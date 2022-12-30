В честь Пеле матчи 18-го тура АПЛ начнутся с минуты аплодисментов. Игроки наденут траурные повязки

Клубы АПЛ почтят память легендарного бразильского футболиста Пеле.

В честь Пеле матчи 18-го тура АПЛ, которые пройдут с 30 декабря по 1 января, начнется с минуты аплодисментов. Игроки и официальные лица матчей наденут траурные повязки.

Пеле скончался вчера, 29 декабря. Ему было 82 года.

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