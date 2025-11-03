У «Дженоа» 1-я победа в сезоне Серии А – сразу после отставки Виейра
«Дженоа» одержала первую победу за 10 туров Серии А.
«Дженоа» одержала первую победу в нынешнем сезоне Серии А.
Команда из Генуи обыграла «Сассуоло» (2:1) в 10-м туре чемпионата Италии.
1 ноября клуб объявил об отставке главного тренера Патрика Виейра. При французе генуэзцы три раза сыграли вничью и потерпели шесть поражений.
Сейчас команда поднялась с последнего на 18-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
