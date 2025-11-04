«Спартак» в итоге будет пятым, не выше. Никаких проблесков в игре, непонятно, за счет чего они могут побеждать». Дьяков о красно-белых

Виталий Дьяков: «Спартак» будет не выше пятого места, не вижу проблесков.

Виталий Дьяков считает, что «Спартак» не поднимется выше пятого места в РПЛ по итогам сезона.

В воскресенье красно-белые уступили «Краснодару» (1:2) в матче 14-го тура Мир РПЛ.

– «Спартак» после поражения от «Краснодара» в минувшем туре уже отстает от первого места на 10 очков. На что будут претендовать «красно‑белые» в нынешнем сезоне?

– Думаю, что «Спартак» будет в итоге где‑нибудь пятым. Не выше. Не вижу в игре красно‑белых проблесков. В матче с «Краснодаром» «Спартак» появился на поле только после удаления в составе соперника. А до удаления их будто бы и не было. «Краснодар» их полностью переигрывал и абсолютно заслуженно победил. В успехи «Спартака», видимо, верят только его болельщики. Рано или поздно должны произойти изменения.

– Смена тренера?

– Да. Просто никакого проблеска в игре, и не очень понятно, за счет чего они могут побеждать и добиваться успеха, – сказал бывший защитник «Динамо».