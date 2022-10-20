Тренер «Лидса» Марш: «Идея Суперлиги нелепа. В США выиграть может каждый, для нас паритет важнее всего»

Тренер выступил с критикой .

«Помню, когда я работал в «Зальцбурге», игроки «Лидса» вышли на матч в футболках с надписями «открытая игра – честная игра». Не могу точно вспомнить, что было написано.

Но я подумал, что это большое заявление для «Лидса», и я с ним согласился. Я говорил это в «Зальцбурге» и повторю сейчас: никто не хочет видеть лигу, в которой суть не в том, чтобы чего-то добиться и заслужить. Никто не хочет видеть лигу, в которой просто дают. Кажется, в нашем спорте все и так несбалансированно, верно?

Хорошо, можно поспорить о том, что «Манчестер Юнайтед», «Реал» и далее по списку добивались успеха, и это помогало им накопить все больше и больше средств, богатства.

Но я американец. Я пришел из американского спорта, где для нас важнее всего паритет. [В США] в начале сезона выиграть может каждый. А потом я тренировал в Бундеслиге, где мюнхенская заработала в 30,5 раз больше или потратила в 30,5 раз больше, чем . В этой лиге сразу понятно, что у «Арминии» нет шансов выиграть чемпионат, а у «Баварии» этот шанс 75%.

Для меня это не соревнование. Я хочу видеть справедливость. Я хочу видеть, что люди зарабатывают то, что заслуживают. Честно, любая идея Суперлиги совершенно нелепа. Так достаточно сильно?» – сказал Марш.