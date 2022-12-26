Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Астон Виллы», «Арсенал» примет «Вест Хэм»

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«Ливерпуль» сыграет в гостях с «Астон Виллой» в 17-м туре АПЛ.

Также в понедельник «Арсенал» примет «Вест Хэм».

Во вторник «Челси» сыграет дома с «Борнмутом», «Манчестер Юнайтед» – с «Ноттингем Форест».

Завершится тур в среду матчем «Лидс» – «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии

17-й тур

Брентфорд – Тоттенхэм
Дата проведения
26 декабря, 15.30, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кристал Пэлас – Фулхэм
Дата проведения
26 декабря, 18.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эвертон – Вулверхэмптон
Дата проведения
26 декабря, 18.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лестер – Ньюкасл
Дата проведения
26 декабря, 18.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Саутгемптон – Брайтон
Дата проведения
26 декабря, 18.00, «Сент-Мэрис»
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Астон Вилла – Ливерпуль
Дата проведения
26 декабря, 20.30, «Вилла Парк»
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Арсенал – Вест Хэм
Дата проведения
26 декабря, 23.00, «Эмирейтс»
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Челси – Борнмут
Дата проведения
27 декабря, 20.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест
Дата проведения
27 декабря, 23.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лидс – Манчестер Сити
Дата проведения
28 декабря, 23.00, «Элланд Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

14 комментариев

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Уэмбли Стедиум
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Ответ bpfx5h6vrf
Нуньес против Мартинеса. Битва титанов
Точно Нуньес или Салах продырявит Мартинес.Это тебе не против всяких Польш играть
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Уэмбли Стедиум
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ЗАЖДАЛИСЬ. !!!!!!!!!!!
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Vezdexodof
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Наконец то вернулся долгожданный boxing Day.
Лучшее время для ценителей английского футбола👍.
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ман сити фейк
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Лучшая лига мира вернётся. Впереди настоящий праздник футбола боксингдей. Всех с праздником
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bpfx5h6vrf
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Нуньес против Мартинеса. Битва титанов
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ман сити фейк
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Ответ Заяцволк
А Рональду выйдет ?
Аль-Наср сегодня играют?
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Suicideboys 59
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Всех с возвращением Английского футбола! Впереди Боксинг Дэй, с праздником!
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Заяцволк
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А Рональду выйдет ?
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Dottore
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За Ливерпуль!
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alexLA
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Наконец-то АПЛ вернулась!
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Барсик Юрана
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Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
На твоём 5Б классе.
У меня 4 класса образования, ха-ха
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
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Ответ Барсик Юрана
Астон вила на классе
На твоём 5Б классе.
+8
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Против вейперов и маню
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Наконец-то нормальный футбол!
Желаю победы легендарному, великому клубу - Ноттингем Форест!
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-4
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Барсик Юрана
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Астон вила на классе
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-9
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