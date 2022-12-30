В честь Пеле матчи 18-го тура АПЛ начнутся с минуты аплодисментов. Игроки наденут траурные повязки

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Клубы АПЛ почтят память легендарного бразильского футболиста Пеле.

В честь Пеле матчи 18-го тура АПЛ, которые пройдут с 30 декабря по 1 января, начнется с минуты аплодисментов. Игроки и официальные лица матчей наденут траурные повязки.

Пеле скончался вчера, 29 декабря. Ему было 82 года.

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18 комментариев

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Wasilij Petrow
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Аплодисментами провожают с этой земли артистов. Он и был великим артистом игры, думаю, как никто до него.
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Висита Эльмурзаев
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Ответ Under
Когда вы последний раз на матче АПЛ видели акцию в поддержку ЛГБТ или блм?
акцию в поддержку блм я вижу в каждом матче апл
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Кондитер
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Ответ Висита Эльмурзаев
Вот это норма акция
Вот перед кем они должны на колени падать
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Гегенпрессинг Рангника
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Наконец годная акция без молчания и колен. Пеле это бразилец и праздник футбола!!!
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Ape1sin
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Вот как раз перед королём то и могли б и колено преклонить
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TaR
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Родина футбола должна отдать дань его Королю
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Under
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Ответ Висита Эльмурзаев
в сравнении с акциями в поддержку лгбт, блм и т.д, это мизер
Когда вы последний раз на матче АПЛ видели акцию в поддержку ЛГБТ или блм?
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HoratioH
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Ответ corazón blanco
Чай с коньяком - это для истинных ценителей вкуса)
Чай с коньяком это такое дело, когда чая можно положить гораздо меньше коньяка
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corazón blanco
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Ответ HoratioH
Ночью водки накатил, сейяас коньяком догоняюсь
Чай с коньяком - это для истинных ценителей вкуса)
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Криптонит
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Такие минуты скорее всего будут во всех футбольных матчах в мире.
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Висита Эльмурзаев
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Ответ Under
В какие веки? Постоянно в память об ушедших великих людях в АПЛ минуты молчания/аплодисментов.
в сравнении с акциями в поддержку лгбт, блм и т.д, это мизер
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HoratioH
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Ответ Under
Нормально так вы уже встречать новый год начали.
Ночью водки накатил, сейяас коньяком догоняюсь
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Under
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Ответ HoratioH
Сначала прочитал «В честь Путина матчи 18 тура АПЛ начнутся с аплодисментов» и аж чаем подавился от неожиданности
Нормально так вы уже встречать новый год начали.
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инок
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И это правильно. Молодцы руководители АПЛ
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HoratioH
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Сначала прочитал «В честь Путина матчи 18 тура АПЛ начнутся с аплодисментов» и аж чаем подавился от неожиданности
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Under
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Ответ Висита Эльмурзаев
в кои то веки
В какие веки?
Постоянно в память об ушедших великих людях в АПЛ минуты молчания/аплодисментов.
+18
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Висита Эльмурзаев
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Ответ Висита Эльмурзаев
Вот это норма акция
в кои то веки
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Висита Эльмурзаев
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Вот это норма акция
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