У «Дженоа» 1-я победа в сезоне Серии А – сразу после отставки Виейра

«Дженоа» одержала первую победу за 10 туров Серии А.

«Дженоа » одержала первую победу в нынешнем сезоне Серии А.

Команда из Генуи обыграла «Сассуоло » (2:1) в 10-м туре чемпионата Италии.

1 ноября клуб объявил об отставк е главного тренера Патрика Виейра . При французе генуэзцы три раза сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

Сейчас команда поднялась с последнего на 18-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.