Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Астон Виллы», «Арсенал» примет «Вест Хэм»

« » сыграет в гостях с «Астон Виллой» в 17-м туре АПЛ.

Также в понедельник « » примет «Вест Хэм».

Во вторник « » сыграет дома с «Борнмутом», « » – с «Ноттингем Форест».

Завершится тур в среду матчем «Лидс» – «Манчестер Сити».

17-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ