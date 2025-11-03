44-летний тренер «Раднички» Жижович скончался от сердечного приступа во время матча чемпионата Сербии. Его увезли на скорой, игру продолжили, но на 41-й минуте остановили и сообщили о смерти Младена

В чемпионате Сербии во время матча умер тренер.

Тренер «Раднички» из Крагуеваца Младен Жижович умер от сердечного приступа во время матча чемпионата Сербии.

44-летний специалист потерял сознание в середине первого тайма выездного матча 14-го тура чемпионата Сербии против «Младость Лучани », игра была немедленно приостановлена. Жижович покинул стадион на носилках, его отвезли в больницу, где он скончался.

Матч возобновился, но на 41-й минуте вновь был остановлен после сообщения о смерти Жижовича.

Отметим, что Младен Жижович возглавил «Раднички » 22 октября, сменив на посту Александара Луковича.