Хави: «Доволен составом «Барсы». Наша цель – трофеи»
Хави доволен составом «Барселоны» и нацелен на трофеи.
«Зимнее трансферное окно будет спокойным. Я доволен составом. Мы будем бороться с этим составом.
У нас хорошая команда, которая может побороться за все четыре турнира.
Предпочитаю, чтобы никто не уходил. Я доволен составом. Цель – завоевать трофеи», – сказал тренер «Барселоны».
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