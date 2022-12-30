Хави: «Доволен составом «Барсы». Наша цель – трофеи»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави доволен составом «Барселоны» и нацелен на трофеи.

«Зимнее трансферное окно будет спокойным. Я доволен составом. Мы будем бороться с этим составом.

У нас хорошая команда, которая может побороться за все четыре турнира.

Предпочитаю, чтобы никто не уходил. Я доволен составом. Цель – завоевать трофеи», – сказал тренер «Барселоны».

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6 комментариев

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Fan of Sport
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Ответ DolJun
сразу после новости о том, что ла лига собирается прикрыть лавочку с рычагами)) совпадение?
Можно вечно смотреть на то, как DolJun одним из первых оставляет негативный комментарий под новостью, связанной с Барселоной.
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Эдвард Сапов
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Ваша цель - остаться в зоне лч
"Но всё равно меся заслужыыл этого больше, плак ;("
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ DolJun
сразу после новости о том, что ла лига собирается прикрыть лавочку с рычагами)) совпадение?
Афера рычагов провалилась:
Дарт Перес все сделал для этого
Хав Соло решил сообщить, что флот Рычагов ещё боеспособен, но нет
Лапорт Скайуокер и Лева Органа продолжают сражаться.
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зак
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Кубок Гампера?
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DolJun
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сразу после новости о том, что ла лига собирается прикрыть лавочку с рычагами)) совпадение?
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ARIGAMI ARIGAMI
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Тренера бы нормального: Продолжил Хави
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