44-летний тренер «Раднички» Жижович скончался от сердечного приступа во время матча чемпионата Сербии. Его увезли на скорой, игру продолжили, но на 41-й минуте остановили и сообщили о смерти Младена
В чемпионате Сербии во время матча умер тренер.
Тренер «Раднички» из Крагуеваца Младен Жижович умер от сердечного приступа во время матча чемпионата Сербии.
44-летний специалист потерял сознание в середине первого тайма выездного матча 14-го тура чемпионата Сербии против «Младость Лучани», игра была немедленно приостановлена. Жижович покинул стадион на носилках, его отвезли в больницу, где он скончался.
Матч возобновился, но на 41-й минуте вновь был остановлен после сообщения о смерти Жижовича.
Отметим, что Младен Жижович возглавил «Раднички» 22 октября, сменив на посту Александара Луковича.
Ливерпуль
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: B92
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости