свои воспитанники могут понадобиться в любую минуту, – сказал заместитель генерального директора « » по спортивному развитию.

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