Марш о конкуренции «Лидса» в АПЛ: «В американском спорте есть потолок зарплат, каждый имеет шанс в начале сезона. В европейском футболе не так»

провел параллели между американским спортом и европейским футболом.

Американский тренер « » сделал это, отвечая на вопрос о конкуренции команды в .

«В американском спорте есть потолок зарплат, каждый имеет шанс в начале сезона. Мне жаль, но в европейском футболе так не бывает. Одно дело – процесс. Другое – огромный приток денег.

Я знаю историю этого клуба и то, чего здесь добились. Ожидания высоки. Возможно, несправедливо высоки. Но кого это волнует? Я не смотрю на это как на наполовину пустой стакан», – сказал Марш.

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