Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Астон Виллы», «Арсенал» примет «Вест Хэм»
«Ливерпуль» сыграет в гостях с «Астон Виллой» в 17-м туре АПЛ.
Также в понедельник «Арсенал» примет «Вест Хэм».
Во вторник «Челси» сыграет дома с «Борнмутом», «Манчестер Юнайтед» – с «Ноттингем Форест».
Завершится тур в среду матчем «Лидс» – «Манчестер Сити».
17-й тур
- Дата проведения
- 26 декабря, 15.30, «Брентфорд Комьюнити»
- Дата проведения
- 26 декабря, 18.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 26 декабря, 18.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 26 декабря, 18.00, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 26 декабря, 18.00, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 26 декабря, 20.30, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 26 декабря, 23.00, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 27 декабря, 20.30, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 27 декабря, 23.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 28 декабря, 23.00, «Элланд Роуд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Лучшее время для ценителей английского футбола👍.
Желаю победы легендарному, великому клубу - Ноттингем Форест!