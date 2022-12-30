Марш о конкуренции «Лидса» в АПЛ: «В американском спорте есть потолок зарплат, каждый имеет шанс в начале сезона. В европейском футболе не так»

Теги премьер-лига Англия Лидс Джесси Марш Футбол

Джесси Марш провел параллели между американским спортом и европейским футболом. 

Американский тренер «Лидса» сделал это, отвечая на вопрос о конкуренции команды в АПЛ.

«В американском спорте есть потолок зарплат, каждый имеет шанс в начале сезона. Мне жаль, но в европейском футболе так не бывает. Одно дело – процесс. Другое – огромный приток денег.

Я знаю историю этого клуба и то, чего здесь добились. Ожидания высоки. Возможно, несправедливо высоки. Но кого это волнует? Я не смотрю на это как на наполовину пустой стакан», – сказал Марш.

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3 комментария

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alexis2020
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Ответ kunaguero
Американский спорт скучный
НБА интересная
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kunaguero
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Американский спорт скучный
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rigobersong
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Только почему-то все хотят играть в ЛА, Майами, НЙ, Сан-Франциско, а не в какой-то дыре типа Миннесоты:)
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